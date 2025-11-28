采月鍋品冬季套餐登場！臺中勤美洲際酒店火鍋餐廳推出海陸雙人饗宴，享受暖心滋味。

臺中勤美洲際酒店火鍋餐廳「采月鍋品」推出冬季限定「冬養之味・粵湯煦心」，以三款粵式老火湯搭配澎湖鮮魚、台東草蝦、日本牡蠣、美國牛小排等海陸食材，呈現冬日暖心雙人套餐。

臺中勤美洲際酒店旗下火鍋餐廳「采月鍋品」推出全新冬季主題「冬養之味・粵湯煦心」。此次由帶領「明娟樓」入選《2025 米其林指南》的吳錫卿主廚團隊監製，研發三款粵式老火湯，以小火細燉三天呈現粵式湯品「清、潤、和、厚」的特色，再結合當季海陸食材，打造臺中勤美洲際酒店專屬的節氣料理。冬季限定的海陸雙人套餐 NT$3,880+10%。

▲采月鍋品冬季養生海陸雙人套餐。（臺中勤美洲際酒店提供）



▲采月鍋品由吳錫卿主廚團隊研發三道粵式老火湯品。（攝影：楊婷雅）

「采月鍋品」空間典雅舒適、聚餐首選

位於臺中勤美洲際酒店二樓的「采月鍋品」，以溫潤木質與柔和燈光打造低調典雅的用餐環境。主餐區採開放式座位布局，但仍保留足夠間距，兼具開闊感與舒適度；部分座位則利用玻璃屏風與建築結構巧妙區隔，營造半開放式包廂氛圍，讓客人能在寬敞空間中享有適度隱私；除了主要座位區，最受歡迎的設施莫過於餐廳內的獨立包廂，白天窗景宜人、夜晚視野迷人，尤其在聖誕季時可眺望草悟道燈海，是許多賓客指定的熱門位置。作為五星級酒店少見的個人鍋品包廂，其獨立動線與舒適私密度深受企業客與家庭聚會青睞，可容納 8–10 人，是節慶聚餐與商務宴請的理想選擇。 ▲采月鍋品空間以現代奢華融合海洋意象，營造出柔和的用餐氛圍。（攝影：楊婷雅 ）

「采月鍋品」３道冬季限定粵式老火湯登場

「采月鍋品」新推出的三款湯品皆精心熬製三天，「冬潤元氣湯」以蔬菜高湯為基底，加入黨參、鹿茸菇、川芎與當歸長時間細熬，湯頭清而不淡、風味柔和，尤其適合冬季進補，是本季相當受矚目的暖胃湯品；「辛香養身鍋」選用雞骨高湯結合主廚以16種食材炒製的港式辣椒醬，再以花椒、白荳蔻、草果與燈籠椒層層堆疊香氣。口味帶辣但不過於刺激，以平衡而細緻的辛香展現冬日暖鍋魅力；「粵潤美人湯」則延續廣東老火湯做法，以土雞、鳳爪、紅棗、山藥、枸杞與甘蔗慢火熬煮八小時，湯頭濃郁不油膩、質地順口，體現粵式煲湯的深度與內斂，是備受歡迎的溫和滋補湯底。

▲「采月鍋品」新推出的三款湯品皆精心熬製三天。（攝影：楊婷雅）

「采月鍋品」山海珍饈的冬日盛宴

「采月鍋品」冬季雙人套餐以山海食材堆疊出一席豐盛鍋宴，主菜包括澎湖鮮魚片、台東草蝦、日本牡蠣、九孔鮑、美國頂級牛小排，以及西班牙伊比利豬等優質海陸食材。並且搭配主廚特製前菜、時令蔬菜、多款菇類與手工蝦漿，整體層次豐富，也增添儀式感。在專人全程桌邊服務之下，食材按序入鍋，以小火慢煮釋放風味。海鮮的鮮甜、肉品的油香，以及蔬菜與菇類的清爽香氣，會隨不同溫度逐步呈現，讓賓客在鍋中享受逐層展開的冬日滋味。三款粵式湯底可自由選配，使整體體驗更具細膩度，也能充分品味粵湯所蘊含的節令風味。此外，若提前預約「采月鍋品」，饕客可先品嘗三款湯底的風味，再依喜好選擇最適合的湯底。

▲以蔬菜高湯為基底的「冬潤元氣湯」，是采月鍋品冬季最受矚目的暖胃湯底。（攝影：楊婷雅）



▲「采月鍋品」冬季雙人套餐以澎湖鮮魚片、台東草蝦、日本牡蠣、九孔鮑等新鮮海味打造豐盛海陸組合。（攝影：楊婷雅）

「采月鍋品」店家資訊

營業時間：午餐11:30～14:30、 晚餐：17:30-22:00

地址：台中市西區館前路77號2樓

電話：04 2324 6317

更多「采月鍋品」照片

▲「采月鍋品」推出全新冬季主題「冬養之味・粵湯煦心」（攝影：楊婷雅）

▲「辛香養身鍋」選用雞骨高湯結合主廚以16種食材炒製的港式辣椒醬，十分過癮。（攝影：楊婷雅）



▲「粵潤美人湯」延續廣東老火湯做法，體現粵式煲湯的深度與內斂。（攝影：楊婷雅）



▲采月鍋品山海珍饈海陸套餐食材新鮮澎湃。（攝影：楊婷雅）

▲提前預約「采月鍋品」，饕客可先試飲三款湯底，再依喜好選擇。（攝影：楊婷雅）



▲醬料亦由采月鍋品服務人員於桌邊服務。（攝影：楊婷雅）

▲采月鍋品套餐甜品為吳錫卿主廚手工特製豆花。（攝影：楊婷雅）

台中勤美洲際酒店美食、住宿情報

推薦閱讀：臺中勤美洲際酒店義式餐廳！ 沐檸 IL LIMONE 法國主廚David Chauveau 推出饗感 SENSO新菜單開啟五感饗宴。

推薦閱讀：臺中勤美洲際酒店粵菜餐廳！明娟樓 2025入選臺灣米其林指南，展現台灣粵菜新高度。

推薦閱讀：台中勤美洲際酒店亮點搶先看！空中花園泳池必拍，206間高奢房間，台中首間國際五星級酒店。