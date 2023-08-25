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台北蛋黃酥控開搶！超難買的「不二糕餅蛋黃酥」21天快閃SOGO，「早上9點開搶、每人限購5盒」搶買攻略一次看。

2023-08-25 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 攝影：編輯 鄭雅之 圖片：不二糕餅 人氣：25,920
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編輯 鄭雅之

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台北蛋黃酥控最近超幸福！中秋佳節到來，蛋黃酥大戰就此開打，各家排隊名店的蛋黃酥都一顆難求，而台北老字號百貨SOGO，今日不僅有世界麵包冠軍王鵬傑帶領的「莎士比亞烘焙坊」首度北上快閃忠孝SOGO，更預告9/8-9/28台中超夯「不二糕餅」將接力登場，帶給台北蛋黃酥控滿滿的幸福感。
「不二糕餅蛋黃酥」遠百信義A13快閃/ WalkerLand窩客島整理提供 未經同意不可轉載
「不二糕餅蛋黃酥」遠百信義A13快閃/ WalkerLand窩客島整理提供 未經同意不可轉載

傳承彰化老餅舖「不二家」的第三代接班人以全新概念打造的「台中不二糕餅」，每一顆蛋黃酥都秉持著傳統製程，絲滑香甜的烏豆沙、層次分明的餅皮、再加上鹹香的蛋黃酥，三者在口中碰撞出精采的火花，就算不是中秋節也會忍不住想買來吃。
「不二糕餅蛋黃酥」遠百信義A13快閃/ WalkerLand窩客島整理提供 未經同意不可轉載
台北SOGO「不二糕餅 蛋黃酥」 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

這次搶在中秋節前再度北上快閃SOGO復興館，將於9/8-9/28期間帶來招牌6入、12入蛋黃酥禮盒之外，也首度在快閃店中販售「大月綜禮盒」，蛋黃酥、檸月酥雙組合讓人一次滿足。於每天早上9點開賣，每人限購5盒，等於最多可以買到60顆，每日數量有限要搶要快。

推薦閱讀：衝SOGO搶蛋黃酥！世界麵包冠軍「莎士比亞烘焙坊」首度北上快閃，「心蛋黃酥、曲奇蛋黃酥」號碼牌發放時間、限購辦法一次看。
台北SOGO「不二糕餅 蛋黃酥」 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
台北SOGO「不二糕餅 蛋黃酥」 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載


 

不二糕餅 台北快閃櫃

快閃時間：2023/9/8-2023/9/28
快閃地點：台北SOGO復興館 B3
營業時間：9:00~售完為止

販售商品：
1、蛋黃酥6入 390元
2、蛋黃酥12入 780元
3、大月綜 730元（蛋黃酥6入、檸月酥6入）
4、小紙袋 5元︱大紙袋 10元
5、品牌小提袋（可裝6入）55元

注意事項：
1、活動期間於每日早上9:00起，開放現場排隊購買，不接受電話訂購。
2、每人每次限購5盒（不限品項），每日限量供應，數量有限售完為止。
3、不提供宅配、不提供來電預約。
4、需依照現場公告為主，不二糕餅保有本快閃活動之最終決定權。

 

 

 

 

 

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#蛋黃酥
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蛋黃酥 不二糕餅 限購辦法 台北蛋黃酥 more
快閃 SOGO 開賣日
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