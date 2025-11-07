台南甜點控搶！紅葉蛋糕、CREAM CO.快閃，神級鮮奶油蛋糕必搶。

台南甜點控等到紅葉蛋糕了！近60年歷史的紅葉蛋糕再創話題，由第三代許孟涵與許孟勳推出新品牌「CREAM CO.鮮奶油有限公司」，首度南下登陸新光三越台南新天地。活動於即日起至11月30日登場，帶來限定人氣蛋糕與達克瓦茲甜點，還有南部粉絲專屬加購優惠，預購首日就熱賣破百顆，甜點控們絕對不能錯過。



▲ 紅葉蛋糕以綿密戚風與輕盈奶油聞名，是許多人心中的生日蛋糕首選。





經典紅葉蛋糕再進化！玩出新鮮奶油創意組合

紅葉蛋糕以綿密戚風與輕盈奶油聞名，是許多人心中的生日蛋糕首選。第三代接棒後，延續品牌精神，將最招牌的鮮奶油單飛成立「CREAM CO.鮮奶油有限公司」，讓老字號品牌再度翻紅。去年台北快閃活動天天完售，這次更攜手紅葉蛋糕南下台南展出，人氣蛋糕與創新生乳捲再度登場，掀起新一波甜點熱潮。



▲ 紅葉蛋糕、CREAM CO.快閃新光三越台南新天地。





快閃限定8款甜點！心型蛋糕、雲朵達克瓦茲全到齊

CREAM CO.帶來「心型楓糖核桃鮮奶油蛋糕」、「玫瑰荔枝白森林蛋糕」等人氣款，搭配多達8種口味的雲朵達克瓦茲，像是花生花生、火腿玉米濃湯、京都厚抹茶、18號紅玉等創意組合，讓人每一口都充滿驚喜。紅葉蛋糕則推出「黑森林蛋糕」、「芋泥布丁鮮奶油蛋糕」、「紅玉紅茶鮮奶油蛋糕」等經典口味，現場還能加購「焦糖脆脆生乳捲」作為伴手禮，滿足甜點控的所有願望。



▲ CREAM CO.鮮奶油有限公司快閃台南新光帶來「心型楓糖核桃鮮奶油蛋糕」。

南部粉絲專屬優惠！追蹤IG加購達克瓦茲只要100元

為感謝南部粉絲支持，只要追蹤「CREAM CO.鮮奶油有限公司」官方IG並發限動標註@creamco.tw，購買紅葉蛋糕任一商品，即可享加購達克瓦茲優惠價100元，每人限購2個。活動期間可於新光三越台南西門新天地GF A區北側電梯前購買，或上官網預訂，讓甜點控輕鬆把香濃奶香帶回家。



▲ CREAM CO.帶來多達8種口味的雲朵達克瓦茲，如火腿玉米濃湯、京都厚抹茶、18號紅玉等創意組合。









紅葉蛋糕、CREAM CO. 快閃台南新光三越

活動日期：2025年10月29日－11月30日

地點：新光三越台南新天地GF A區北側電梯前

優惠辦法：追蹤@creamco.tw並發限動，購買紅葉蛋糕任一商品，可100元加購達克瓦茲1個（每人限購2個）

販售通路：現場快閃櫃位、CREAM CO.官方網站（https://www.creamco.com.tw）





紅葉蛋糕、CREAM CO. 快閃台南亮點特色整理

1、老字號甜點品牌創新再出發

由紅葉蛋糕第三代打造全新品牌「CREAM CO.鮮奶油有限公司」，以創意詮釋經典鮮奶油蛋糕，讓傳統品牌展現新風貌。

2、首度南下快閃台南新光三越

繼台北信義與誠品南西快閃完售後，首次登陸台南新天地，自10月29日至11月30日限定登場。

3、明星蛋糕一次登場

推出「心型楓糖核桃鮮奶油蛋糕」、「玫瑰荔枝白森林蛋糕」等人氣款，視覺可愛又夢幻。

4、達克瓦茲8種口味任挑

包含「花生花生」、「京都厚抹茶」、「火腿玉米濃湯」、「18號紅玉」等甜鹹兼具口味，滿足不同喜好。

5、南部粉絲限定優惠

追蹤@creamco.tw官方IG並發限動，購買紅葉蛋糕即可100元加購達克瓦茲，每人限購2個。

6、線上線下都能買

除現場快閃櫃位外，也可透過CREAM CO.官網預購，把人氣鮮奶油蛋糕直接帶回家。







甜點控的新歡一定要吃！

推薦閱讀：KINGJUN快閃咖啡廳！東門站KINGJUN下午茶派對，買飲料甜點送周邊。

推薦閱讀：11間甜點快閃買一送一！神級蛋黃酥 排隊布丁接力快閃，就在台北東區SOGO。

推薦閱讀：中山站甜點新歡！日本金田屋開賣布丁 銅鑼燒 霜淇淋，台灣限定。