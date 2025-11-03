高雄拉麵推薦！姚家蘭州拉麵隱身新興區巷弄，30年真功夫手工現拉麵必吃雪菜辣雞麵。

高雄新興區「姚家蘭州拉麵」，堅持每日手工現拉，30年如一日呈現道地蘭州風味。彈牙麵條、濃郁湯頭與多樣品項，讓人一嚐難忘，雪菜辣雞麵與半筋半肉麵更是招牌必點。

老字號高雄拉麵！位於新興區巷弄的「姚家蘭州拉麵」，老闆親赴中國蘭州學藝，開業至今已逾30年，始終堅持每日現拉麵條，讓麵條保持最佳的彈牙口感與勁道；「姚家蘭州拉麵」提供豬、雞、牛等多種湯頭選擇，其中以「雪菜辣雞麵」最受推薦，湯頭香辣開胃、麵條滑順彈牙，是饕客造訪不可錯過的招牌必點。





「姚家蘭州拉麵」堅持每日手工現拉麵條

「姚家蘭州拉麵」麵食品項多樣，包含牛肉麵、牛筋麵、豬排骨麵等多款選擇。雖有部分消費者認為價格略高，但「姚家蘭州拉麵」堅持每日手工現拉、不添加防腐劑，確保麵條Q彈新鮮、口感紮實，整體價格可謂物有所值；為維持麵條的水分與筋性，店家採分批現拉方式，不事先製作整個餐期的麵條，因此無論內用或外帶，均需等候約10至15分鐘。這份對品質的堅持，也成就了「姚家蘭州拉麵」歷久不衰的人氣。

「姚家蘭州拉麵」招牌！香氣濃郁的雪菜辣雞麵

「雪菜辣雞麵」可說是「姚家蘭州拉麵」的鎮店招牌之一。上桌瞬間，雪菜、生辣椒與雞肉的香氣交織撲鼻，令人食指大動。雞肉以丁狀呈現，口感軟嫩不柴；雪菜炒出鑊氣，酸香中帶有層次。搭配畫龍點睛的生辣椒，香辣夠味卻不嗆喉，辣度約介於小辣與中辣之間。採用每日手工現拉的麵條製作乾拌麵，Q彈滑順、醬香緊附，是嗜辣者不可錯過的經典招牌。



「姚家蘭州拉麵」經典紅燒風味，半筋半肉麵軟嫩入味

「半筋半肉麵」亦是「姚家蘭州拉麵」的人氣經典之一，牛筋與牛肉燉煮入味、軟嫩適中，紅燒湯頭濃郁卻不膩口，尾韻帶有淡淡回甘。店內每日手工現拉的麵條在熱湯中仍能保持彈性與Q度，口感紮實；若製作成乾拌麵，則更能凸顯麵條的勁道與咬感，展現職人級的手工功夫；「姚家蘭州拉麵」是喜歡拉麵的老饕，來高雄旅遊絕對不容錯過的好味。





「姚家蘭州拉麵」店家資訊

營業時間：11:00~14:00、17:00~21:00（週四公休）

地址：高雄市新興區青年一路176巷12號

電話：07-223-2789

