【鄧師傅牛肉麵】宜蘭壯圍必吃限量紅燒三寶牛肉麵，最新店址菜單價位，江浙菜底蘊湯頭清甜甘醇。

「鄧師傅牛肉麵」自從營業以來就聲名大噪，出身江浙菜背景，廚藝深厚。這裏營業時間也是一絕，一周只營業四天的中午時段，而且據說每日限量約30碗，所以真的要提早預約，也讓人更有非吃不可的念頭!! 不過，這次一嚐，果真不同凡響，以江浙菜底蘊熬製出的湯頭清甜甘醇，令人回味再三。雖然地處壯圍鄉間卻吸引無數饕客前來享用美味。雖然是簡樸小店，但卻有點餐廳的質感，真的滿值得一嚐

名稱：鄧師傅牛肉麵

地址：宜蘭縣壯圍鄉壯濱路五段49號

時間：周四~周日 / 11:00-14:00

電話：0939 275 888

鄧師傅牛肉麵 ｜交通停車資訊

自行開車：Google導航輸入「鄧師傅牛肉麵」即可到達

停車場：路邊白線內臨時停車尚可

這裏算是台2線上的小支線，路旁都很好停車。原本我們還在東看看、西看看店家在那裏

突然看到一排車子，心想這應該就是了!

鄧師傅牛肉麵 ｜菜單價位

菜單很簡單，另有單點的私房料理，但一定要事先預約才吃到！

鄧師傅牛肉麵 ｜空間環境

「鄧師傅牛肉麵」外觀就是一般的民房，從外觀上真看不出來這是餐廳，而且壯圍這附近比較偏遠

這一帶稍微可以稱上地標的應該是永鎮的開漳聖王廟，後方的永鎮濱海公園，也是戲水的好地方

門口小小的店招

看到網路上流傳的資料，鄧師傅本人是頂頂有名的江浙菜師傅，曾任華泰飯店集團的餐廳顧問

也是知名「牛排教父」鄧有癸的親哥哥，所以光是這個背景就值得來一探究竟了

一走入這裏，很像到了人家家裏用餐的親切感

開放式的廚房!!

因為只賣牛肉麵，所以油煙相對比較少，反而是一進來就聞到香味了

用餐區就在一旁，但桌上擺好餐具，倒有點質感餐廳的模樣。一般小吃店真的不會這樣擺!!!

餐檯上滿滿的小菜，每盤都是均一價50元

酸菜和辣椒醬可自由拿取

很有儀式感的擺設

鄧師傅牛肉麵 ｜餐點心得評價

經典小品

選了小魚豆干和海帶，口味還不錯，非常開胃

三寶牛肉麵

第一口當然要來嚐嚐湯頭，這裏的湯頭清甜甘醇有味、入喉回甘，雖然是紅燒湯頭但口味卻不死鹹，會讓人愛上的湯頭，好喝!!

牛肚燉煮的很軟爛

選用的牛肉塊及牛筋也都是燉煮得軟嫩入味，口感不乾柴，不過一開始還找不到牛筋，原來是和牛肉塊混在一起了

麵條是細版的陽春麵，帶有嚼勁，表現的也不錯

紅燒牛肉麵

這碗是紅燒牛肉麵，只是肉塊的部份不同，其他都一樣

後來我們有加了點店裏的酸菜!! 沒想到又多了一種變化，這樣等於一麵兩吃，也很好吃

吃完只想說一句：值得！

「鄧師傅牛肉麵」湯頭醇厚、牛肉軟嫩、麵條超入味，從湯到麵整碗清空（笑）。用餐空間簡潔舒服、還有停車場很加分；唯一小小門檻是一週只開四天，想解鎖這碗「傳說中的牛肉麵」，真的要找時間衝一趟宜蘭壯圍才吃得到喔！

建議來享用美食的朋友提前打電話預約或確認