珍煮丹第二杯半價要跟上！人氣手搖杯珍煮丹，經典必喝「黑糖珍珠鮮奶、泰泰鮮奶茶」都是飲料控每次一定會點的招牌飲品，這次珍煮丹特別在台南、高雄、屏東地區，推出限定門市、限定日期「第二杯5折」優惠，總共多達8種飲品選擇，飲料控這次要羨慕南部粉絲了。
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為了回饋飲料控粉絲，珍煮丹特別在社群推出隱藏版優惠，在10/21、10/22、10/28、10/29，推出快閃限定「指定店家、指定飲品」第二杯半價優惠。活動門市在台南區、高雄區（漢神巨蛋除外）、屏東區、外島區共13間門市限定。
其中，美日優惠品項共有4款可以選擇，在10/21、10/28針對超人氣「黑糖珍珠鮮奶茶、蜂蜜檸檬菊花茶、手熬黑糖冬瓜茶、復刻紅茶」同品項第二杯半價。而10/22、10/29則有經典「煮母奶茶、泰泰鮮奶茶、黑糖檸檬冬瓜、木梨茉莉」可享優惠，飲料控趁機揪團喝起來。
珍煮丹 第二杯半價優惠活動
活動時間：10/21、10/22、10/28、10/29
活動門市：台南區、高雄區（漢神巨蛋除外）、屏東區、外島區共13間門市
活動內容：當日指定品項想第二杯半價優惠。
活動品項：
10/21、10/28：黑糖珍珠鮮奶茶、蜂蜜檸檬菊花茶、手熬黑糖冬瓜茶、復刻紅茶
10/22、10/29：煮母奶茶、泰泰鮮奶茶、黑糖檸檬冬瓜、木梨茉莉
詳細活動規範及供應情形，依 珍煮丹 官方公告為準。