台北蛋黃酥控最近超幸福！中秋佳節到來，蛋黃酥大戰就此開打，各家排隊名店的蛋黃酥都一顆難求，而台北老字號百貨SOGO，今日不僅有世界麵包冠軍王鵬傑帶領的「莎士比亞烘焙坊」首度北上快閃忠孝SOGO，更預告9/8-9/28台中超夯「不二糕餅」將接力登場，帶給台北蛋黃酥控滿滿的幸福感。







傳承彰化老餅舖「不二家」的第三代接班人以全新概念打造的「台中不二糕餅」，每一顆蛋黃酥都秉持著傳統製程，絲滑香甜的烏豆沙、層次分明的餅皮、再加上鹹香的蛋黃酥，三者在口中碰撞出精采的火花，就算不是中秋節也會忍不住想買來吃。







這次搶在中秋節前再度北上快閃SOGO復興館，將於9/8-9/28期間帶來招牌6入、12入蛋黃酥禮盒之外，也首度在快閃店中販售「大月綜禮盒」，蛋黃酥、檸月酥雙組合讓人一次滿足。於每天早上9點開賣，每人限購5盒，等於最多可以買到60顆，每日數量有限要搶要快。



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不二糕餅 台北快閃櫃

快閃時間：2023/9/8-2023/9/28

快閃地點：台北SOGO復興館 B3

營業時間：9:00~售完為止



販售商品：

1、蛋黃酥6入 390元

2、蛋黃酥12入 780元

3、大月綜 730元（蛋黃酥6入、檸月酥6入）

4、小紙袋 5元︱大紙袋 10元

5、品牌小提袋（可裝6入）55元



注意事項：

1、活動期間於每日早上9:00起，開放現場排隊購買，不接受電話訂購。

2、每人每次限購5盒（不限品項），每日限量供應，數量有限售完為止。

3、不提供宅配、不提供來電預約。

4、需依照現場公告為主，不二糕餅保有本快閃活動之最終決定權。