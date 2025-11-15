壽司郎感蟹祭超狂！松葉蟹、紅雪蟹、帝王蟹一次吃，一幻蝦味噌拉麵聯名登場。

壽司郎感蟹祭開跑，松葉蟹、紅雪蟹、帝王蟹全登場，還有限定一幻蝦味噌拉麵同步亮相，冬季海味大爆發。
壽司控、螃蟹控都在等壽司郎！冬天一到，壽司郎最受期待的「感蟹祭」再度華麗登場，全台門市同步端出三大名蟹重磅回歸，包含松葉蟹、紅雪蟹以及北海道帝王蟹，讓海鮮控一踏進店裡就能感受到滿滿冬季儀式感。這波不只把鮮甜蟹肉一次端上檯面，更特別加入台灣限定的「一幻蝦味噌拉麵」，把來自北海道的經典蝦湯放進壽司郎的菜單中，形成蟹香與蝦香的雙重暴擊。從平價單點到奢華拼盤，每道料理都能讓人一次吃到冬季的海味精華，是今年最值得期待的壽司郎冬季大檔。
壽司郎感蟹祭！三大名蟹端上桌
這次感蟹祭主打滿滿蟹香，最受矚目的就是「水煮松葉蟹」以簡單料理方式呈現細緻蟹肉的鮮甜層次，再搭配蟹膏濃郁的「蟹膏紅雪蟹」，甜味更厚、香氣更紮實，入口瞬間就能感受到豪華海味衝擊。而北海道產帝王蟹則被做成清爽系的「帝王蟹海苔包」，加上一點檸檬香氣，讓冬季海味不只奢華也兼具平衡。若是想一次吃到三種蟹的精華，「豪華蟹總匯」將紅雪蟹、松葉蟹與深海紅蟹疊成海味小山，再點綴蟹膏與鮭魚卵，整盤端上桌直接吸引所有人的目光。
松葉蟹、紅雪蟹、帝王蟹一次吃好吃滿
除了滿滿蟹香，壽司郎本次也帶來全新亮點，「一幻蝦味噌拉麵」是首次在台登場的限定合作款，以甜蝦與葡萄蝦細火熬煮湯底，搭配味噌醬底與招牌蝦味麵酥，濃郁卻不厚重，讓冬天瞬間暖起來。老顧客敲碗的「螃蟹奶油可樂餅」也驚喜回歸，外皮酥脆、內餡滑順，香味撲鼻讓人一口接一口。最後再來份「香草冰淇淋＆栗子地瓜派」，熱派遇上冰淇淋，冷熱交融的甜味為整場海味盛宴收得恰到好處。今年感蟹祭不只菜色更豐富，也讓饕客能從壽司到拉麵，再到甜點一次吃滿冬季儀式感。
壽司郎 感蟹祭
活動期間：2025年11月12日起至售完為止
品項：
水煮松葉蟹 50元
蟹膏紅雪蟹 80元
北海道產帝王蟹海苔包 50元
豪華蟹總匯 120元
爆量3種海味軍艦 120元
奢華蟹鮪拼盤 400元
一幻蝦味噌拉麵 160元
螃蟹奶油可樂餅 60元
香草冰淇淋＆栗子地瓜派 80元
強強聯名美食跟著吃！
推薦閱讀：蔬食控約吃！小小樹食聯名佳格，升級版絲綢起司墨式蕃茄燉飯 毛豆奶昔必點。
推薦閱讀：SOMA聯名山海豆花！山海豆花中山快閃店開賣，SOMA奶茶免費加豆花。