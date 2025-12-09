桃園青埔日本料理新選擇！東街日本料理合菜超澎湃，龍蝦火鍋、干貝刺身全家聚餐必收藏。

難得的家族聚餐，這次我們選在桃園高鐵站附近的「東街日本料理青埔店」。不僅交通方便、備有地下停車場，座位區寬敞乾淨，最適合多人用餐。從波士頓龍蝦火鍋到干貝刺身，多樣化合菜超澎湃，每道都份量十足，是非常適合慶生、聚會的平價日式料理選擇。

桃園高鐵步行可達，聚餐超方便

東街日本料理青埔店距離桃園高鐵站僅需步行約十分鐘，交通便利度非常高。店家備有地下停車場，若遇滿位周邊也有付費停車格，不必擔心找車位問題。用餐空間分為一、二樓，一樓以 2–4 人座位及小包廂為主，二樓可彈性打通容納百人，適合壽宴、尾牙等大型聚會，環境明亮乾淨、動線舒適，是家族聚餐的穩定選擇。

老少皆宜的合菜選擇，多樣性十足

青埔店的菜單橫跨刺身、壽司、炸物、合菜、隱藏料理等，品項相當多元。這次我們選擇合菜搭配部分單點，對於多人的家庭聚餐來說最方便。不同分店菜色會有些微差異，想吃特別料理可先查看官網或電話詢問，很適合常客每次來都換個品項嘗鮮。

干貝刺身與龍蝦火鍋最吸睛

特上干貝刺身一端上桌立刻成為焦點，鮭魚、鮪魚、旗魚、鯛魚、海鱺、鯖魚切片厚實，搭配整盤干貝更顯豐盛。龍蝦海鮮火鍋的內容物也滿到看不見底，波士頓龍蝦、魚片與蔬菜配料堆得像小山，湯頭清甜，還能請服務人員加湯，是合菜裡最受長輩與小孩喜愛的一道。

鮭魚菲力炒飯必點，炸物更是小孩最愛

主食類中，鮭魚菲力炒飯讓我們全家一致大推，粒粒分明、香氣十足，是整桌最快被清空的一道。若雞炒烏龍鹹度剛好、麵條Q彈，小孩們吃得特別開心，是很安全不踩雷的選擇。相較之下，山藥細麵口感較稠，全家大多不太習慣，屬於比較特別的料理，愛吃山藥的人可能會喜歡，但我們家這次普遍不太合口味。整體來說，熱食類多數都受歡迎，適合家庭聚餐多點幾道一起分享。

龍鱈魚柔嫩細緻，一上桌就被掃光

鹽烤龍鱈魚肉質細緻、油脂剛好，入口即化到全家人都搶著吃。金湯蒜蓉蝦擺盤美、味道也不失水準，蒜香濃郁、蝦子新鮮彈牙。整體海鮮類餐點表現很穩定，很適合人多一起分享。

炙燒握壽司與肋排份量大方

炙燒盛合壽司的份量非常驚人，也是小孩們的心頭好；肉類的秘醬燒肋排味道濃郁，但因為之前的菜色太多，我們只能選擇打包回家。若是多人聚餐，建議分配一下節奏，不然真的會太飽。

以甜點與水果作結，聚餐收尾剛剛好

最後的甜點和水果種類雖不多，卻剛好讓飽到天靈蓋的我們可以舒服地結束這頓聚餐。若你和家人朋友正在找桃園青埔附近的日式合菜餐廳，東街日本料理青埔店的份量、口味與價格都很能滿足多人用餐需求。