摩斯漢堡萬聖節優惠！摩斯蒟蒻2杯49元，摩斯經典奶茶第二杯半價。

速食控吃起來！摩斯漢堡這次為了慶祝萬聖節，即日起到10/31特別推出「魔法萬聖派對」6大優惠活動，其中必搶包含蒟蒻兩杯銅板價49元、奶茶第二杯半價。除此之外，摩斯漢堡在萬聖節前夕強棒發行最新 MOS Friends 繪本第三彈「雞塊兄弟的魔法萬聖」，點套餐就免費送，大朋友、小朋友都要Get。





摩斯漢堡優惠 蒟蒻甜甜價49元

摩斯漢堡這次萬聖節推出的「魔法萬聖派對」優惠，甜點與飲品優惠讓人下午茶開吃。其中最划算的組合是摩斯蒟蒻兩杯49元。還有大杯摩斯咖啡或摩斯經典奶茶任選兩杯享第二杯半價，原價120元優惠90元。甜品則有抹茶紅豆米派加摩斯熱可可，85元就能吃。此外，還有暖心暖胃的隨身濃湯包單盒、和濾泡式咖啡12入等商品優惠，讓粉絲在家也開吃。





摩斯漢堡繪本 點套餐免費收藏

大小朋友都喜歡的MOS Friend繪本系列，這次在萬聖節前夕推出最新築堤「雞塊兄弟的魔法萬聖」。摩斯好朋友們這次換上了有趣又神祕的服裝，精心打扮的造型角色可能是黑貓、南瓜、木乃伊、吸血鬼等精靈鬼怪，等著大小朋友來店解謎。繪本活動從10/30起，粉絲只要點購套餐，即可免費索取一本繪本，這本繪本每店限量30本，數量有限贈完為止。



摩斯漢堡「魔法萬聖派對」優惠整理

活動期間：2025/10/1-2025/10/31

活動內容：

飲品優惠：大杯摩斯咖啡或摩斯經典奶茶任選兩杯第二杯半價（原價120元，優惠價90元）

甜品優惠：抹茶紅豆米派＋摩斯熱可可組合（原價95元，優惠價85元）

蒟蒻優惠：摩斯蒟蒻兩杯（原價80元，優惠價49元）

濃湯包優惠：隨身濃湯包單盒（原價480元，優惠價399元）

濾泡咖啡優惠：濾泡式咖啡12入（原價420元，優惠價200元）

咖哩包優惠：摩斯咖哩包買三送一，可加價升級辣味或燉肉口味（原價340元，優惠價255元）



MOS Friend繪本萬聖節活動

活動期間：2025/10/30起，

活動內容：只要購買套餐即可免費索取MOS Friend「雞塊兄弟的魔法萬聖」繪本乙本，每店限量30本，贈完為止。



萬聖節必看必吃話題

推薦閱讀：海底撈萬聖節派對登場！變裝88折、小南瓜密語好禮全公開。

推薦閱讀：鬼娃恰吉入侵頂呱呱！鱈魚黑堡1日快閃免費吃，恰吉發條公仔要搶。

推薦閱讀：君品酒店打造萬聖節「女巫魅影」甜點與西西里餐酒饗宴，親子活動同步登場。