高雄川菜寶藏店！蔣夫人川味廚坊 藏身前金區，四川主廚精緻手藝呈現必吃川味粉蒸肉。

藏身高雄前金巷弄的「蔣夫人川味廚坊」，由來自四川的老闆娘掌勺，招牌椒荷粉蒸肉、鮮蝦粉絲煲及經典下飯菜，都讓人一試難忘，搭配雅緻舒適的用餐空間，是品嚐精緻川菜的絕佳去處。

高雄川菜界的隱藏寶藏！藏身於前金區巷弄間的「蔣夫人川味廚坊」，以道地四川風味與精緻手藝征服饕客味蕾；由來自四川的主廚親自掌勺，憑藉深厚的料理功底與細膩的味覺層次，將傳統川菜注入創新巧思，展現出豐富而平衡的風味層次。「蔣夫人川味廚坊」環境典雅舒適，服務親切，是品味正宗川味、體驗精緻用餐氛圍的絕佳選擇。





藏在高雄巷弄的雅緻川味「蔣夫人川味廚坊」

不同於多數傳統高雄川菜館，「蔣夫人川味廚坊」的用餐空間格外雅緻。店內以素雅色調為基調，搭配典雅花器與精緻插花，營造出寧靜而高雅的氛圍，讓人一踏入店內便感受到舒心愜意的用餐氛圍；二樓設有可容納多人聚餐的大桌包廂，家庭聚會或商務宴客都很適合。



「蔣夫人川味廚坊」必點：川味椒荷粉蒸肉

「蔣夫人川味廚坊」由來自四川的老闆娘掌勺，將道地家鄉味帶入高雄，老闆則負責外場，親切的他也樂於和饕客交流四川美食；菜單可見數款經典川菜，如口水雞、麻辣水煮魚、麻婆豆腐與乾鍋肥腸等，且價格平易近人。不過，最引人注目的，莫過於需提前預訂的特色菜「川味椒荷粉蒸肉」。



「川味椒荷粉蒸肉」是在台灣相對少見的傳統川菜，上桌時荷葉香、椒麻香與肉香交織飄散，令人食指大動。料理採用五花肉為主角，先以豆瓣醬、料酒、薑蒜與辛香料醃製入味，再鋪上地瓜、裹上蒸肉米粉，以荷葉包裹蒸製而成。五花肉軟嫩鹹香、層次分明，椒麻香氣溫潤不嗆，搭配香甜綿軟的地瓜，完美平衡風味與口感，儼然是必點招牌之一，建議用餐前先行預訂。



「蔣夫人川味廚坊」必點：南洋風味的鮮蝦粉絲煲

「鮮蝦冬粉煲」也是「蔣夫人川味廚坊」的人氣預定菜。不同於台式以蒜香與醬油為主的風味，蔣夫人川味廚坊巧妙融入咖哩元素，為傳統川菜注入一抹南洋風情；冬粉吸滿醬汁、香氣濃郁而不膩，鮮蝦則肉質緊實、彈牙飽滿，整體層次豐富、風味獨特，令人印象深刻。



「蔣夫人川味廚坊」經典下飯菜 × 創意海味新組合

「蔣夫人川味廚坊」的「醋溜土豆絲」以酸香爽脆的馬鈴薯絲取勝，酸度拿捏得恰到好處，開胃卻不刺激，口感清爽、層次分明，是一道百吃不膩的經典家常菜；另一道「螢烏賊酸豆角」則以酸豆角與肉末為基底，融入螢烏賊的鮮味，讓整體風味在鹹、酸、海香之間取得微妙平衡。這道料理口味濃郁、極具層次，特別適合搭配白飯享用，是重口味愛好者的心頭好。



必訪高雄川菜寶藏店「蔣夫人川味廚坊」

「蔣夫人川味廚坊」不僅在料理上呈現正宗川味與創新巧思，從椒荷粉蒸肉、鮮蝦粉絲煲，到經典的醋溜土豆絲與創意螢烏賊酸豆角，每道菜都展現出細膩的層次與鮮明特色；同時，「蔣夫人川味廚坊」雅緻舒適的用餐空間，無論是家庭聚餐或朋友聚會都非常適合。無論是想品味道地四川家鄉味，或是體驗高雄少見的精緻川菜，「蔣夫人川味廚坊」都是值得一訪的前金美食餐廳選擇。



「蔣夫人川味廚坊」店家資訊

營業時間：11:30～14:00 (最後點餐13:00)、17:30～21:00 (最後點餐19:45)

公休日：每週一和每月單數週的週二公休

地址：高雄市前金區文武三街105號

電話：07 338 9170

