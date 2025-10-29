京站美食買一送一！11大優惠連吃11天，雞塊買一送一 11元迷客夏跟上。

小資族最愛的雙11優惠來了！雙11優惠，北車京站時尚廣場率先祭出「雙11美味優惠」與「悠遊付滿額回饋」雙重好康，不論想吃甜點、喝咖啡還是買伴手禮，都能一次搞定。從11月1日至11月11日，多家人氣品牌推出買一送一、加11元多一份等超值活動；11月3日至14日還能享百貨獨家悠遊付回饋，最高可領18％優惠。吃得滿足又買得開心，打造最划算的雙11購物嘉年華。





京站買一送一吃到爽！再加碼加11元多一份優惠

今年京站雙11主打「美味1＋1」，超過十家品牌齊推限時優惠，讓人吃得又省又滿足。不二弄咖啡的「巧克力、抹茶雞蛋仔」買一送一，21PLUS則祭出「雪豆腐布丁、心型大雞塊」通通第二份免費。想來點飲品，Amaii coffee推出「美式咖啡」、卡帝原生珠寶茶飲「伯爵紅茶」也有買一送一，一次喝兩杯最過癮。若想吃更澎湃，繼光香香雞、迷客夏PLUS、涼食帖、SUBWAY等品牌還有+11元多一份的驚喜價，地瓜球、粉粿蜜桃梅冰茶都能輕鬆入手。





悠遊付限定 滿額領券超划算

除了美食優惠，京站還推出「百貨獨家悠遊付滿額回饋」活動，11月3日至14日期間，Q卡友於台北店使用悠遊付單筆滿2000元，即贈100元商品禮券，每位限量兌換一份。活動期間還可疊加悠遊付指定百貨消費回饋，最高可享18％回饋。不論是吃美食還是買精品，這波雙11可說是最聰明又最划算的消費選擇。



京站雙11優惠活動

活動時間：2025/11/1 ~ 11/11



京站雙11買一送一優惠清單

不二弄咖啡：巧克力/抹茶雞蛋仔買一送一(原價99元/份，每日限量20份)。

繼光香香雞：田字薯餅買一送一(原價50元/份)。

21PLUS：雪豆腐布丁買一送一(原價55元/份)、心型大雞塊買一送一(原價69元/份)。

卡帝原生珠寶茶飲：伯爵紅茶(大)買一送一(原價55元/杯)。

Amaii coffee：美式咖啡(冰/熱)買一送一(原價120元/杯，需冰/熱同品項)。



京站雙11 加11元多一份優惠清單

繼光香香雞：甜心地瓜球+11元多一份(原價35元/份)。

炸綺來：無骨鹽酥雞(大)+11元多一份(原價280元/份)。

迷客夏PLUS：粉粿蜜桃梅冰茶(大)+11元多一杯(原價90元/杯，每日限量20組)。

涼食帖：水果飴(原價90元)+11元購指定涼糕(原價50元/條，每日限量20組)。

SUBWAY：任選大杯冷飲(原價38元/杯)+11元購餅乾乙片(原價25元/片)。





