> 美食 > 【鄧師傅牛肉麵】宜蘭壯圍必吃限量紅燒三寶牛肉麵，最新店址菜單價位，江浙菜底蘊湯頭清甜甘醇。

【鄧師傅牛肉麵】宜蘭壯圍必吃限量紅燒三寶牛肉麵，最新店址菜單價位，江浙菜底蘊湯頭清甜甘醇。

tiger Walker 玩樂季宜蘭美食壯圍美食宜蘭旅遊宜蘭牛肉麵
2025-12-17 10:30文字：紫色微笑 
紫色微笑

紫色微笑

鄧師傅牛肉麵自從營業以來就聲名大噪，出身江浙菜背景，廚藝深厚。這裏營業時間也是一絕，一周只營業四天的中午時段，而且據說每日限量約30碗，所以真的要提早預約，也讓人更有非吃不可的念頭!! 不過，這次一嚐，果真不同凡響，以江浙菜底蘊熬製出的湯頭清甜甘醇，令人回味再三。雖然地處壯圍鄉間卻吸引無數饕客前來享用美味。雖然是簡樸小店，但卻有點餐廳的質感，真的滿值得一嚐

  • 名稱：鄧師傅牛肉麵
  • 地址：宜蘭縣壯圍鄉壯濱路五段49號
  • 時間：周四~周日 / 11:00-14:00
  • 電話：0939 275 888

📍宜蘭星級推薦⇒宜蘭30間精選飯店

📍宜蘭必吃推薦⇒宜蘭牛肉麵

推薦給你好康優惠區

宜蘭景點推薦

本文重點｜快速連結

Toggle

鄧師傅牛肉麵 ｜交通停車資訊

自行開車：Google導航輸入鄧師傅牛肉麵即可到達

停車場：路邊白線內臨時停車尚可

這裏算是台2線上的小支線，路旁都很好停車。原本我們還在東看看、西看看店家在那裏
突然看到一排車子，心想這應該就是了!

鄧師傅牛肉麵 ｜菜單價位

菜單很簡單，另有單點的私房料理，但一定要事先預約才吃到！

鄧師傅牛肉麵 ｜空間環境

鄧師傅牛肉麵外觀就是一般的民房，從外觀上真看不出來這是餐廳，而且壯圍這附近比較偏遠
這一帶稍微可以稱上地標的應該是永鎮的開漳聖王廟，後方的永鎮濱海公園，也是戲水的好地方

門口小小的店招

看到網路上流傳的資料，鄧師傅本人是頂頂有名的江浙菜師傅，曾任華泰飯店集團的餐廳顧問
也是知名「牛排教父」鄧有癸的親哥哥，所以光是這個背景就值得來一探究竟了

一走入這裏，很像到了人家家裏用餐的親切感

開放式的廚房!!

因為只賣牛肉麵，所以油煙相對比較少，反而是一進來就聞到香味了

用餐區就在一旁，但桌上擺好餐具，倒有點質感餐廳的模樣。一般小吃店真的不會這樣擺!!!

餐檯上滿滿的小菜，每盤都是均一價50元

酸菜和辣椒醬可自由拿取

很有儀式感的擺設

鄧師傅牛肉麵 ｜餐點心得評價

經典小品

選了小魚豆干和海帶，口味還不錯，非常開胃

三寶牛肉麵

第一口當然要來嚐嚐湯頭，這裏的湯頭清甜甘醇有味、入喉回甘，雖然是紅燒湯頭但口味卻不死鹹，會讓人愛上的湯頭，好喝!!

牛肚燉煮的很軟爛

選用的牛肉塊及牛筋也都是燉煮得軟嫩入味，口感不乾柴，不過一開始還找不到牛筋，原來是和牛肉塊混在一起了

麵條是細版的陽春麵，帶有嚼勁，表現的也不錯

紅燒牛肉麵

這碗是紅燒牛肉麵，只是肉塊的部份不同，其他都一樣

後來我們有加了點店裏的酸菜!! 沒想到又多了一種變化，這樣等於一麵兩吃，也很好吃

吃完只想說一句：值得！

鄧師傅牛肉麵湯頭醇厚、牛肉軟嫩、麵條超入味，從湯到麵整碗清空（笑）。用餐空間簡潔舒服、還有停車場很加分；唯一小小門檻是一週只開四天，想解鎖這碗「傳說中的牛肉麵」，真的要找時間衝一趟宜蘭壯圍才吃得到喔！
建議來享用美食的朋友提前打電話預約或確認

鄧師傅牛肉麵 ｜附近景點美食

更多宜蘭景點推薦

推薦15間熱門「礁溪平價湯屋」、「飯店高級溫泉湯屋」，順便來礁溪一日遊太好玩了

宜蘭30間高評價飯店、住宿名單出爐！從五星級酒店、溫泉飯店、親子飯店溜滑梯房型、宜蘭玩水飯店，到可以看海的海景旅店、電動車民宿通通有！

 

不論你想玩水、爬山、賞風景，還是親子旅遊、拍美照、探索觀光工廠，通通找得到！讓你輕鬆規劃宜蘭一日遊、二日遊或連假行程！

網羅宜蘭觀光工廠、宜蘭親子手作DIY景點，收錄了超夯的免門票室內景點，不論晴天雨天都能安心出遊！

「宜蘭特色溜滑梯20個」包含大碗公溜滑梯、二層樓溜滑梯、螺旋溜滑梯、磨石子溜滑梯，還有宜蘭特色溜滑梯飯店，小孩子超開心

你會需要的宜蘭景點優惠券

以上是紫色微笑 Ben Jean 饗樂生活鄧師傅牛肉麵文章推薦給你知道。

延伸閱讀

宜蘭景點  花蓮景點  台東景點  台北景點
基隆景點  桃園景點  新竹景點  苗栗景點 
台中景點  彰化景點  南投景點   雲林景點
嘉義景點  台南景點  高雄景點  屏東景點
澎湖景點  金門景點  馬祖景點 

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
正宗港式麻辣雞煲「梁香好」新開店！椰子雞湯 沙嗲鴛鴦鍋 避風塘小食，搶攻台北美食必吃清單。
編輯 李維唐
彰化田中美食必吃！田中老店筒仔米糕，生米檜木桶陶瓷筒米糕七十年如一日，標配龍骨髓湯、紅燒肉只。
小虎食夢網
【台北幾碗麵之2-中山國小站美食】儂安益麵館.只賣古早味瘦肉乾麵和餛飩湯.巷弄飄香75年
小虎食夢網
一年只賣3個月的台南雞湯！馨味胡椒白菜雞暖胃入味，三杯雞也是招牌料理。
記者 楊婷雅
老字號高雄火車站美食！賴潮州牛雜湯 湯頭清甜、牛肉炒麵微辣香濃，老饕激推。
記者 楊婷雅
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
相關商家

鄧師傅牛肉麵

09-39275888
宜蘭縣壯圍鄉美功路一段40巷3號
5