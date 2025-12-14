力麗觀光咖啡祭南投登場！入住五星酒店品嚐在地冠軍咖啡，深度旅遊推薦。

「力麗觀光咖啡祭」由力麗觀光集團串聯宜蘭與南投據點，將台灣在地咖啡與深度旅遊完美結合。

力麗觀光咖啡祭不只是一場期間限定的活動，更是專為咖啡愛好者打造的深度品鑑之旅。集團攜手在地知名咖啡莊園，邀請專業咖啡師駐點，帶領遊客從聞香到品飲，細細分辨台灣豆的豐富層次。在這趟旅程中，旅客不再只是走馬看花，而是透過味蕾探索南投日月潭的風土故事，在五星級飯店的舒適氛圍中，享受一場結合知性與感性的咖啡文化饗宴。

力麗觀光咖啡祭攜手在地莊園，咖啡師駐點深度導覽

這場「力麗觀光咖啡祭」最大的特色，在於力麗觀光集團將旗下飯店（如宜蘭、南投日月潭）與在地咖啡莊園（如山豬衝吧、鹿篙咖啡莊園）進行深度連結。活動並非只是單純的喝咖啡，而是由專業咖啡師現場駐點手沖，精選阿里山、日月潭等產區的台灣特色豆，讓遊客在旅遊過程中，能透過味蕾分辨出隱藏在咖啡中的風土韻味，將單純的觀光行程昇華為一場超值的味覺探索之旅。

五星品鑑會互動盲測教學，精緻午茶完美搭配

飯店舉辦的咖啡品鑑會規格極高，現場瀰漫著現沖咖啡的迷人香氣，搭配的當季水果與精緻甜點甜而不膩，完美襯托咖啡風味。最棒的是過程主打輕鬆互動，主持人透過簡報解說咖啡故事，並提供風味解答卡進行盲測引導。我們只需放鬆感官去細品，就能發現精品咖啡與超商咖啡的巨大差異，這種寓教於樂的方式讓新手也能輕鬆入門，在品嚐美味的同時也增長了知識。

力麗溫德姆設施豐富，免費親子館KTV一應俱全

活動場地選在近期話題最夯的「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」，這裡簡直是度假天堂。飯店設施一應俱全，不僅有能邊看賽事邊小酌的運動吧、撞球檯、健身房與游泳池，甚至還設有 KTV 包廂。對於親子客群來說，入住房客能免費使用「魯魯札札咖啡親子館」是一大福音，豐富的遊樂設施絕對是家長放電小孩的最佳選擇，不出飯店也能玩上一整天。

客房獨享認證真溫泉，下樓即達伊達邵老街

客房設計寬敞舒適，即便是側湖景房也能欣賞到美麗的日月潭風光，讓人身心放鬆。最值得一提的是，每間客房的浴室都直接引進經過認證的「真溫泉水」，讓旅客不用出門擠大眾池，在房內就能享受私密的泡湯樂趣。此外，飯店地理位置極佳，走出大門就是熱鬧的伊達邵老街，無論是逛街購物還是品嚐在地小吃都非常方便，機能性滿分。

探訪魚池山豬衝吧咖啡，職人老闆手沖驚喜相遇

這次行程也特別造訪了魚池在地的「山豬衝吧咖啡」，店名由來相當逗趣，竟是老闆沿用多年的遊戲 ID，讓人會心一笑。這裡不僅提供高品質的咖啡，也接受團體預約進行專業的咖啡知識教學；最令人驚喜的是，原來店老闆就是出現在飯店咖啡祭現場的駐點咖啡師！這種從產地店舖延伸到飯店活動的連結，讓整趟旅程充滿了熟悉感與人情味。

必喝三冠王冠軍藝妓豆，果酸層次豐富尾韻回甘

在山豬衝吧絕對要欣賞老闆精湛的手沖技藝，必點榮獲三冠王的冠軍豆來犒賞自己。這裡的藝妓咖啡表現相當驚艷，入口口感溫和滑順，隨即感受到豐富多變的果酸層次在口中綻放，入喉後口腔中會留有一段清新的咖啡香氣，最後帶出迷人且持久的回甘感，展現了台灣在地烘豆與沖煮的深厚實力。

力麗觀光咖啡祭評價高，親子旅遊寓教於樂首選

初次體驗「力麗觀光咖啡祭」就給予極高評價，認為這將普通的日月潭兩天一夜行程變得更有深度與記憶點。旅客不僅能品嚐到高品質的魚池咖啡，更能深入了解背後的台灣咖啡文化，這種親身體驗的過程比死記硬背知識更有趣。非常推薦家庭與親子客群參與這類型的活動，在遊玩中學習，創造出屬於一家人獨特且難忘的回憶。