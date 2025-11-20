> 美食 > 【台北餐廳】DOMANI 義式餐廳，環境氣氛佳，餐點表現偏普通，用餐的心得分享- 捷運忠孝新生站｜Ruby說美食

【台北餐廳】DOMANI 義式餐廳，環境氣氛佳，餐點表現偏普通，用餐的心得分享- 捷運忠孝新生站

2025-11-20 

Ruby和朋友到 DOMANI義式餐廳慶生，

主打以義式手法融入在地食材，整體環境算是有氣氛的，

一樓是主要用餐區，二樓則有包廂與私廚包廂，

不過建議不要坐在靠近廚房的座位，會有點吵雜，

有需要協助喝水或是有服務需求，比較不容易被看見。

如果有慶生、紀念日都可以提前告知，

而且若自帶蛋糕，會酌收清潔費 $250，

訂位前別忘了先確認一下！

店內有提供白開水是無須付費，

但若選氣泡水，一瓶收費是 $160。

不會主動告知氣泡水需額外付費。

松露南瓜湯 $180
南瓜湯香氣濃郁，松露味增添了湯頭的鹹度，

湯品滿順口，是當天最喜歡的一道。

牛肝蕈菇燉飯 $520


燉飯濕度偏高，味道算是濃厚，

米粒吃起來會有偏硬的口感，

整體吃起來沒有太大驚喜。

肋眼牛排PRIME-16OZ  $2880


我們選了牛排選五分熟，份量還可以，但以這個價格來說，

肉質與調味的表現有稍微不到位。

軟嫩度、油花與整體風味都偏向一般。

提拉米蘇 $320 
這道甜點我們全桌都比較不習慣。口感偏得非常濕、

非常軟爛，不是綿密或扎實感的。有提前告知是慶生，

有幫忙插上蠟燭，還是有拉回一些儀式感。

這次的用餐體驗讓我們都覺得「價位偏高、但滿意度偏低」。

當然，每個人口味不同，也許你會喜歡這樣的義式風格的餐點，

但以當天的用餐經驗來說，僅能算是嘗鮮囉。

 

【店家資訊】
👉DOMANI 義式餐廳
🍽 FB官方粉絲團請點此  / 線上訂位請點此
🏠臺北市大安區建國南路一段65巷7號
🚈 捷運忠孝新生站
☎️(02) 8772-3355
⏰週一至週五 12:00 - 15:00 / 18:00 - 22:00
     週六和週日 11:30 - 14:30 / 17:30 - 21:30

 

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌


價格 ⭐⭐
美味 ⭐⭐
服務 ⭐⭐
回訪率 ⭐
交通 ⭐⭐


