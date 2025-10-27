北海道必買伴手禮！札幌農學校 新千歲機場也有，牧場牛奶餅乾、牛奶布丁必吃。

北海道伴手禮推薦「札幌農學校」新千歲機場、JR札幌車站、大丸札幌店都買得到！招牌北海道牛奶餅乾、酪農布丁與大丸限定哈莉艾特生奶油蛋糕必收，一次帶回最濃郁的北海道味。

北海道伴手禮一次買齊！北海道必買伴手禮「札幌農學校」現在不只在新千歲機場、JR札幌車站有直營店舖，於11/5起，大丸札幌店也買得到了。來到北海道旅遊，想一次買到最具「北海道味」的伴手禮？累積銷售突破3.5億枚的「札幌農學校 北海道牛奶餅乾」怎麼可以錯過？無論是回台送禮或自用療癒甜點，都趕緊來看看。





北海道伴手禮新熱點「札幌農學校」11/5新開幕！

深受日本人與觀光客喜愛的「札幌農學校」進駐大丸札幌店，將於11/5起，開出首間百貨專賣店。品牌名稱源自北海道大學的前身「札幌農學校」，新千歲機場內的工房式門市更以「現烤生乳點心」聞名，總是大排長龍。而此次大丸札幌店更推出市內限定甜點，可說是愛吃甜點、收藏伴手禮的旅人絕對要列入清單的一站。



北海道牛奶餅乾必吃！北海道伴手禮「札幌農學校」推薦一次看

首先推薦大丸札幌店限定「哈莉艾特(Harriet) 生奶油蛋糕」柔軟蛋糕體搭配卡士達，及鮮奶油調配的細緻奶香內餡，入口即化。以克拉克博士的母與妻之名命名，象徵溫柔與細緻。同樣也是限定品項的「酪農烤乳酪蛋糕」以自家牧場鮮乳與起司製作，口感輕盈柔滑，即使常溫食用也能保留如舒芙蕾般的「生感」。



北海道伴手禮 新千歲機場必買 札幌農學校

此外，經典必買「北海道牛奶餅乾」販售20年仍屹立北海道伴手禮王者，奶香濃郁、口感酥鬆，是最不踩雷的送禮選擇。還有「三層巧克力夾心」、「三種濃厚起司燒菓餅」，以及北海道放牧乳製成的「酪農牛奶布丁」及「牛奶年輪蛋糕」等，喜歡北海道牛奶的朋友可別錯過。如果大家近期準備規劃北海道的旅程，無論是預計走訪札幌車站、逛大丸百貨，或是準備在新千歲機場回台搭機，都能輕鬆買到。下回來北海道旅行，不妨把札幌農學校列入行程，一次把牧場香甜、新鮮手工甜點和北海道的味道帶回家。

地址：大丸札幌店地下1樓 札幌市中央区北5条西4丁目7番地

營業時間：10:00〜20:00（11/5開幕）



地址：新千歲機場國內航廈2樓

營業時間：9:00-20:00



地址：北海道札幌市中央區北5條西2丁目札幌 Stellar Place Center 1F 北海道四季市場（JR札幌車站西口大廳沿線）

營業時間：9:00-21:00

北海道伴手禮 新千歲機場必買 札幌農學校 推薦禮盒

推薦禮盒：哈莉艾特(Harriet) 生奶油蛋糕 售價3入 972円、酪農烤乳酪蛋糕 售價3入 1188円 / 6入 2376円、北海道牛奶餅乾 售價3枚入 216円起

