酷聖石冬季限定「芋宙漫遊」！Yahoo聯名優惠買一送一，再加碼卡士達霜淇淋、立頓冰銅燒齊發。

隨著天氣轉涼，冬日的腳步接近，甜點愛好者的味蕾也開始尋求更濃郁的慰藉。知名冰淇淋品牌 COLD STONE 酷聖石化身「甜點太空艦」 ，在2025年冬季推出一系列新品，展開一場味覺探索之旅 。本季的焦點無疑是與Yahoo聯名的夢幻新品「芋宙漫遊」 ，以及帶來法式甜點享受的「極濃卡士達霜淇淋」 ，從直營門市到便利商店，為這個冬天打造了多層次的幸福儀式感 。



▲法式卡士達風味霜淇淋搭配海鹽焦糖丁





芋頭控宇宙爆發「芋宙漫遊」聯名Yahoo登場

芋頭愛好者注意了，酷聖石最強的芋頭季代表作「芋宙漫遊」現已登場 。這款冰淇淋是酷聖石首次攜手Yahoo推出的聯名之作 ，以慶祝Yahoo 30週年 。基底選用人氣的芋頭牛奶冰淇淋 ，再豪邁加入香氣濃厚的在地大甲芋泥 ，打造出雙倍濃郁的芋頭風味 。口感體驗上也毫不馬虎，添加了奶香酥餅與Q彈的小麻糬 ，層層堆疊出豐富口感 ，宛如一場舌尖上的宇宙冒險。這款限定冰品僅販售至12月4日 ，芋頭控可得把握時間。



▲芋頭控必吃！「芋宙漫遊」穿越濃芋宇宙，甜蜜著陸





聯名優惠不間斷，iPhone17與機票等你抽

此次與Yahoo的聯名活動帶來了多重優惠 。自11月7日起至12月4日，前5000名購買聯名冰品的消費者，將可獲贈可愛的造型卡套一個 。活動期間，只要在全台酷聖石直營門市出示任一Yahoo App，立即享有中杯以上冰淇淋買1送1的超值優惠 。不僅如此，還有多項抽獎活動，包括玩心理測驗抽美國雙人來回機票 ，以及到門市打卡再抽iPhone17 。購買「芋宙漫遊」時掃描QR Code，還有機會抽中Yahoo購物中心折價券與最高11111點OPENPOINT 。知名創作者HOOK也將於11月22日在西門門市擔任一日店長 ，粉絲們可別錯過了。

法式甜點感「極濃卡士達霜淇淋」溫暖冬日

如果芋頭不是你的首選，那麼另一款同步登場的「極濃卡士達霜淇淋」或許能擄獲你的心 。這款霜淇淋以其濃郁滑順的卡士達香氣為主角，伴隨著溫柔的奶香 ，再撒上香氣誘人的海鹽焦糖丁 。每一口都像是品嚐著精緻的法式甜點 ，為冬日午後帶來甜蜜的時光。這款霜淇淋的販售期間較長，從11月7日一路販售至2026年1月8日 ，在指定的19家直營門市都能體驗到 。

巧克力控同步狂歡，7-ELEVEN獨家「茶歐蕾冰銅燒」開賣

酷聖石的冬季驚喜不僅如此，為了滿足廣大的巧克力愛好者，經典的「極濃巧克力冰淇淋」也升級回歸 。添加了可可粉增添苦甜風味 ，並推出「開心極濃巧」，「QQ極濃巧」與「紅絲絨極濃巧」三種不同組合 。此外，酷聖石更首度與奶茶品牌立頓跨界合作 ，於全台7-ELEVEN門市獨家開賣「茶歐蕾 QQ 冰銅燒」 。這款冰銅燒將立頓茶歐蕾的奶茶香氣化為冰淇淋 ，並加入Q彈的黑糖麻糬 ，完美重現珍珠奶茶的口感 。即日起限量開賣 ，11月12日起至12月23日，在7-ELEVEN購買COLD STONE全品項冰品還可享第二件5折優惠 。



▲COLD STONE與立頓聯手打造秋冬最療癒甜點 全新「茶歐蕾 QQ 冰銅燒」7-ELEVEN限量開賣





酷聖石11月優惠行事曆，買一送一要看準

面對如此眾多的新品與活動，酷聖石直營門市也推出了一連串的優惠。11月7日至11月9日，購買中杯以上冰淇淋，享第二件99元 。11月10日的「酷聖石日」，中杯以上冰淇淋第二件僅需10元 。緊接著「雙11購物節」11月11日至11月13日 ，以及「愛．Sharing分享日」11月21日至11月23日 ，皆有大杯冰淇淋買一送一的活動 。月底的「感恩黑五狂歡」11月28日至11月30日，中杯以上冰淇淋第二件50元 。若錯過了這些時段，也別擔心，即日起至2026年1月8日，憑藉LINE粉絲優惠券，同樣享有中杯以上冰淇淋買一送一 。



▲冬季巧克力控必吃！三款「極濃巧克力冰淇淋」+「極濃巧酷樂思」一次滿足









COLD STONE × Yahoo「芋宙漫遊」聯名冰品

活動時間：2025年11月7日－2025年12月4日

活動內容：

・前5,000名購買聯名冰品送造型卡套（數量有限、送完為止）

・出示任一Yahoo App享中杯以上冰淇淋買1送1

・玩戀愛心理測驗抽美國雙人機票

・門市打卡抽iPhone17

・購買芋宙漫遊掃描QR Code抽Yahoo購物折價券與最高11,111點OPENPOINT

・11/7－11/9於Yahoo購物中心消費登記送限量冰淇淋體驗券

COLD STONE「極濃卡士達霜淇淋」

活動時間：2025年11月7日－2026年1月8日

活動內容：

・卡士達風味霜淇淋搭配海鹽焦糖丁

・期間限定，售完為止

COLD STONE × 立頓「茶歐蕾QQ冰銅燒」

活動時間：2025年10月27日－2025年12月23日

活動內容：

・7-ELEVEN限量販售，售價$89

・購買COLD STONE全品項冰品享第二件5折優惠

COLD STONE冬季冰淇淋優惠活動

活動時間：2025年11月7日－2026年1月8日

活動內容：

・11/7-11/9中杯以上冰淇淋第二件$99

・11/10酷聖石日第二件$10

・11/11-11/13雙11大杯冰淇淋買1送1

・11/21-11/23愛Sharing日大杯冰淇淋買1送1

・11/28-11/30黑五第二件$50

・LINE粉絲享買1送1優惠券（期間內每帳號限一次）





想知道今年冬天還有哪些限定甜品？下一篇帶你看更多暖心新品

推薦閱讀：台南甜點控搶！紅葉蛋糕、CREAM CO.快閃，神級鮮奶油蛋糕必搶。

推薦閱讀：11間甜點快閃買一送一！神級蛋黃酥 排隊布丁接力快閃，就在台北東區SOGO。

推薦閱讀：高雄人氣猜心泡芙快閃Dream Plaza，每日3時出爐，開心果、香菜花生必吃。