31 冰淇淋聯名Hello Kitty共推 Hello Kitty Loves ICE CREAM可愛美味大集合，一起享受甜蜜時光吧。

史上最強IP 「HELLO KITTY 」又出招，在生日月份攜手31冰淇淋，一起推出聯名商品，這次除了Hello Kitty外，雙胞胎妹妹Mimmy和好友Tiny Chum也首次登場。
HELLO KITTY生日月夢幻聯名來了，這次攜手31冰淇淋再推夢幻聯名活動「HELLO KITTY Loves ICE CREAM」。去年首次合作就獲得熱烈迴響，今年選在Hello Kitty生日月份11月再次展開，而且陣容更加豪華。除了Hello Kitty本人外，雙胞胎妹妹Mimmy和住在凱蒂貓家的好友Tiny Chum也首次登場，三個角色搭配31冰淇淋各種口味，創造出超級吸睛的聯名視覺設計。
精選聯名商品必收
Hello Kitty特製雙球杯（ハローキティ スペシャルダブルカップ）
今年最大亮點是比去年更大一圈的「Hello Kitty冰淇淋吊飾」，採用31冰淇淋人氣第一的跳跳糖口味設計。可以自由選擇兩球喜歡的冰淇淋口味，搭配三種隨機糖霜餅乾裝飾，每次購買都有驚喜感。特製杯身印滿了各種表情的Hello Kitty和可愛圖案，絕對是粉絲必收的夢幻逸品。 小球680日圓／標準球930日圓
Hello Kitty蘋果派聖代（ハローキティ アップルパイサンデー）
這款聖代的靈感來自Hello Kitty最喜歡的「媽媽做的蘋果派」，完美重現了溫馨的家庭味道。可以選擇兩球小尺寸冰淇淋，淋上鮮奶油和含有蘋果丁的蘋果醬，再搭配散發發酵奶油香氣和杏仁香氣的酥脆派皮。頂部裝飾著可愛的蘋果造型巧克力，還有Hello Kitty、Mimmy等裝飾插籤。1,370日圓
這是最適合小朋友和輕量級粉絲的選擇。可以選擇一球小尺寸冰淇淋，搭配粉紅蝴蝶結和衣服超可愛的Hello Kitty巧克力裝飾，Hello Kitty手上還拿著雙球冰淇淋呢。頂部加上鮮奶油和彩色糖珠點綴。 560日圓
想要在家享受31冰淇淋的話，這個8球組合是最佳選擇。可以自由挑選8球喜歡的口味，用心型框裡探出頭的Hello Kitty們圖案外盒帶回家。每個冰淇淋杯都是與31各種口味聯名的原創設計，光是看就覺得幸福滿滿。小球2,990日圓／標準球3,550日圓
Hello Kitty迷你家庭號 （ハローキティ フレッシュパック ミニ）
約3人份的迷你家庭號包裝，可以選擇最喜歡的口味大量享用。限定杯身印有超大Hello Kitty圖案，無論是經典口味還是期間限定口味，都能在家盡情品嚐。1,450日圓
販售資訊
販售日期：即日起～11月27日
販售店鋪：日本31冰淇淋店舖
日本可以聯名超好買
推薦閱讀：史努比奶油可麗餅超萌！gelato pique cafe 日本限定，聯名造型甜點、周邊商品一次看。
推薦閱讀：Mister Donut x 寶可夢回歸了！皮卡丘尾巴甜甜圈必吃、日本限定，謎擬Q、哎呀球菇也都有。