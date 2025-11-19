高雄岡山美食不只羊肉爐！德昌羊肉 在地人ㄧ致推薦烤羊小排，百元有找份量驚人。

高雄岡山老字號美食「德昌羊肉」用料實在、價格親民，招牌烤羊小排大份又嫩、羊油麵線清爽順口，60元羊肉湯湯頭溫和無腥味，平常不愛羊肉的饕客也能輕鬆享用。

高雄岡山美食長年以羊肉爐、羊肉湯聞名，而創立逾 70 年的「德昌羊肉]，是深受在地人喜愛的老字號岡山羊肉料理餐廳之一。店內從清晨到深夜人潮不斷，然而讓饕客人一再回味的，不僅是招牌羊肉湯，還有價格親民、份量豪邁、肉質鮮嫩的烤羊小排。眾多老饕一致表示：「烤羊小排不是配角，是來德昌必點的主角！」也因此，即便周邊不乏知名岡山羊肉爐店家，「德昌羊肉」仍靠著烤羊小排在岡山美食圈佔有一席之地。

▲「德昌羊肉」是在地人推薦的老字號岡山羊肉美食餐廳。（美食好芃友提供）



▲「德昌羊肉」開始營業前，門口已出現候位人潮。（美食好芃友提供）

在地人推薦岡山美食 「 德昌羊肉」，烤羊小排必點！

「德昌羊肉」以各式羊肉料理聞名，包括大眾最熟悉的岡山羊肉爐、羊肉湯與多種羊肉部位料理。然而，在「德昌羊肉」最令老饕津津樂道的是每日限量、每人限購一支的烤羊小排。烤羊小排份量驚人、肉量厚實，而且一支售價僅95元。口感嫩度甚至接近雞腿肉、肉汁飽滿不乾柴，搭配輕度醃料，風味鹹香適中、層次自然。以不到百元的價格即可品嘗肉量與品質兼顧的烤羊小排，不少在地人直誇：「CP值超高！」



▲「德昌羊肉」的烤羊小排每日限量、每人限購一支。（美食好芃友提供）

「德昌羊肉」 羊油麵線x招牌羊肉湯

羊油麵線也是「德昌羊肉」人氣料理之一，麵線本身口感Q彈，搭配淡雅羊香，順口耐吃；招牌羊肉湯維持60元數年未調漲，湯頭藥材比例溫和，不會有濃重藥膳氣味，平時不喜愛藥膳湯的饕客接受度也很高。羊肉切片嫩中帶彈，無羊羶味，口感乾淨俐落。若選擇羊大骨湯，「德昌羊肉」還會特別附上吸管，方便吸食骨髓，遂成為不少熟客的隱藏版美食。



▲羊油麵線也是「德昌羊肉」人氣料理之一。（美食好芃友提供）

老 字號岡山美食「德昌羊肉」，料多實在又價格親民

整體而言，「德昌羊肉」保留岡山羊肉的經典風味，並以清爽、無羊羶味的料理擄獲許多平常畏懼吃羊肉的饕客。從爆嫩必點烤羊小排、清香不膩的羊油麵線，到價格數年未調整的60元羊肉湯，皆展現出用料扎實、風味到位且價格親民的特色；無論是羊肉料理愛好者，或是平時不太敢吃羊肉的饕客，都能在「德昌羊肉」享受到美味又親民的羊肉料理，是來到高雄岡山旅遊時不可錯過的老字號美食。



▲招牌羊肉湯維持60元數年未調漲。（美食好芃友提供）



▲羊大骨湯會附上吸管，方便饕客吸食骨髓。（美食好芃友提供）





「德昌羊肉」店家資訊

營業時間：11:00～15:00、16:00～21:00（週四公休）

地址：高雄市岡山區柳橋西路70號

電話：07 625 7070

