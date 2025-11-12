蔬食控約吃！小小樹食聯名佳格，升級版絲綢起司墨式蕃茄燉飯 毛豆奶昔必點。

佳格食品 X 小小樹食11/12聯名推出升級版美食「絲綢起司墨式蕃茄燉飯」，飲料必喝毛豆奶昔。

蔬食控約吃！佳格食品這次攜手米其林綠星蔬食餐廳「小小樹食」，把超人氣蔬食餐點再升級，結合佳格食品的「好醣、好油、高纖與優質蛋白質」元素，從11/12到12/31期間限定推出聯名餐點，在小小樹食大安店、敦南店、忠泰店及微風南山店限定供應，讓上班族外食也可以吃得更健康。



▲佳格攜手米其林綠星小小樹食，共同打造代謝友善餐飲。（攝影：張人尹）



▲聯名訴求好醣好油高纖，讓上班族吃得輕盈、吃出好代謝。（攝影：張人尹）

小小樹食主食 融入花米穀飯的濃郁燉飯

這次聯名主食以小小樹食的人氣餐點為基礎，巧妙融合了佳格多款代謝友善產品。其中，小小樹食超人氣「絲綢起司墨式蕃茄燉飯」以及「糖醋脆雞佛陀碗」，兩大主食都升級使用「桂格免浸泡7+纖蔬花米穀飯」取代白米，提升膳食纖維與口感層次。



▲小小樹食主食升級，燉飯融入佳格花米穀飯提升膳食纖維。（攝影：張人尹）

小小樹食甜點 焦糖可可塔與植物蛋白飲品

小小樹食這次不只推出主餐，也把療癒甜點與飲品變得更健康，其中「焦糖可可穀脆塔」，以「桂格每日滿足蛋白穀脆」入餡，可可的微苦與莓果穀物打造酸甜平衡。飲品則有兩款，「藍莓可可燕麥優格飲」結合桂格經典喝的燕麥飲，另一款「毛豆堅果燕麥奶昔」則加入桂格特濃杏仁果燕麥飲，毛豆風味加上堅果顆粒，打造順口新喝法。



▲創新運用「桂格特濃杏仁果燕麥飲」加入毛豆與堅果的「毛豆堅果燕麥奶昔」（攝影：張人尹）

佳格小小樹食聯名 點主餐送派樣包

這次佳格攜手小小樹食推動營養與美味兼具的創新蔬食體驗，將「代謝健康」的理念變成時尚選擇，這次限定聯名販售期間從 11/12 到 12/31，在小小樹食大安店、敦南店、忠泰店及微風南山店四家門市同步推出。活動期間，凡點選任一聯名主餐，即可獲得「桂格免浸泡7+纖蔬花米穀飯派樣包」一份，數量有限，送完為止。



▲佳格聯名11/12開跑，點主餐送桂格花米穀飯派樣包。（攝影：張人尹）



▲焦糖可可穀脆塔以蛋白穀脆入餡，補充優質蛋白質與纖維。（攝影：張人尹）







佳格小小樹食聯名活動資訊

聯名販售期間：2025/11/12(三)- 2025/12/31(三)

聯名品項：

絲綢起司墨式蕃茄燉飯(建議售價$420/份)

糖醋脆雞佛陀碗($420/份)

焦糖可可穀脆塔($220/份)

烤穀麥-水果口味($380/袋)

藍莓可可燕麥優格飲($220/杯)

毛豆堅果燕麥奶昔($220/杯)





佳格小小樹食聯名 贈品活動：



活動期間凡點選主餐即可獲得「桂格免浸泡7+纖蔬花米穀飯派樣包」（數量有限，送完為止）

佳格小小樹食聯名 販售店點：

小小樹食大安店（台北市大安區大安路一段116巷17號）

小小樹食敦南店（台北市大安區敦化南路二段39-1號）

小小樹食忠泰店（台北市中山區樂群三路200號4樓）

小小樹食微風南山店（台北市信義區松智路17號6樓）

