蔬食控約吃！小小樹食聯名佳格，升級版絲綢起司墨式蕃茄燉飯 毛豆奶昔必點。

佳格食品 X 小小樹食11/12聯名推出升級版美食「絲綢起司墨式蕃茄燉飯」，飲料必喝毛豆奶昔。
蔬食控約吃！佳格食品這次攜手米其林綠星蔬食餐廳「小小樹食」，把超人氣蔬食餐點再升級，結合佳格食品的「好醣、好油、高纖與優質蛋白質」元素，從11/12到12/31期間限定推出聯名餐點，在小小樹食大安店、敦南店、忠泰店及微風南山店限定供應，讓上班族外食也可以吃得更健康。
小小樹食主食 融入花米穀飯的濃郁燉飯
這次聯名主食以小小樹食的人氣餐點為基礎，巧妙融合了佳格多款代謝友善產品。其中，小小樹食超人氣「絲綢起司墨式蕃茄燉飯」以及「糖醋脆雞佛陀碗」，兩大主食都升級使用「桂格免浸泡7+纖蔬花米穀飯」取代白米，提升膳食纖維與口感層次。
小小樹食甜點 焦糖可可塔與植物蛋白飲品
小小樹食這次不只推出主餐，也把療癒甜點與飲品變得更健康，其中「焦糖可可穀脆塔」，以「桂格每日滿足蛋白穀脆」入餡，可可的微苦與莓果穀物打造酸甜平衡。飲品則有兩款，「藍莓可可燕麥優格飲」結合桂格經典喝的燕麥飲，另一款「毛豆堅果燕麥奶昔」則加入桂格特濃杏仁果燕麥飲，毛豆風味加上堅果顆粒，打造順口新喝法。
佳格小小樹食聯名 點主餐送派樣包
這次佳格攜手小小樹食推動營養與美味兼具的創新蔬食體驗，將「代謝健康」的理念變成時尚選擇，這次限定聯名販售期間從 11/12 到 12/31，在小小樹食大安店、敦南店、忠泰店及微風南山店四家門市同步推出。活動期間，凡點選任一聯名主餐，即可獲得「桂格免浸泡7+纖蔬花米穀飯派樣包」一份，數量有限，送完為止。
聯名販售期間：2025/11/12(三)- 2025/12/31(三)
聯名品項：
絲綢起司墨式蕃茄燉飯(建議售價$420/份)
糖醋脆雞佛陀碗($420/份)
焦糖可可穀脆塔($220/份)
烤穀麥-水果口味($380/袋)
藍莓可可燕麥優格飲($220/杯)
毛豆堅果燕麥奶昔($220/杯)
佳格小小樹食聯名贈品活動：
活動期間凡點選主餐即可獲得「桂格免浸泡7+纖蔬花米穀飯派樣包」（數量有限，送完為止）
佳格小小樹食聯名販售店點：
小小樹食大安店（台北市大安區大安路一段116巷17號）
小小樹食敦南店（台北市大安區敦化南路二段39-1號）
小小樹食忠泰店（台北市中山區樂群三路200號4樓）
小小樹食微風南山店（台北市信義區松智路17號6樓）
