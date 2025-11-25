【宜蘭文昌炸醬麵｜原聖母醫院中正南路】冬山義成路必吃古早味炸醬麵、乾拌麵、肉燥乾麵、油酥排骨麵、餛飩

「宜蘭文昌炸醬麵」的盛名相信很多朋友都聽過，其實它也有幾家分店也很不錯!他們家的特色是 麵上桌就已經拌好，完全不需要再動手，一端上來就香爆！深色炸醬鹹香剛好、越吃越涮嘴，敢吃辣一定要加辣椒，瞬間層次大升級！寬麵、細麵都能選，還有老味道的配菜：炸醬麵、肉燥乾麵、油酥排骨麵、餛飩魚丸湯、小菜通通有。最貼心的是- 不加味精！

名稱：宜蘭文昌炸醬麵

地址：宜蘭縣冬山鄉義成路三段169號

營業時間： 10:30–18:30

10:30–18:30 公休日：星期六公休

電話：03 956 5556

文昌炸醬麵｜交通停車資訊

自行開車：Google導航輸入「宜蘭文昌炸醬麵. 義成路」 即可到達

停車場：無停車場，路邊白線內臨時停車尚可

文昌炸醬麵｜空間環境

「宜蘭文昌炸醬麵」的店名其實很有趣，真正在宜蘭市的店名是「文昌炸醬麵」、「復興路炸醬麵」、「農權路炸醬麵」，三者其實系出同門，而在羅東的店名則是「宜蘭文昌炸醬麵」

室內很簡約樸實，只有簡單的幾張桌椅，不過，環境清爽乾淨

文昌炸醬麵｜菜單價位

鎮店之寶是炸醬麵，其他搭配肉燥乾麵、油酥排骨麵、餛飩麵~~湯品有油酥排骨湯、餛飩湯、餛飩丸湯、魚丸湯。

另外也有肉燥飯

麵條的部分有分寬麵跟細麵兩種

也有貼心的 ” 不加味精”!!

文昌炸醬麵｜心得評價

炸醬麵(大碗細麵)

文昌炸醬麵家的特色就是麵上桌時，麵條已經拌好了，所以一上桌就可以開吃了

這碗麵一上桌就聞到炸醬的香氣， 炸醬是麵店的靈魂，深色的炸醬，鹹香適中，口感豐富

敢吃辣的朋友強烈建議加點辣椒，能瞬間提升炸醬麵的風味層次，絕對讓人一口接一口停不下來！

可以嚐試細麵、粗麵，各有不同的口感哦

餛飩魚丸湯

餛飩皮薄餡香，口感滑嫩，一口一個剛剛好，湯頭清甜順口，不油膩，喝得出食材的鮮味，是搭配重口味乾麵的最佳選擇。

魚丸鮮香、紮實可口，很有咬勁

肉燥乾麵(小碗寬麵)

除了炸醬麵，肉燥乾麵也是傳統麵食愛好者的好選擇。拌勻後散發出淡淡的肉燥香

鹹香夠味，每一口都是滿滿的古早味。

油酥排骨麵

獨特的油酥排骨，肉質軟嫩入味，油香迷人，特別是湯汁吸飽排骨精華，滋味更上一層樓。

小菜(大)

小菜65元

下次到羅東、冬山一帶，想品嚐這樣道地的宜蘭古早味麵點小吃，一定不能錯過義成路上的「宜蘭文昌炸醬麵」

