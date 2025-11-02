高雄下午茶推薦！「乙木」高質感高雄茶館，享精選台灣茶與手作紅豆糕。

藏身高雄前金區的「乙木」，將老屋改造成兼具茶藝與選物的空間，精選台灣茶葉、手作茶點，以及雅致的茶器與藝術品展示，提供舒適的品茶環境，讓喜愛茶文化的人能享受高質感的茶藝體驗。

高雄下午茶推薦！想在高雄找到一處既有咖啡店氛圍，又能靜心品茶的空間，「乙木」絕對是值得推薦的高雄茶館選擇；位於前金區的「乙木」融合新潮設計與傳統茶藝風格，提供舒適、寧靜的室內環境，適合慢慢泡茶、細細品味。來訪者可與老闆娘交流茶知識，搭配精緻茶點，享受純粹的台灣茶文化體驗，遠離手搖飲的喧囂。





「乙木」融合現代與傳統的高雄茶館

提及泡茶，多數人腦海中浮現的，往往是木質托盤上的茶壺、旁邊滾燙的鐵壺熱水，以及一群人在嘻笑談天、搭配花生瓜子聊天的景象。然而，高雄前金卻隱藏著一處截然不同的泡茶空間，「乙木」是一間由老屋改造而成的高雄茶館，以木作茶藝空間呈現，並由茶藝達人精選的茶葉與專業泡茶氛圍，提供靜謐又優雅的品茶體驗。



在「乙木」享受精選茶品

「乙木」除了是茶藝空間，同時也是選物店，店內展示的茶器與藝術品皆可向老闆洽詢，不定期還會舉辦選物展或藝術展覽，提供茶與生活美學的結合體驗；「乙木茶品表現同樣出色，例如：華岡高冷烏龍茶，茶湯呈淺亮黃色，入口帶有花果清香，耐泡性佳，即使泡到第四、第五泡仍香氣明顯且無苦澀感；白毫烏龍茶則散發成熟水果的天然香氣，口感介於凍頂烏龍與紅茶之間，更偏向紅茶的圓潤飽滿。



「乙木」飲茶推薦搭配手作紅豆糕

茶點方面，「乙木」的手作紅豆糕最為推薦，紅豆香氣濃郁，糕體綿軟細緻，入口即化，是近期高雄茶店中少見的驚豔之作。搭配店內精選茶品，無論是華岡高冷烏龍或白毫烏龍茶，都能襯托出茶點的香甜與層次感，讓品茶體驗更加完整。對於喜愛台灣茶文化、追求靜謐茶空間的人來說，「乙木」提供的不只是茶飲，而是一段專注而悠閒的茶藝之旅。無論想與朋友細聊、或獨自享受片刻寧靜，都非常值得來度過高雄下午茶時光。





「乙木」店家資訊

營業時間：13:30～19:00（週四公休）

地址：高雄市前金區前金二街81號

電話：07 282 7149

高雄前金區美食推薦

推薦閱讀：高雄川菜寶藏店！蔣夫人川味廚坊 藏身前金區，四川主廚精緻手藝呈現必吃川味粉蒸肉。

推薦閱讀：超過一甲子的美式冰店！高雄人從小吃到大「百樂冰淇淋」，經典巧克力聖代、香蕉船，每週家庭日享九折優惠。

推薦閱讀：超強義式餐廳！義大利麵、燉飯都好吃，主廚是德國人「貝佛街餐坊 Belfort Bistro」，用料理讓你一秒到義大利。