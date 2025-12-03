冬天必吃濃湯麵！灣guán第五季黑白新菜單登場，藥燉紅麵線與酸菜白肉濃湯麵暖胃又吸睛。

季節限定的灣濃湯麵迎來第五季黑白主題，以藥燉豬腱腿紅麵線與白玉酸菜五花濃湯麵為主角，結合冬季風味，打造最適合寒流來襲的暖心麵食。

灣濃湯麵是一間以「季節性料理」為核心的創意濃湯麵店，每一季都會重新設計菜單，並採用每日限量方式呈現最理想的風味。料理人的細膩從湯底到呈盤都能看見，吃麵之餘更像是在品嚐一碗與季節共生的故事。第五季以黑與白為主軸，推出黑系藥燉豬腱腿紅麵線、白系白玉酸菜五花濃湯麵，兩款小菜則有麻香黃瓜拌花生與雙色藤椒鴨血煮，還有自煮黑糖薑仙草延伸出的熱飲。一整套完全為冬季打造。

藥膳香氣溫補迷人，豬腱腿紅麵線越吃越暖

以十全藥燉湯底為基礎，藥膳香氣溫和不厚重，喝起來甘醇順口。使用台灣豬腱腿，輕夾即分離的軟嫩口感，加上燉到入味的白蘿蔔，整體風味更加圓潤。特別附上的桔醬腐乳讓肉味更有深度，是冬季最能暖身的主角麵線。

節慶感滿滿前菜，小點小品都充滿故事

雪人毛豆泥融入蔓越莓乾，以金牛角餅乾做成小雪人造型，超應景。紅酒燉蘋果以熱紅酒為靈感，果酸與香甜剛剛好；桂花烏龍溏心蛋則以淡雅桂花香作主調，是很能提升整套風味的小亮點。

酸白菜香濃順口，五花濃湯麵軟嫩不厚重

白玉酸菜五花濃湯麵以「酸菜白肉鍋」為靈感調整而成，酸度溫順易入口。五花肉經炙燒處理，軟嫩入口、香氣豐富卻不顯油膩。最後以馬告油醋提味，帶來原住民香料的清爽平衡感，是冬季相當討喜的白系代表作。

藤椒麻香細緻涮嘴，鴨血小黃瓜越吃越開胃

麻香黃瓜拌花生以大量香菜、小黃瓜與花生提升清爽度，再以微麻香氣拉出層次。雙色藤椒鴨血煮則滷得透、嫩、香，帶著舒服的微辣與細緻麻感，是很涮嘴的兩款配菜。

冬天的味道都在這，一季一碗都是料理故事

第五季的灣濃湯麵不只是黑白主題，而是把冬天的味覺拆解、重組再呈現出來。溫補、清爽、微辣、香濃……多種風味在一季集結，每一碗都像一篇料理故事。如果你喜歡季節感強烈、細節用心的湯麵料理，這一季真的值得專程走一趟。

灣guán濃湯麵

營業狀態： 營業中

店家地址：403台灣臺中市西區華美街372巷3號 地圖

網友評分：5.0/5 ( 142人 )

店家電話： 0909 648 618

店家資訊

【 灣guán濃湯麵 】

▸ 店家IG ｜ https://www.instagram.com/guan_noodlesoup/