工藝迷必訪津山景點！作州絣織工藝館感受作州絣魅力，體驗傳統工藝與DIY樂趣。

親手體驗作州絣的製作魅力！在「作州絣織工藝館」，觸摸布料、參與棉花軋花、紡紗與編織，或製作專屬磁鐵與髮圈，深入感受津山傳統工藝與職人精神。

喜愛手工藝與傳統文化的旅人，一定要來「作州絣織工藝館」。作州絣織起源於江戶時代，採用經緯線先染再織的傳統技法，使布面呈現獨特格紋與幾何紋樣，色彩多以靛藍為主，線條清晰且耐用；館內提供互動體驗，旅客可親手觸摸布料，感受纖維柔韌與染色層次，理解每件作品背後的工匠精神；另有 DIY 活動，可製作磁鐵或髮圈，帶走專屬自己的手作小物。

▲ 喜愛手工藝與傳統文化的旅人，一定要來「作州絣織工藝館」。（攝影：楊婷雅）



▲作州絣織起源於江戶時代，採用經緯線先染再織的傳統技法。（攝影：楊婷雅）

「作州絣織工藝館」直擊手工作州絣的精緻魅力

來到岡山縣津山市旅遊，想深入了解作州絣織與其他地方工藝，不妨造訪「作州絣織工藝館」。每一匹布料從上色、織造到整理，都需由經驗豐富的職人細心操作，手工味濃厚，帶有自然不規則的韻味，是機械布料無法取代的精緻質感；「作州民俗工藝館」展示了歷代工匠的作品，包括衣物、背袋、杯墊等生活用品，以及技法演示與織布機展示。



▲在紡紗機上將棉絮撚成線，需要雙手協調與掌握力道。（攝影：楊婷雅）

「作州絣織工藝館」從棉花到編織，親手感受傳統工藝

旅人在「作州民俗工藝館」可以親手體驗作州絣的製作過程，每個步驟都充滿趣味與挑戰。想感受棉花的轉變，可以嘗試棉花軋花，使用雙滾筒的軋棉機，手轉動手柄時，柔軟的棉花纖維會被分離出來，而堅硬的棉籽則留在後方掉到前面，簡單卻令人驚喜；若想體驗纖維的柔軟化，還可以進行 棉花敲打，透過搖動弓弦讓棉線鬆動，手感立刻不同。接著是紡紗的挑戰，將棉絮在紡紗機上撚成線，需要左右手協調與掌握力道，既考驗耐心也充滿成就感；最後，如果想試試更細膩的工藝， 編織體驗則要求每一條線都精準排列，一旦錯誤就必須重理，才能織出整齊的布面，每一次操作都能深刻感受到作州絣背後的職人精神。



▲職人老師在旁細心指導，台灣旅人專注學習體驗。（攝影：楊婷雅）

「作州民俗工藝館」DIY磁鐵和髮圈

在「作州民俗工藝館」除了欣賞歷代工匠的作州絣作品外，還有DIY體驗，目前提供磁鐵與髮圈兩種選擇。旅人挑選喜愛的圖案後，老師會在旁細心指導。透過這樣的互動體驗，旅客不僅能理解作州絣從上色、紡織到整理的細膩工藝，更能親身感受手作的樂趣。對喜愛傳統文化與手作的旅人來說，這裡無疑是深入探索津山工藝魅力的理想去處。



▲「作州民俗工藝館」磁鐵DIY體驗。（攝影：楊婷雅）



▲作州絣織製成的精緻週邊小物，兼具實用與手作美感。（攝影：楊婷雅）

「作州民俗工藝館」資訊

營業時間：不定期（請致電或mail預約）

地址：708-0046岡山縣津山市西今町3號

電話：0868-23-0811

電子郵件：sakusyu@mx1.tvt.ne.jp

津山旅遊、美食情報

推薦閱讀：岡山賞櫻景點！津山城 日本100名城與櫻名所100選，歷史迷必訪津山景點。

推薦閱讀：鐵道迷必衝岡山景點！津山鐵道教育館 日本第二大扇形車庫，重現蒸氣火車風華。

推薦閱讀：岡山住宿推薦！津山別邸 融合歷史與現代美學，溫泉與在地料理兼具的津山旅宿。

推薦閱讀：70年岡山津山美食推薦！早瀨豆富店傳承職人手作豆腐工藝，豐富豆腐料理一次滿足。