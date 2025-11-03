日式和菓子進化特輯，最新IG爆紅和菓子、羊羹提拉米蘇、巧克力最中等新世代和風甜點掀起話題。 

別再把日式和菓子想成是傳統甜點了，現在有不少和菓子都結合西式元素，打造出有邁向有美味的新風貌，甜點控快嚐嚐看吧。

日本伴手禮不知道要選什麼就看這篇！日本傳統和菓子融入西式元素的數款「進化系和菓子」齊登場，正成為甜點界的新寵，精選最新的進化系和菓子趨勢，從切面到包裝都超級上相，完全擄獲甜點女孩們的心。這些外觀和味覺都充滿新意的新世代和風甜點，不僅適合當作時髦的伴手禮，也是網購甜點的熱門選擇。進化系和菓子保留了和菓子的精髓技術，同時大膽加入西式食材和製作手法，創造出既熟悉又新鮮的味覺體驗。無論是視覺呈現還是風味組合，都展現了日本職人對於創新的追求和對品質的堅持。

進化系羊羹

藍瓶咖啡羊羹舒芙蕾（ブルーボトル 羊羹 抹茶テリーヌ）

藍瓶咖啡與老字號紅豆店「都松庵」聯名推「藍瓶羊羹」，這是咖啡店發起的新世代和菓子代表作。最新口味加入白巧克力和杏仁的抹茶風味，酥脆口感搭配如舒芙蕾般滑順的質地，創造出令人驚艷的多層次體驗。

販售地點：日本藍瓶咖啡、官方網站商店





龜屋良長烤吐司專用「切片羊羹（スライスようかん 焼き芋）」

龜屋良長的「切片羊羹」如同起司片般設計成薄片狀，可以直接鋪在吐司上享用。烤過後羊羹會緩緩融化，讓平凡的吐司瞬間升級為豪華和風甜點。秋季限定推出紅豆羊羹和烤地瓜羊羹的雙拼組合，烤地瓜口味添加了淡淡肉桂香，烤過後風味更像濃郁的地瓜泥甜點。

販售期間：即日起～2025年11月下旬

販售店鋪：亀屋良長(本店、ジェイアール京都伊勢丹店)、高島屋京都店、大丸京都店、官方網站商店



彩雲堂秋日黃昏焙茶羊羹「茜」

創立於1874年的老舖和菓子店彩雲堂，推出以「黃昏天空」為靈感的漸層色羊羹。橘色、黃色、藍色交織的錦玉羹，搭配紅豆泥羊羹和焙茶羊羹的多層結構，呈現出進化系和菓子的精緻美感。一番茶焙茶的香醇氣息輕柔散開，留下溫和悠長的餘韻。

販售期間：即日起～11月5日

販售場所：彩雲堂各直營店舗、官方網站商店等





THE CHOYA銀座吧「星空」羊羹

梅酒調酒專門店「THE CHOYA銀座吧」推出的羊羹擁有絕美的視覺效果，彷彿星光閃爍的夜空。透明感十足的藍色羊羹上點綴金箔，還有象徵滿月的完熟梅子甘露煮。風味結合南高梅和白桃，再以伯爵茶增添香氣，華麗的味覺體驗展現新世代和菓子的創新精神。

販售期間：2025年10月6日～12月17日

販售店舗：THE CHOYA銀座吧(東京都中央区銀座5-6-5 NOCO 7F)



進化系銅鑼燒

米其林一星監製「赤坂荻乃 和甘」生銅鑼燒

米其林一星日本料理店監製的甜點品牌「赤坂荻乃 和甘」，推出融入西式食材的「新感覺」生銅鑼燒。蓬鬆柔軟的餅皮夾入濃稠綿密的南瓜泥和馬斯卡彭起司，優雅的風味搭配十足的份量感，一個就能帶來滿滿幸福，是相當奢華的和風甜點。

販售期間：2025年10月6日～11月3日

販售店舗：赤坂おぎ乃和甘(東京都港区虎ノ門2丁目6−1 虎ノ門ヒルズステーションタワー B2F)





無論是送禮還是自己品嚐，這些兼具美味和視覺享受的新世代和菓子，都能為生活增添更多甜蜜驚喜。下次選伴手禮就選這幾款！





