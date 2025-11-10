第二杯半價！鶴茶樓新推天線寶寶聯名杯，11/15丁丁葡萄鶴頂紅茶與限量周邊一次收藏。

台灣手搖飲品牌鶴茶樓再度展現跨界創意，宣布將與英國經典IP「天線寶寶」展開首次聯名合作，活動將於11月15日正式登場。這次合作一改過往路線，改走溫暖的童趣風格，將丁丁，迪西，拉拉與小波四位經典角色帶回大家眼前，不僅推出全新限定飲品，更有多達五款的實用周邊商品，預計將掀起一波收藏熱潮，勾起無數人的童年快樂回憶。



▲鶴茶樓聯名天線寶寶11/15登場，丁丁葡萄紅茶與5款周邊必搶





鶴茶樓新品「丁丁葡萄鶴頂紅茶」與四大角色杯身

配合「天線寶寶」的聯名主題，鶴茶樓同步在11月15日推出期間限定新品「丁丁葡萄鶴頂紅茶」，中杯售價70元，大杯售價75元。這款飲品強調口感豐富，使用粒粒飽滿的葡萄原粒，搭配茶韻十足的Q彈鶴頂紅茶凍，基底則是鶴茶樓經典的鶴頂紅茶，讓果香與茶香在口中交織，帶來驚喜滿分的味蕾體驗，就像「丁丁」在嘴裡跳舞一般充滿樂趣。



同時，四款聯名杯身與封膜也將可愛登場。設計上以天線寶寶四大角色為主角，延伸其鮮明的個性與專屬配色，包含丁丁的葡萄紫，迪西的芥末綠，拉拉的暖陽黃以及小波的鮮紅色。杯身與封膜皆採用放射狀的撞色色塊設計，創造出充滿朝氣與夢幻的氛圍，讓粉絲在喝飲料的同時也能感受到滿滿的活力。



▲拍照上傳FB或IG限時動態並標記品牌，即可享有「飲品第二杯半價」優惠





盤點五款天線寶寶聯名周邊與收藏價值

粉絲最期待的莫過於聯名周邊，鶴茶樓此次推出五款兼具收藏與實用性的限量商品。首先是「飲料提袋」，分為小波款與拉拉款，售價均為218元，採用帆布材質搭配精緻的角色電繡大頭與絨毛細節，撞色設計非常吸睛。



接著是「迪西絨毛肩背包」，售價328元，中央繡有迪西大頭，並巧妙設計了隱藏拉鍊小口袋，可收納零錢或小物，全絨毛材質搭配呼應迪西帽子的黑白乳牛色塊，風格獨特。「丁丁絨毛吊飾零錢包」售價318元，丁丁的大頭加上立體天線設計，柔軟的絨毛材質十分療癒。最後是「角色大集合保冷袋」，加購價僅需29元，熟悉的大草原背景與寶寶吐司，加上天線寶寶們大集合的圖案，溫馨又實用。



▲童年回憶殺，鶴茶樓攜手天線寶寶，可愛杯身讓人超喜歡





鶴茶樓優惠活動與周邊加購方式詳解

想要完整收藏這次的天線寶寶聯名周邊，消費者需要注意相關的購買規則。鶴茶樓規定每筆消費限購3款周邊商品，凡消費1杯飲品可加購1款周邊，但第1杯飲品必須指定為新品「丁丁葡萄鶴頂紅茶」，第2杯與第3杯飲品則不限品項。如果想再次購買，則需要重新排隊。此外，鶴茶樓也提供了趣味互動優惠，自11月15日起，凡購買任一飲品，只要拍照上傳FB或IG限時動態，並且標記「@鶴茶樓」，即可免費獲得限量角色紋身貼紙1張，每人限贈一張。





加碼優惠與沙鹿新店開幕活動

鶴茶樓更進一步宣布將在11月22日至11月29日期間推出加碼優惠。活動期間內，消費者至鶴茶樓門市，同樣拍照上傳FB或IG限時動態並標記品牌，即可享有「飲品第二杯半價」優惠。第一杯品項任選，第二杯則限定為純茶系列任選，但蕎麥茶不包含在內。值得注意的是，11月22日鶴茶樓台中沙鹿鎮南店也將盛大開幕。當天下午1時至3時，只要加入沙鹿店的LINE@好友，即可免費領取指定飲品「鶴頂紅茶」，「綺夢那堤」或「藝伎紅茶」乙杯，限量200杯，每人限領一杯。不過，沙鹿店僅會同步使用天線寶寶聯名杯，並無販售天線寶寶的聯名周邊商品，粉絲需特別留意。



▲鶴茶樓天線寶寶聯名懶人包，限定飲品，周邊價格，優惠活動全攻略









鶴茶樓×天線寶寶聯名

活動時間： 11月15日起

限定飲品： 丁丁葡萄鶴頂紅茶 M$70 / L$75

加碼優惠： 11月22日至11月29日第二杯半價

開幕活動： 11月22日沙鹿鎮南店免費飲品（限量200杯）