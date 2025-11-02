史努比奶油可麗餅超萌！gelato pique cafe 日本限定，聯名造型甜點、周邊商品一次看。

史努比奶油可麗餅超萌！gelato pique cafe × 史努比日本限定聯名登場！奶油可麗餅、拿鐵萌翻甜點控，多款周邊同步開賣，表參道Hills限定店必訪。

日本人氣甜點品牌 「gelato pique cafe」首度攜手「PEANUTS」推出聯名企劃「GELATO PIQUE CAFE meets PEANUTS」，自2025年11月7日至12月7日限定登場。品牌特別打造以史努比與查理布朗為主題的甜點與飲品，並推出多款可收藏的周邊商品。從造型奶油可麗餅到聯名馬克杯，絕對讓粉絲拍不停、吃不停。





史努比奶油可麗餅超萌！可愛系甜點席捲日本咖啡館

以「大人的甜點」為理念的「gelato pique cafe」此次聯名以「睡前的甜蜜時光」為靈感，將史努比與好友們身穿條紋家居服的樣貌融入設計，營造出夢幻又療癒的氛圍。特別是「表參道Hills店」將於11月7日至19日期間推出限定店裝，以PEANUTS藝術包裝整間店，並販售角色拉花咖啡，成為東京冬季最可愛的打卡新地標。





日本咖啡廳推薦「gelato pique cafe」史努比奶油可麗餅必吃！

限定餐點中最吸睛的莫過於「史努比奶油可麗餅」，靈感來自他最愛的巧克力豆餅乾，結合莓果、巧克力與酥脆餅乾層次豐富；另一款「查理布朗奶油可麗餅」則以花生醬與香蕉搭配焦糖香氣，香濃又療癒。此外還有三色冰淇淋組合的「史努比與朋友們聖代」，粉嫩外觀令人少女心爆發。





gelato pique cafe x PEANUTS 史努比奶油可麗餅

飲品部分推出冷熱皆可選的「史努比棉花糖拿鐵」與「查理布朗花生奶拿鐵」，搭配角色造型棉花糖，萌度與香氣雙倍升級。除了甜點外，還有多款聯名周邊同步開賣。包括印有史努比插畫的「不鏽鋼保溫瓶」、「經典馬克杯」等，非常適合帶回台灣當紀念品，喜歡史努比的粉絲可別錯過囉。

販售時間：2025年11月7日（五）～12月7日（日）

販售地點：gelato pique cafe全日本門市、表參道Hills限定特裝展出

販售甜點：史努比奶油可麗餅 ¥1,340、查理布朗奶油可麗餅 ¥1,340、史努比與朋友們聖代 ¥980、史努比棉花糖拿鐵（冷／熱） ¥920、查理布朗花生奶拿鐵（冷／熱） ¥920

聯名周邊：不鏽鋼保溫瓶 ¥3,630、經典馬克杯 ¥2,970、帆布迷你托特包 ¥3,960、壓克力鑰匙圈 ¥1,980

