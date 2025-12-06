純白老宅藏著熱帶色彩！白霧咖啡 Philmar 的南非大叔與繽紛彩繪空間，讓台中午後更迷人。

白霧咖啡隱身台中西區白色老宅，南非大叔的親切招呼與曲折老宅中的露天空間、彩繪牆面交織成小小秘密基地，是午後散步後最舒服的停留點。
白霧咖啡位在台中西區，一棟不起眼的白色老宅卻藏著意想不到的開闊空間。店外沒有誇張招牌，只寫著 Philmar，外觀看來樸實安靜。推門進去才發現座位已經坐滿大半，空間感雖不算大，但白色基調讓視覺乾淨舒服。老闆是一位住台灣多年的南非大叔，中英文交錯、親切熱情，是整家店的靈魂。
曲折動線串起兩棟老宅 露天空間與彩繪形成秘密基地感
老闆帶客人「參觀」的畫面很可愛，也因為這一趟才發現後方空間別有洞天。兩棟老宅後段相連，動線曲折，穿過狹窄轉角後竟出現露天空間，彩繪牆面帶有強烈渲染力，讓老宅多了熱帶與手作的生命力，像是散落市區中的一座小型秘密基地。
店內收藏展現生活品味 老物件讓空間更有故事性
牆面與角落擺滿老闆多年的收藏，不同文化與年代的物件自然融合在老宅裡，展現一種既自由又隨性的小宇宙。每個細節都像是老闆對生活的堅持，不喧嘩、不做作，但處處令人好奇。
手繪菜單溫度十足 咖啡、茶、氣泡飲與甜點全都不設限
菜單以手繪呈現，很符合店內的自在風格。價格相當親切，從美式咖啡、茶飲到多種風味的氣泡水都有。甜點則寫在另一面黑板上，提供 Wi-Fi、不限時，是安靜工作與聊天都很方便的空間。
氣泡飲清爽、咖啡順口 自家布朗尼撒上鹽之花更耐吃
這天點了葡萄柚氣泡飲、薄荷水、美式咖啡與布朗尼。葡萄柚酸甜平衡、薄荷款稍甜；美式咖啡乾淨不苦、香氣突出。布朗尼是店家自製，上層撒滿鹽之花，苦甜巧克力搭上氣泡飲的清爽，是意外完美的組合。
午後氛圍舒服又自在 會讓人想再訪的小小白色宇宙
白霧咖啡是一種「不會驚天動地但會悄悄喜歡上」的存在。從老闆的親切，到老宅的曲折動線，再到繽紛彩繪與甜點香氣，都讓人放鬆。即使下次再訪老闆不一定記得你，但這裡溫柔又簡單的氛圍，會讓人願意反覆走進來。
PHILMAR 白霧咖啡
- 地址:臺中市西區西屯路一段147-24號
- 電話: 0928 885 831
- 營業時間: 10:30-20:00 ( 週一公休)
- 全日提供咖啡飲品, 自家烘培甜點與三明治
延伸閱讀
- 台中西區｜產出 The Food. Brunch Bar 老宅早午餐
- 台中 ｜西區 友間Cafe’ 美式復古風格三角窗小空間
- 台中西區｜沐蒔珈琲 MUSHi & Co. 日系質感溫潤系，不限時營業中!
- A piece of cloud｜台中西區 日系質感巷弄裡的高人氣早午餐
- 台中西區 ｜慕尼灰 早午餐 老宅系風格X不臭臭豆腐? 炸饅頭早餐盤來一盤吧
- 知汐咖啡 Tidal cafe｜西屯區：老宅咖啡館 鹹甜都宜人
- The Bird Coffee ｜ 台中西區 小鳥老闆:生活系咖啡館
- PUSH Café 推｡ 咖啡 ! 特色強烈的咖啡館屬於設計工作者的咖啡館
- Newsstand 模範社區｜台中西區 : 顛覆想像力
- 台中｜巴倫司康 Baron Scones 寵物友善
- 台中｜Coffury Studio No71 《歐洲復古街頭感十足》
- 台中北區｜雙江茶行 老牌茶行新址開張
- 台中西區 ｜麵包 柳川屋 麵包店~柳川 や 超大菠蘿麵包!
- 台中西區｜ Tamp Temper Taichung Coffee 單品手沖80元起
- 台中南區｜ART BAR 自烘咖啡專門店 很隱密: 油畫吐司很吸睛
- 上信饌玉｜不用冷藏的伴手禮：嚴選天然堅果Ｘ精緻簡約質感禮盒-素食禮盒推薦！
- 台中｜中區咖啡館 KUISHINBOU CAFE /食いしん坊貪吃鬼咖啡館:舊城區裡的復古咖啡店
- 原味時代 ｜貝果好吃，原來飲控美味也能很浮誇！
- 台中西區｜ 白霧咖啡 Philmar 純白空間撒上絢麗色調帶有熱帶風情