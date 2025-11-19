走進東門城的茶香藝廊！宜龍新竹東門店以咖啡、品茗與職人工藝打造最靜謐的小城綠洲。

宜龍新竹東門店結合茶具、咖啡與展覽氛圍，在東門城圓環打造一處能品味生活的小小綠洲。

走過新竹東門城圓環，若不是特別留意，很可能就會錯過這間外觀低調卻氣息沉穩的店。宜龍新竹東門店把茶香、咖啡香與生活職人工藝揉在同一個空間裡，讓人踏進門的瞬間自動放慢步伐。在車水馬龍的東門城街景旁，這裡像是一座安靜的小綠洲。

茶香迎面而來的暖木調空間 打造新竹市區裡的靜謐藝廊

推開木門、光影與留白構成柔和的極簡風格，木質元素、綠植以及金屬器物點綴出安定的空間感。不管你是咖啡派或茶派，宜龍都提供充滿餘裕的座位與光線，午後時分在這裡喝上一杯，時間彷彿變慢。

手沖咖啡香氣緩緩升起 專業咖啡師帶你品味豆子層次

店裡有專業咖啡師，會親切介紹豆子的風味與香氣差異。聞香、研磨、注水，每個步驟都像一段儀式。一壺手沖慢慢萃取的同時，整個空間的節奏也跟著沉靜下來──即便只是坐著呼吸，都變得有層次。

從溫壺到注水 一分鐘的等待為日常增添儀式感

喜歡茶的客人能從菜單上挑選喜愛的茶種，從聞香、溫壺到注水，每個動作都讓生活多了一點儀式感。看著茶湯轉色的過程，那幾十秒的等待也成為難得的靜心時刻。

窗邊灑落午後陽光 東門街景與茶具陳列交織美好時光

靠窗的座位能直接看見東門街頭的日常風景。天氣好時，陽光落在茶具上，有一種安靜又溫潤的光澤。宜龍不只是一家店，更像一個「可休息、可沉澱、可欣賞」的生活空間。

貓咪壺與柴犬杯超吸睛 從職人工藝到趣味設計一次看遍

櫃上陳列的茶具、咖啡用品非常多樣。有可愛的貓咪造型茶具、柴犬小杯壺，也有老師級職人作品。每件器物都像有自己的故事，既能收藏也很適合送禮，逛著逛著會忍不住想打包帶回家。

從茶具到濾掛咖啡、禮盒 送禮自用都展現生活品味

宜龍不只是茶具品牌，更延伸出一整套生活風格。現場販售濾掛咖啡、咖啡豆、茶葉與茶包，也有品牌經典的茶具、杯壺禮盒、攜行杯。無論是自用還是當作禮物，都能呈現細緻又溫度滿滿的品味。

新竹午後的舒心角落，宜龍是一段溫柔的慢生活

一杯咖啡或一壺茶的價值，不只在風味，而是能讓人暫時停下腳步。如果你正在尋找新竹市區能安心坐著的地方，宜龍新竹東門店是可以放下手機、放下瑣事，讓心找到節奏的好去處。

店家資訊

EILONG 宜龍 新竹東門店



地址｜新竹市東區中正路46號1樓

電話｜03-528-5846

時間｜11:30–20:30

粉專｜https://www.eilongshop.com.tw/