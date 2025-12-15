來台中老咖啡館感受復古魅力！「中非咖啡」五十年不變人情味，體驗浪漫咖啡文化。

台中老咖啡館「中非咖啡」自1977年營運至今，保留老派復古風格與舒適空間，吸引眾多咖啡迷來感受半世紀的人情味與咖啡文化。

提及台中復古咖啡廳，「中非咖啡」肯定榜上有名。「中非咖啡」自1977年營運至今，已有將近五十年的歷史，許多老台中習慣稱之「中菲行」。雖然周邊商圈早已不如昔日熱鬧，但咖啡館仍以其獨有的老派風格在台中咖啡圈之中占有一席之地；有些熟客至今一週仍來「中非咖啡」報到數次，也不乏專程來感受老派浪漫的年輕咖啡迷。

▲「中非咖啡」為台中老字號咖啡廳之一。（攝影：楊婷雅）



▲「中非咖啡」早已成為許多在地人生活的一部分。（攝影：楊婷雅）

來「中非咖啡」感受老派浪漫

據聞，創辦人廖老闆早年常到忠孝國小打網球，因而留意到四維街上有間閒置多時、兩年都賣不出去的店面。他最終決定購入，並於 1977 年創立「中非咖啡」。店內採歐式古典風格，參照英國茶館的格局，搭配具年代感的家具與裝飾，營造出獨特的復古氣息。然而，最讓人難以忘懷的並非陳設或技法，而是多年來始終保留的生活味與人情味。走進店裡，常會喚起人們對舊台中城的記憶，彷彿回到節奏較緩、互動更溫暖的年代，讓訪客仿如置身於一段被保存下來的城市時光。



▲「中非咖啡」採歐式古典風格。（攝影：楊婷雅）

「中非咖啡」多元飲品和輕食

「中非咖啡」提供多樣飲品，咖啡以中深焙為主，採手沖、虹吸及義式沖煮，注重溫度與風味的穩定性。除了咖啡之外，店內也有紅茶、奶茶、果汁、花果茶與水果茶等選擇，輕食則包括鬆餅、三明治和吐司等，是不少在地人早晨或午後固定造訪的好去處；值得一提的是，「中非咖啡」空間多年保持原有格局，木質桌椅、簡單燈光與寬敞座位設計，且佈限時，讓老客人可以自在沉浸慢步調的愜意時光。

▲「中非咖啡」充滿懷舊情懷的漂浮冰咖啡。（攝影：楊婷雅）

「中非咖啡」人氣推薦維也納咖啡

「維也納咖啡」是「中非咖啡」人氣咖啡品項之一，咖啡與鮮奶油之間取得完美平衡，既保留咖啡本身的香氣與層次，又增添順滑口感，呈現出細膩而不搶味的維也納風格，成為許多咖啡迷的心頭好；來到「中非咖啡」，不僅能品嚐到這杯經典飲品，也能感受老咖啡館特有的人情味與舒適氛圍，是體驗台中老派咖啡文化的絕佳去處。

▲「維也納咖啡」是不少「中非咖啡」熟客的心頭好。（攝影：楊婷雅）

▲「中非咖啡」是體驗台中老派咖啡文化的絕佳去處。（攝影：楊婷雅）









「中非咖啡」店家資訊

營業時間：08:00～19:00

地址：台中市西區四維街46號

電話： 04 2226 4361

台中咖啡廳情報

推薦閱讀：全台最棒25間咖啡館之一！咖啡迷必訪台中咖啡廳Tamp Temper Taichung Coffee，也是亞洲50大咖啡館。

推薦閱讀：高植感台中咖啡廳！猶如城市綠洲「孔雀咖啡 Peacocks Coffee」，大人系提拉米蘇必點。

推薦閱讀：玩具迷必衝的台中咖啡廳！Boro Boro Coffee滿滿玩具結合咖啡，藏身國美館的美式風咖啡館。