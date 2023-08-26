必搶蛋黃酥再加一！蛋黃酥控激推「miopane蛋黃酥」低糖版長輩吃過狂點頭，「整顆鹹蛋黃、奶油烏豆沙」大口咬下超滿足。
必搶蛋黃酥再加一！中秋月餅只認「蛋黃酥」的蛋黃酥控，必吃口袋名單除了有陳耀訓、吳寶春、不二糕餅、莎士比亞烘焙坊等各家排隊名店之外，以流淚土司和貝果聞名的「miopane」，今年也重磅推出宛如藝術品的蛋黃酥禮盒，強調純天然食材、蛋奶素和無油低糖，是連長輩吃過都瘋狂點頭、想要再一顆。
miopane今年中秋蛋黃酥禮盒下重本訂製質感木盒承裝送禮的心意，每天新鮮製作的蛋黃酥，嚴選法國𝗔𝗢𝗣級頂級發酵奶油做成綿密奶香的烏豆沙，靈魂之一的「鹹蛋黃」則是使用較高成本的手工紅土醃製，有別於鹽水醃製呈現出的鹹香不鹹膩的口感，與香酥的餅皮、綿密烏豆沙互相碰撞出完美的花火。
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miopane中秋蛋黃酥禮盒
FLAVR+「盼 • 月」中秋禮盒 蛋黃酥8入
售價：950元；優惠價890元/8入
保存方式：冷凍-18°C 30天（常溫14日、冷藏17日、冷凍30日）
官網連結：bit.ly/43R26XU
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