純白老宅藏著熱帶色彩！白霧咖啡 Philmar 的南非大叔與繽紛彩繪空間，讓台中午後更迷人。

白霧咖啡隱身台中西區白色老宅，南非大叔的親切招呼與曲折老宅中的露天空間、彩繪牆面交織成小小秘密基地，是午後散步後最舒服的停留點。

白霧咖啡位在台中西區，一棟不起眼的白色老宅卻藏著意想不到的開闊空間。店外沒有誇張招牌，只寫著 Philmar，外觀看來樸實安靜。推門進去才發現座位已經坐滿大半，空間感雖不算大，但白色基調讓視覺乾淨舒服。老闆是一位住台灣多年的南非大叔，中英文交錯、親切熱情，是整家店的靈魂。

曲折動線串起兩棟老宅 露天空間與彩繪形成秘密基地感

老闆帶客人「參觀」的畫面很可愛，也因為這一趟才發現後方空間別有洞天。兩棟老宅後段相連，動線曲折，穿過狹窄轉角後竟出現露天空間，彩繪牆面帶有強烈渲染力，讓老宅多了熱帶與手作的生命力，像是散落市區中的一座小型秘密基地。

店內收藏展現生活品味 老物件讓空間更有故事性

牆面與角落擺滿老闆多年的收藏，不同文化與年代的物件自然融合在老宅裡，展現一種既自由又隨性的小宇宙。每個細節都像是老闆對生活的堅持，不喧嘩、不做作，但處處令人好奇。

手繪菜單溫度十足 咖啡、茶、氣泡飲與甜點全都不設限

菜單以手繪呈現，很符合店內的自在風格。價格相當親切，從美式咖啡、茶飲到多種風味的氣泡水都有。甜點則寫在另一面黑板上，提供 Wi-Fi、不限時，是安靜工作與聊天都很方便的空間。

氣泡飲清爽、咖啡順口 自家布朗尼撒上鹽之花更耐吃

這天點了葡萄柚氣泡飲、薄荷水、美式咖啡與布朗尼。葡萄柚酸甜平衡、薄荷款稍甜；美式咖啡乾淨不苦、香氣突出。布朗尼是店家自製，上層撒滿鹽之花，苦甜巧克力搭上氣泡飲的清爽，是意外完美的組合。

午後氛圍舒服又自在 會讓人想再訪的小小白色宇宙

白霧咖啡是一種「不會驚天動地但會悄悄喜歡上」的存在。從老闆的親切，到老宅的曲折動線，再到繽紛彩繪與甜點香氣，都讓人放鬆。即使下次再訪老闆不一定記得你，但這裡溫柔又簡單的氛圍，會讓人願意反覆走進來。