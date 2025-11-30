鍋物控必吃的東區新地標！新肉多多A5和牛、奢華海鮮與頂級服務一次滿足，深夜到凌晨都能暖心又暖胃。

新肉多多以高質感裝潢、貼心桌邊服務與超浮誇海陸組合走紅東區。從麻辣牛奶湯到A5和牛，每一道都充滿儀式感，是忠孝敦化最值得收藏的頂級鍋物體驗。

新肉多多台北忠孝店被稱為「鍋物界的卡地亞」，低調奢華的木質空間搭配暖色燈光，讓人剛踏進去就忍不住驚呼「也太不像火鍋店了吧」。座位寬敞、動線舒服，不論是約會、小聚還是追完巨蛋演唱會補能量，都能優雅入座。更誇張的是 Google 評價高達4.9星，客單價卻落在700至1300元之間，質感與價格同時兼具。忠孝敦化4號出口走出來即到，更是東區少見營業到凌晨2點的深夜美食，夜貓族最懂。

湯底香氣層層堆疊 麻辣牛奶與貴州紅酸湯讓味蕾瞬間亮起來

新肉多多的湯底可說是全店靈魂，光是「麻辣牛奶湯」與「貴州紅酸湯」就讓老饕反覆回訪。麻辣牛奶香麻又滑順，越煮越香、越喝越上癮，涮牛肉更是嫩到不行；貴州紅酸湯酸香開胃、風味明亮，煮海鮮與羊肉更能把鮮味推上頂峰。兩款各有特色，一濃一清爽，難怪客人都說「光湯底就贏很多火鍋店」。

肉盤端出四款亮點 菜盤份量扎實又誠意滿滿

錦月和牛套餐的肉盤一上桌就很吸睛。A5和牛油花細緻、入鍋即化，香氣溫潤；低脂板腱牛扎實不柴，涮5秒最剛好；小羔羊細嫩無腥味、梅花豬粉嫩彈口，每一款都有自己的風味層次。菜盤則是誠意滿滿的另一個亮點。不是空氣菜，而是各種季節時蔬、菇類、南瓜、玉米、根莖與豆腐一應俱全，份量多、品項豐富，讓整體口味更平衡，也更能把湯底的鮮甜味帶出來。





附餐完全不在客氣 滷肉飯到麵疙瘩每一道都是主角級存在

新肉多多的附餐不是配角，是會讓人猶豫半天的亮點。麵疙瘩Q彈有嚼勁，吸湯力一流，像小海綿一樣把湯頭精華鎖住；火龍果圈圈麵粉嫩吸睛，煮久也不會爛，是IG爆紅款；黃金粹滷肉飯肥瘦完美、香氣濃郁，是客人公認的靈魂附食。每一樣都好吃到像另外開一間店都會有人排隊。





海鮮端出奢華陣容 桌邊剝蝦服務更是高級體驗的最後一哩路

海鮮盤也是浮誇級，四款蝦一次登場：頂級花蝦、海大草蝦、藍鑽蝦、小白蝦，每隻都新鮮到殼身透亮。4S干貝彈嫩鮮甜，蛤蜊一開口就是大爆汁；鱸魚細嫩、鯛魚滑口、鮑魚彈牙，種類齊全到像海鮮宴。最讓人驚訝的，是服務人員會主動幫忙剝蝦，聊天時一抬頭，盤子裡就多了整盤完美剝好的蝦。那一刻真的懂「鍋物界的卡地亞」不是亂叫的。

一口甜一口冰最療癒 自助吧與甜點讓整趟用餐更有儀式感

甜點在新肉多多不是附帶，而是讓人真正感到被善待的收尾。粉嫩的水滴櫻花清爽帶果香，入口輕盈；白玉杏仁滑嫩Q彈、香甜不膩，是吃完大餐後最剛好的柔軟甜度。自助吧同樣誠意滿滿。可樂、冰茶、果汁到路易莎咖啡與萬丹鮮奶全都能自由取用，香濃順口、杯杯都像小確幸。霜淇淋綿密冰涼，火鍋吃到尾聲時來一口，整個人都被瞬間洗去油膩。這裡的甜點與自助吧，不只是附加，而是將整趟用餐畫上一個真正美好的句點。

生日儀式感滿點 會員福利與自助吧讓整頓火鍋更像節日慶典

生日當天用餐會直接被寵爆，店員會端上以肉片堆成的「生日肉蛋糕」，還會在桌邊唱生日快樂歌，氣氛熱鬧又不尷尬。神秘生日卡片更是亮點，火一靠近字就浮出來，像在解鎖魔法暗號。會員點數也能兌換藍鑽蝦、蛤蜊、大干貝等高級海味，吃越多越划算。最後還能拿代幣去夾娃娃，吃飽喝足還能玩一輪，離場前又多了一份小確幸。

從湯底到服務都恰到好處 東區的夜因此多了一份被款待的餘韻

走出新肉多多的那一刻，真的能理解為什麼大家吃完都說「下次還要再來」。從湯底、海鮮到服務，每一個細節都把火鍋體驗提升到精品等級，是忠孝敦化最值得收藏的高質感鍋物之一。

新肉多多 台北忠孝店

電話：0227755580

營業時間：12:00–15:30、17:30–02:00(週一至週五)，11:00–15:30、17:00–02:00(六日)

地址：臺北市大安區忠孝東路四段166號3樓(忠孝敦化站4號出口 )