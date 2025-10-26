海底撈萬聖節派對登場！變裝88折、小南瓜密語好禮全公開。

今年萬聖節海底撈直接把派對搬進店裡，全台16家門店化身「魔幻萬聖嘉年華」現場。即日起至11月2日止，以「魔幻萬聖海底撈，開鍋馬上沒煩惱」為主題，從店內布置、活動互動到限定優惠全面升級。每間分店都有不同風格佈景，讓人一進門就感受到滿滿節慶氣氛。不論是朋友聚會、情侶約會或親子用餐，都能在海底撈度過充滿驚喜的萬聖夜。





海底撈萬聖節優惠登場 變裝吃鍋享88折

想變裝又想吃鍋？海底撈讓儀式感與美食一次滿足。10月17日至11月2日期間，只要於平日14:00至17:00、22:00後穿戴萬聖節相關元素，像是女巫帽、南瓜飾品或骷髏配件到店用餐，即可享菜品88折優惠。活動時段拍照打卡最剛好，還能用超值價格吃到人氣肥牛、蝦滑或麻辣鍋。海底撈讓萬聖節不只搞怪，更是享受火鍋的好時機。





親子友善海底撈 寶寶餐再送限定圍兜

海底撈在萬聖節期間也準備了暖心親子活動，即日起至11月2日止，凡點「寶寶套餐」並消費滿2,000元，即可獲得限量「小撈撈圍兜」乙件。從兒童座椅到可愛餐具，每個細節都充滿貼心設計。這條圍兜不僅實用，也成為親子共餐的溫馨紀念，讓孩子第一次吃火鍋就能留下萬聖節的幸福回憶，爸媽輕鬆帶娃用餐也能盡情享受



萬聖節限定通關密語 海底撈送你小南瓜

想讓萬聖節更有驚喜？10月31日當天到海底撈內用，只要在點餐或用餐時說出通關密語「海底撈顆小南瓜」，即可現場領取限定「貝貝南瓜」乙顆。數量有限、送完為止。拍照打卡時別忘了與小南瓜合影，讓整桌儀式感更升級。配合店內「一店一風格」佈置與撈麵表演，每一次開鍋都像是一場萬聖派對，從進門到離席都充滿節慶樂趣。







海底撈萬聖節優惠

活動期間：即日起至11/02

穿萬聖裝平日用餐享菜品88折（14:00–17:00、22:00後）

點寶寶套餐滿2,000元贈「小撈撈圍兜」乙件（數量有限）

10/31說出通關密語「海底撈顆小南瓜」贈「貝貝南瓜」乙顆



海底撈萬聖節活動特色

全台16店同步開趴

以「魔幻萬聖嘉年華」為主題，全台門店佈置各有風格，從進門到開鍋都充滿節慶氛圍。

10/17～11/02 平日14:00–17:00、22:00後，穿戴萬聖節元素到店用餐，菜品享88折。

點「寶寶套餐」滿2,000元贈限量「小撈撈圍兜」，兼具實用與紀念意義，讓孩子也能開心過節。

萬聖節當天說出「海底撈顆小南瓜」，即可獲得可愛「貝貝南瓜」乙顆，儀式感滿滿。

從門口拍照牆、桌邊驚喜到撈麵秀表演，整體打造「吃鍋＋玩樂」的萬聖節體驗。





萬聖節跟著這樣玩！

