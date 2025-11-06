高雄人氣猜心泡芙快閃Dream Plaza，每日3時出爐，開心果、香菜花生必吃。

來自高雄的排隊甜點「猜心泡芙」終於回來台北了，這款在南部擁有超高人氣的甜點，以其獨特的口感與每日新鮮現做的堅持，擄獲了無數甜點愛好者的心。睽違多年，猜心泡芙宣布將於11月5日再度北上，地點就選在台北市信義區最新的人潮聚集地Dream Plaza，消息一出，已讓許多北部的粉絲引頸期盼。

猜心泡芙的招牌「金糖原味」魅力

「猜心泡芙」最大的特色在於其酥脆的外皮與清爽的內餡，招牌「金糖原味」是許多人入門的首選。這款泡芙的內餡是獨家調製的豆漿風味的卡士達，每一口都能品嚐到淡淡的豆漿香氣，口感滑順卻絲毫不甜膩，搭配灑上金糖的香脆泡芙皮，呈現出豐富的層次感，這也是猜心泡芙能穩坐高雄人氣甜點寶座的專業展現。

台北快閃限定 隱藏版口味驚喜現身

此次猜心泡芙台北快閃活動，除了經典的金糖原味，品牌更預告將帶來多款隱藏版口味，讓台北的消費者也能體驗到猜心泡芙的創意。據了解，現場有機會品嚐到風味濃郁的「開心果」口味，甚至是挑戰味覺想像的「香菜花生」口味，為這次快閃增添了更多驚喜。此外，現場也會提供MINI泡芙與甜筒小泡芙等不同品項，滿足甜點控的多元喜好。

信義區Dream Plaza快閃時間 地點資訊

想要朝聖這款高雄超人氣泡芙的民眾可要把握機會，猜心泡芙台北快閃店地點就在信義區Dream Plaza百貨B2美食街，地址是台北市信義區松高路11號，快閃日期僅有短短7天，從11月5日開始到11月11日結束，每日下午3時準時出爐開賣，直到當天備貨售完為止，建議想吃的民眾提早前往排隊。

猜心泡芙Dream Plaza快閃店

活動日期：即日起～11/11 每日15:00～售完為止

活動地點：Dream Plaza B2 美食街近手扶梯處

＊每日販售口味依官方公告為準







