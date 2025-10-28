3天0元多一杯星巴克！星巴克買一送一近全品項都有，隱藏版優惠今天喝。

萬聖節就喝星巴克買一送一！一年一度搞怪的萬聖節到來，誰說只有小朋友可以大喊「TRICK OR TREAT」搗蛋領糖果吃，星巴克專為大朋友準備了「TRICK OR TREAT好友分享日」，只要這兩天到星巴克門市，近全品項飲料皆可享有買一送一優惠，揪朋友一起來喝杯星巴克。





萬聖節優惠！星巴克買一送一連2天喝

將在10/30、10/31連續兩天推出的星巴克推出「TRICK OR TREAT好友分享日」，於活動期間每天早上11點到晚上8點，只要購買兩杯大杯以上、冰熱與口味一致的飲料，其中一杯就能免費喝，等於直接現省一半。每人最多可享買二送二優惠，超適合趁著節日前揪朋友一起來杯暖心拿鐵或清爽果茶，無論辦公室下午茶還是夜晚續攤，都能輕鬆享受節慶氣氛。



星巴克foodpanda外送限定買一送一也要喝

除了萬聖節有買一送一之外，星巴克也和外送平台foodpanda合作，於今日10/28推出一日限定買一送一優惠，精選人氣冰拿堤、巧克力可可碎片、冰搖檸檬果茶3款飲品推出優惠，只要在foodpanda下訂單同品項即可享有買一送一，今天就先喝兩杯。







星巴克買一送一 萬聖節優惠

活動時間：2025/10/30(四)-10/31(五)

活動內容：活動期間 11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

注意事項：

1.本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。

不適用門市如下:松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北、苑裡稻香門市。

2.每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

3.優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。



星巴克 foodpanda週二指定品項好友分享日

活動時間：2025/10/28(二)

活動內容：活動期間全日於外送平台foodpanda點購兩杯特大杯冰那堤、巧克力可可碎片星冰樂、冰搖檸檬果茶，其中一杯星巴克招待。



星巴克外送買一送一品項

2杯特大杯冰那堤：原價310元，優惠價155元。

2杯特大杯巧克力可可碎片星冰樂：原價340元，優惠價170元。

2杯特大杯冰搖檸檬果茶：原價280元，優惠價140元。





萬聖節限定優惠！一起來搗蛋

