海底撈個人火鍋新品牌！海嶼鍋物8款湯底搶先看，一人麻辣鍋 燕麥奶開吃。

高雄火鍋控等不及想吃！近年海底撈在台灣加快展店腳步，鎖定個人鍋物與一人獨食市場，從信義區的「圈粉舖子」、板橋的「易歡美麻辣燙」一路延燒話題，如今版圖更南下高雄，推出全新個人火鍋品牌「海嶼鍋物」。主打一人一鍋的自在用餐節奏，搭配多款湯底選擇，讓不想揪團也能輕鬆吃鍋。首店預計於2025年12月中下旬試營運，地點就選在鼓山區美術館生活圈，開幕前已引起高雄火鍋控關注。



▲海底撈個人火鍋新品牌「海嶼鍋物」即將在高雄試營運，圖為海底撈火鍋示意。(攝影：編輯 鄭雅之)

▲高雄個人火鍋「海嶼鍋物」為海底撈旗下首間個人小火鍋。





海底撈個人火鍋在高雄！全新「海嶼鍋物」湯底一次看

主打個人鍋形式的海嶼鍋物，在湯底設計上走多元路線，從重口味到清爽系都有對應選擇。像是麻辣血旺豆腐鍋，主打濃郁香麻風味，適合嗜辣族群。不想吃太辣的話，也能選擇剝皮辣椒鍋、台味石頭鍋或胡椒豬骨鍋，走熟悉又耐喝的路線。喜歡清爽口感，則可考慮昆布鍋或海嶼蕃茄鍋，另外也貼心準備燕麥奶鍋與全素湯底，讓不同飲食習慣都能自在入座。



▲海底撈個人火鍋「海嶼鍋物」將推出8款鍋底，其中包括經典「麻辣血旺豆腐鍋」。





海嶼鍋物 試營運！消息與高雄火鍋新話題

海嶼鍋物目前已公布即將試營運，並預告將推出粉絲專屬活動，包含隨機抽選幸運顧客，送出免費鍋底或隱藏菜品，為開幕增添期待感。想要在第一時間搶先體驗的火鍋控，可先關注官方粉絲團掌握最新消息。店址位於高雄市鼓山區美術南三路，鄰近住宅與藝文聚落，無論是下班後獨自吃鍋，或週末輕鬆用餐，都成為高雄個人火鍋的新選擇。



▲海底撈個人火鍋「海嶼鍋物」首間店即將試營運，將推出個人火鍋套餐，圖為海底撈火鍋示意。(攝影：編輯 鄭雅之)













海底撈個人火鍋 海嶼鍋物

地址：高雄市鼓山區美術南三路130號

試營運：2025年12月中下旬 試營運





海嶼鍋物 鍋底

1、麻辣血旺豆腐鍋

2、剝皮辣椒鍋

3、海嶼蕃茄鍋(五辛素)

4、台味石頭鍋

5、韓式泡菜鍋

6、胡椒豬骨鍋

7、燕麥奶鍋(全素)

8、昆布鍋

火鍋控冬天不能錯過的火鍋話題！

