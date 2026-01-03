台北信義區Anju餐酒館，101海景第一排包廂KTV，創意韓料聚餐首選。

台北信義區新開幕「Anju Taipei」，正對台北101擁有絕佳景觀，主打韓式創意料理與KTV包廂，是跨年聚餐的頂級選擇。

位於台北信義區精華地段的「Anju Taipei」，就座落在台北 101 正對面，自捷運台北 101 站 3 號出口步行僅需 20 秒即可抵達。這間佔地超過 150 坪的全新韓式餐酒館，裝潢氣派且充滿溫度，擁有挑高空間與柔和燈光。店內提供精緻的韓式創意料理與豐富酒藏，並設有可觀賞 101 景觀的專屬包廂與 KTV 設備。無論是聖誕節慶祝、跨年倒數看煙火，或是公司尾牙與多人聚餐，這裡都是信義區極具話題性的熱門餐廳。

挑高空間光之樹，酒吧區低調前衛

店內設計極具質感，挑高的天花板搭配中央延伸的「光之樹」，營造出溫暖而氣派的用餐氛圍。座位規劃多元，從適合三五好友的圓桌到充滿前衛低調感的酒吧專區應有盡有。若是想要小酌一杯，酒吧區的氛圍隱密且放鬆；而一般用餐區則在柔和燈光的映襯下，顯得格調高雅，無論是白天或夜晚造訪，都能感受到截然不同的空間魅力，非常適合約會或聚會。

景觀包廂看101，歡唱KTV聚餐首選

Anju 最令人驚豔的莫過於其包廂設施。店內設有三間不同風格的包廂，其中靠近戶外的小包廂擁有絕佳視野，透過窗戶就能直接飽覽台北 101 的壯麗景色，是跨年看煙火的搖滾區。此外，據說老闆熱愛唱歌，因此包廂內皆配備了專業的 KTV 音響設備，最大的包廂甚至可容納 36 人，非常適合舉辦公司尾牙或大型派對，邊吃飯邊唱歌享受極致的娛樂體驗。

澎湃凱薩沙拉開胃，海鮮煎餅厚實酥脆

聚餐開場推薦份量十足的「凱薩沙拉」，足夠 6 人享用，豐富的蔬菜搭配帕馬森起司與特調醬汁，口感層次豐富。熱前菜則必點招牌「海鮮煎餅」與「泡菜煎餅」，厚度十足且外皮煎得酥脆焦香，尤其是泡菜口味中的鮮蚵肥美碩大，鮮度爆表。另一道視覺系料理「香煎干貝鮭魚卵佐松露醬」，將炙燒生食級干貝佐以鮭魚卵與黑松露美乃滋，一口咬下海味與松露香氣在口中交織，奢華滋味令人難忘。

韓式炸雞肉汁噴發，皮蛋四季豆鹹香下酒

這裡的「韓式炸雞」被譽為台北數一數二的美味，選用棒棒腿部位，一口咬下肉汁狂流，搭配微辣莎莎醬或鹹甜金沙醬都非常對味。想來點中式口味下酒，這裡也有「皮蛋四季豆」，火候掌控得宜，充滿鑊氣與鹹香滋味，是非常受歡迎的下酒菜。

烤豬五花配紅酒，專業侍酒師餐酒搭配

來到 Anju 不只能喝調酒，紅白酒的搭配更是一絕。經理 Ami 本身是擁有國際證照的日本酒唎酒師，能依據餐點提供專業建議。例如品嚐「韓式炙烤豬五花」時，推薦搭配義大利紅酒，能讓焦脆的五花肉與韓式秘醬的風味更上一層樓。這道菜肥瘦均勻，搭配紅洋蔥與生菜包裹食用，清爽解膩又過癮。

泡菜海鮮麵鮮甜，膠原雞湯暖心必喝

喜歡麵食的朋友不能錯過「韓式泡菜海鮮義大利麵」，寬麵條吸附了濃郁的白醬與泡菜香氣，搭配大尾鮮蝦與飽滿蛤蜊，層次豐富。而適合冬日的「原盅豬腳雞湯」更是誠意之作，乳白色的湯頭經過長時間熬煮，富含滿滿膠質，鍋內除了雞肉還有豬腳，搭配白菜與香菜一同享用，湯頭濃郁卻不膩口，暖心又暖胃，是聚餐結尾的最佳選擇。