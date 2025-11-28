采月鍋品冬季套餐登場！臺中勤美洲際酒店火鍋餐廳推出海陸雙人饗宴，享受暖心滋味。

臺中勤美洲際酒店火鍋餐廳「采月鍋品」推出冬季限定「冬養之味・粵湯煦心」，以三款粵式老火湯搭配澎湖鮮魚、台東草蝦、日本牡蠣、美國牛小排等海陸食材，呈現冬日暖心雙人套餐。
臺中勤美洲際酒店旗下火鍋餐廳「采月鍋品」推出全新冬季主題「冬養之味・粵湯煦心」。此次由帶領「明娟樓」入選《2025 米其林指南》的吳錫卿主廚團隊監製，研發三款粵式老火湯，以小火細燉三天呈現粵式湯品「清、潤、和、厚」的特色，再結合當季海陸食材，打造臺中勤美洲際酒店專屬的節氣料理。冬季限定的海陸雙人套餐 NT$3,880+10%。
「采月鍋品」空間典雅舒適、聚餐首選
「采月鍋品」３道冬季限定粵式老火湯登場
「采月鍋品」新推出的三款湯品皆精心熬製三天，「冬潤元氣湯」以蔬菜高湯為基底，加入黨參、鹿茸菇、川芎與當歸長時間細熬，湯頭清而不淡、風味柔和，尤其適合冬季進補，是本季相當受矚目的暖胃湯品；「辛香養身鍋」選用雞骨高湯結合主廚以16種食材炒製的港式辣椒醬，再以花椒、白荳蔻、草果與燈籠椒層層堆疊香氣。口味帶辣但不過於刺激，以平衡而細緻的辛香展現冬日暖鍋魅力；「粵潤美人湯」則延續廣東老火湯做法，以土雞、鳳爪、紅棗、山藥、枸杞與甘蔗慢火熬煮八小時，湯頭濃郁不油膩、質地順口，體現粵式煲湯的深度與內斂，是備受歡迎的溫和滋補湯底。
「采月鍋品」冬季雙人套餐以山海食材堆疊出一席豐盛鍋宴，主菜包括澎湖鮮魚片、台東草蝦、日本牡蠣、九孔鮑、美國頂級牛小排，以及西班牙伊比利豬等優質海陸食材。並且搭配主廚特製前菜、時令蔬菜、多款菇類與手工蝦漿，整體層次豐富，也增添儀式感。在專人全程桌邊服務之下，食材按序入鍋，以小火慢煮釋放風味。海鮮的鮮甜、肉品的油香，以及蔬菜與菇類的清爽香氣，會隨不同溫度逐步呈現，讓賓客在鍋中享受逐層展開的冬日滋味。三款粵式湯底可自由選配，使整體體驗更具細膩度，也能充分品味粵湯所蘊含的節令風味。此外，若提前預約「采月鍋品」，饕客可先品嘗三款湯底的風味，再依喜好選擇最適合的湯底。
「采月鍋品」店家資訊
營業時間：午餐11:30～14:30、 晚餐：17:30-22:00
地址：台中市西區館前路77號2樓
電話：04 2324 6317
更多「采月鍋品」照片
台中勤美洲際酒店美食、住宿情報
推薦閱讀：臺中勤美洲際酒店義式餐廳！ 沐檸 IL LIMONE 法國主廚David Chauveau 推出饗感 SENSO新菜單開啟五感饗宴。
推薦閱讀：臺中勤美洲際酒店粵菜餐廳！明娟樓 2025入選臺灣米其林指南，展現台灣粵菜新高度。