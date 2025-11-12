高雄美術館約會餐廳首選！琳咖啡 Rowling Cafe優雅升級，不傷荷包享歐風料理。

高雄美術館周邊的人氣咖啡館「琳咖啡 Rowling Cafe」，近期再度引發話題！這間原本就深受美食愛好者喜愛的歐風餐館，經過二樓空間全面整修後，整體環境更加夢幻優雅。店家更同步開放全新「晚餐時段」，推出多款西式精緻料理，包括香氣濃郁的燉飯、口感滑順的義大利麵，以及主廚特製的私房肉類料理，每一道都展現出細膩的歐式風格。無論是想品嚐一頓精緻的西式晚餐，或是與好友共享下午甜點時光，這裡都絕對是不能錯過的夢幻餐館。

▲Rowling Cafe 琳咖啡為人氣高雄美術館餐廳。（圖/美食好芃友提供）

▲Rowling Cafe 琳咖啡以高雅歐風打造舒適環境。（圖/美食好芃友提供）

歐風再升級！「Rowling Cafe 琳咖啡」華麗變身

「Rowling Cafe 琳咖啡」開業至今已12年，陪伴眾多饕客過無數美好時光。為了回饋長年支持的客人，店主特別與「大樂仿古家具」設計師曾繼賢先生攜手合作，自2025年年初起，共同打造店內全新原木家具與訂製大書櫃，延續品牌最初「溫暖、舒適、如家一般」的創業初衷；二樓全新空間以原木質感結合歐式吧台設計，白天明亮典雅，夜晚則多了一份靜謐與慵懶氣息，成為高雄美術館一帶最具質感的用餐選擇。

▲Rowling Cafe 琳咖啡的餐點皆廣受好評。（圖/美食好芃友提供）

「Rowling Cafe 琳咖啡」招牌青醬海鮮沙蒙燉飯，羅勒香氣與海味交織

主廚招牌青醬海鮮沙蒙燉飯 羅勒香氣與海味交織每道料理都在水準之上，首推人氣料理「青醬海鮮沙蒙燉飯」。主廚特製青醬香氣濃郁、羅勒清香撲鼻，完美襯托出海鮮鮮味。盤中兩隻大蝦肉質Q彈，鮭魚塊則油脂香氣十足，與吸飽青醬精華的燉飯一同入口，口感濃郁卻不膩口，層次分明、尾韻清爽，深受饕客歡迎。



▲青醬海鮮沙蒙燉飯為Rowling Cafe 琳咖啡熱門料理之一。（圖/美食好芃友提供）

在「Rowling Cafe 琳咖啡」，不傷荷包也能享受精緻歐風晚餐

「波特菇菌菇乳酪燉飯佐牛肝菌醬」一上桌，濃郁香氣立刻撲鼻而來。厚切波特菇多汁飽滿，與滿滿菌菇香氣交織出迷人風味。燉飯以進口義大利米慢火熬煮，吸收蔬菜高湯與牛肝菌醬精華，搭配炙燒卡門貝爾乳酪，濃郁中帶著柔滑層次，讓人一口接一口停不下來；「1855板腱牛綜合胡椒牛骨醬」更是肉食控的心頭好。主廚嚴選美國Choice等級1855板腱牛，煎烤至完美六分熟，外層香脆、內裡粉嫩多汁。淋上以牛大骨與胡椒慢火熬製的特製醬汁，搭配馬鈴薯泥與時蔬，份量實在、口感豐富，價格不到500元相當超值；「Rowling Cafe 」不僅空間升級、氛圍更優雅，全新推出的晚餐料理也誠意滿滿。無論是喜愛燉飯的溫潤香氣，或偏愛牛排的經典口感，都能在這裡找到屬於你的那一道好味道。

▲波特菇菌菇乳酪燉飯散發滿滿菌菇香氣。（圖/美食好芃友提供）

▲1855板腱牛綜合胡椒牛骨醬不到五百元，價格超划算。（圖／美食好芃友提供）





「Rowling Cafe 琳咖啡」店家資訊

營業時間：週三～週日 10:00~21:00（週一、二公休）

地址：高雄市鼓山區美術東六街258號

電話：07 586 8586

