冬至必吃甜品！蔡萬興x協興蛋業聯手推出「半熟酒釀蛋包、大人味雞蛋糕」，萬華人搶先吃。

冬至不只吃湯圓，今年有更暖心選擇。台北老店蔡萬興與協興蛋業聯手，於萬華推出週末快閃，以經典半熟酒釀蛋與創新酒釀雞蛋糕，重新詮釋冬日的老派浪漫 。

隨著歲末冬至的腳步逼近，台北街頭的空氣中開始瀰漫著一股暖意與甜香，在這個象徵團圓與圓滿的時節，人們總習慣尋覓一碗熱騰騰的甜湯來慰藉身心，然而今年冬至的味蕾地圖上，出現了一場令人驚喜的「老派浪漫」相遇，兩家見證了台北超過半世紀風華的傳奇老店，以江浙名菜與酒釀湯圓聞名的「蔡萬興」與台北最古老的蛋行「協興蛋業」，首度跨界攜手，將於12月20日與21日週末兩天，在萬華新富市場前展開一場期間限定的美味對話，重新詮釋傳統與創新的冬至滋味 。



▲嚴選協興蛋業生食級土雞蛋製作的「酒釀蛋包」，半熟蛋黃流出與蔡萬興招牌酒釀完美融合，是冬至最暖心的滋味





兩大傳奇老店的職人堅持 復刻記憶中的極致蛋香

對於許多老饕而言，市面上常見的酒釀蛋多是以蛋花形式呈現，雖然方便卻少了些許層次感，真正的行家都知道，唯有一顆外型完整、蛋黃半熟的「水波蛋」，才能完美襯托出酒釀的發酵香氣與雞蛋本身的鮮甜 。為了找回這份快失傳的細緻口感，本次合作特別選用協興蛋業供應給米其林餐廳等級的放牧土雞蛋，這些雞蛋通過嚴格化學檢驗達到生食級標準，蛋黃飽滿挺立且毫無腥味 。當半熟的蛋黃被劃開，金黃色的蛋液緩緩流出，與蔡萬興酸甜回甘的酒釀湯底交融時，濃郁的蛋香被溫熱的酒氣激發，口感滑順細緻，這不僅是味覺的享受，更是兩家老店對食材本質的極致追求 。



▲堅持回歸傳統做法，現場製作耗時的完整「水波蛋」，讓饕客能品嚐到濃郁蛋香與酒氣激發出的滑順口感

顛覆想像的大人系甜點 酒釀雞蛋糕的微醺魅力

除了復刻經典的酒釀蛋包，這場快閃活動最令人耳目一新的亮點，莫過於獨家研發的「酒釀雞蛋糕」，這款打破傳統印象的街邊點心，在酥脆的外皮下藏著令人驚豔的內涵，一口咬下，首先迎面而來的是濃郁的蛋香，緊接著酒釀特有的淡淡米麴酸甜在口中散開，尾韻帶有些許酒香繚繞，甜而不膩 。這款被譽為專屬冬至的「大人味雞蛋糕」，是蔡萬興與協興蛋業激盪出的創意火花，將傳統食材轉化為現代人喜愛的精緻茶點，讓吃雞蛋糕這件小事也變得優雅而充滿儀式感 。



▲協興蛋業提供的放牧土雞蛋，蛋黃飽滿硬挺且無腥味，達到生食等級標準，是成就頂級口感的關鍵食材

跨越時空的美味傳承 從戰亂流離到三代守護

這場合作背後，其實承載著兩個家族厚重的歷史故事與情感，協興蛋業自1949年在萬華直興市場創立以來，專注於「只賣蛋」這件事，第三代傳人張智豪憑藉食品科學碩士背景，走訪全台牧場嚴格把關，展現職人對單純價值的堅持 。而蔡萬興老店的起源更是一段大時代的縮影，創辦人曹國財先生當年在國共內戰烽火中，幸得上海蔡萬興餐廳老闆援助才得以逃至台灣，為了感念這份恩情與謀生，從推車販賣家鄉味起家，於1953年正式開店 。如今兩家老店的後代不僅守護著家傳招牌，更透過這次「酒釀包蛋、蛋包酒釀」的趣味合作，讓老滋味在現代煥發新生 。

萬華新富市場限時快閃 錯過不再的冬至限定

這場名為「冬至・微醺・老派浪漫」的聯名快閃活動，將於2025年12月20日至21日的上午10點至下午5點準時登場，地點選在充滿歷史氛圍的萬華世界下午酒場前，也就是知名地標新富市場前方 。主辦單位特別提醒，雖然民眾平日仍可在蔡萬興本店品嚐到頂級酒釀蛋包，但這款結合兩店精髓的「酒釀雞蛋糕」僅在這兩天限量販售 。對於想要在冬至前夕體驗米其林等級雞蛋工藝，或是尋找那份獨特微醺滋味的民眾來說，這絕對是一次不容錯過的嚐鮮機會，不妨在週末午後前往萬華，用一碗暖心的酒釀與一份特製雞蛋糕，為這個冬天畫下圓滿的句點 。



▲協興生食等級土雞蛋擠進蔡萬興酒釀內餡 淡淡酒香又帶有酸甜滋味





蔡萬興 x 協興蛋業 冬至聯名快閃

活動時間： 2025/12/20 (六) - 12/21 (日) 10:00-17:00

活動內容： 現場販售以生食級雞蛋製作的「酒釀蛋包」及期間限定的「酒釀雞蛋糕」

活動地點： 萬華世界下午酒場前 (臺北市萬華區三水街70號，新富市場前)



