【馬賽無名麵店】冬山新店址，必吃豬油拌麵、麻醬麵、燒肉、餛飩魚丸湯

「馬賽無名麵店」(馬賽麻醬麵) 曾在蘇澳馬賽地區名噪一時，現在已搬至近羅東的冬山鄉義成路上。但很酷的是店家依然沒有店招，所以還是被稱為無名麵店。因為就是一般的小店，麵+湯的組合，品項很簡單。但據我們的友人說，這家的口味還不錯，燒肉更是必點必吃的。特別是它也是羅東這一帶少數下午仍有營業的店家(一般下午會休息) ，所以對於過了用餐時間才要吃飯的朋友來說，這裏倒是個不錯的選擇！

馬賽無名麵店｜交通停車資訊

自行開車：Google導航輸入馬賽無名麵店即可到達

停車場：斜對面有幾個專屬的停車位，開車來很方便

馬賽無名麵店｜菜單價位

賣的品項很簡單，麵+湯的組合，有麻醬乾麵、豬油乾麵、陽春麵、魚丸麵~~

小菜的部份，據常上門光顧的友人推薦，一定要試一下燒肉!!!

馬賽無名麵店｜空間環境

這家其實真的是一般尋常可見的小店，原本在蘇澳馬賽地區就不掛店招

現在搬至冬山義成路也一樣沒店招，在現在這個社會中真的很少見啊

這就是讓友人心心念念的燒肉

店內樸實簡單，算是整潔

馬賽無名麵店｜心得評價

豬油拌麵(大碗) 很傳統的古早味，簡簡單單，不錯吃!!

麵條是一般的陽春麵這種的

麻醬麵（大碗）

這家麻醬乾麵看起來湯汁比較水一些，但比較好攪拌

拌均勻過後，醬汁還滿多的，有淡淡的花生香氣，也不錯

只是羅東宜蘭一帶好吃的麻醬麵真的很多家，所以相對比較沒那麼出色，但也是水準之上啦

餛飩魚丸湯（大碗）

這裏的薄皮餛飩小巧精緻，魚丸也滿好吃的

小菜(燒肉、豆干)

聽說燒肉是這裡的招牌(豬頭肉也不錯) ，咬起來略為乾乾硬硬的，不過愈嚼愈香

兩個人吃得好飽，簡簡單單的小店卻是在地人的好選擇！

