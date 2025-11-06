31 冰淇淋聯名Hello Kitty共推 Hello Kitty Loves ICE CREAM可愛美味大集合，一起享受甜蜜時光吧。

史上最強IP 「HELLO KITTY 」又出招，在生日月份攜手31冰淇淋，一起推出聯名商品，這次 除了Hello Kitty外，雙胞胎妹妹Mimmy和好友Tiny Chum也首次登場。

HELLO KITTY生日月夢幻聯名來了，這次攜手31冰淇淋再推夢幻聯名活動「HELLO KITTY Loves ICE CREAM」。去年首次合作就獲得熱烈迴響，今年選在Hello Kitty生日月份11月再次展開，而且陣容更加豪華。除了Hello Kitty本人外，雙胞胎妹妹Mimmy和住在凱蒂貓家的好友Tiny Chum也首次登場，三個角色搭配31冰淇淋各種口味，創造出超級吸睛的聯名視覺設計。



▲31冰淇淋變可愛了，攜手HELLO KITTY推出可可愛愛的新品。



這次推出的限定商品不僅外觀可愛，實用性和收藏價值也相當高。從冰淇淋吊飾、雙面杯套到毛毯和化妝包，每款贈品都經過精心設計，讓粉絲在享受美味的同時，還能把可愛的HELLO KITTY週邊帶回家。無論是送給自己還是當作禮物，都是絕佳的選擇。





精選聯名商品必收

Hello Kitty特製雙球杯（ハローキティ スペシャルダブルカップ）

今年最大亮點是比去年更大一圈的「Hello Kitty冰淇淋吊飾」，採用31冰淇淋人氣第一的跳跳糖口味設計。可以自由選擇兩球喜歡的冰淇淋口味，搭配三種隨機糖霜餅乾裝飾，每次購買都有驚喜感。特製杯身印滿了各種表情的Hello Kitty和可愛圖案，絕對是粉絲必收的夢幻逸品。 小球680日圓／標準球930日圓



▲ 可以自由選擇兩球喜歡的冰淇淋口味，搭配三種隨機糖霜餅乾裝飾，每次購買都有驚喜感。



▲完美重現了溫馨的家庭味道，可以選擇兩球小尺寸冰淇淋。





Hello Kitty蘋果派聖代（ハローキティ アップルパイサンデー）

這款聖代的靈感來自Hello Kitty最喜歡的「媽媽做的蘋果派」，完美重現了溫馨的家庭味道。可以選擇兩球小尺寸冰淇淋，淋上鮮奶油和含有蘋果丁的蘋果醬，再搭配散發發酵奶油香氣和杏仁香氣的酥脆派皮。頂部裝飾著可愛的蘋果造型巧克力，還有Hello Kitty、Mimmy等裝飾插籤。1,370日圓



▲ 完美重現了溫馨的家庭味道，可以選擇兩球小尺寸冰淇淋。



最棒的是附贈雙面杯套，正面是Hello Kitty、背面是Mimmy的刺繡設計，採用適合冬天的起毛材質。不僅可以套在飲料杯上，也能裝飾隨身水瓶，實用又可愛。杯身也印滿了蘋果圖案，從裡到外都充滿巧思。



▲ 附贈雙面杯套，正面是Hello Kitty、背面是Mimmy的刺繡設計。





Hello Kitty單球聖代（ハローキティ シングルサンデー）

這是最適合小朋友和輕量級粉絲的選擇。可以選擇一球小尺寸冰淇淋，搭配粉紅蝴蝶結和衣服超可愛的Hello Kitty巧克力裝飾，Hello Kitty手上還拿著雙球冰淇淋呢。頂部加上鮮奶油和彩色糖珠點綴。 560日圓



▲ 適合小朋友和輕量級粉絲的選擇。



特別的是杯套設計成可以撕下的貼紙，印有Hello Kitty們換上各種口味主題服裝的可愛圖案。



▲ 吃完後還能把貼紙收藏起來，延續這份甜蜜回憶。





Hello Kitty冰淇淋組合（ハローキティ アイスクリームセット）

想要在家享受31冰淇淋的話，這個8球組合是最佳選擇。可以自由挑選8球喜歡的口味，用心型框裡探出頭的Hello Kitty們圖案外盒帶回家。每個冰淇淋杯都是與31各種口味聯名的原創設計，光是看就覺得幸福滿滿。小球2,990日圓／標準球3,550日圓





▲ 可以自由挑選8球喜歡的口味，用心型框裡探出頭的Hello Kitty們圖案外盒帶回家。



更棒的是附贈原創毛毯，採用柔軟舒適的材質，還貼心設計了收納口袋。可以放入暖暖包增加溫暖度，也能將毛毯摺疊收納在口袋中方便攜帶，冬天使用超級實用。



▲附贈原創毛毯，採用柔軟舒適的材質，還貼心設計了收納口袋。





Hello Kitty迷你家庭號 （ハローキティ フレッシュパック ミニ）

約3人份的迷你家庭號包裝，可以選擇最喜歡的口味大量享用。限定杯身印有超大Hello Kitty圖案，無論是經典口味還是期間限定口味，都能在家盡情品嚐。1,450日圓



▲約3人份的迷你家庭號包裝適合多人享用，限定杯身印有超大Hello Kitty圖案。



隨附的「Hello Kitty化妝包」採用粉紅緞面車縫布料製作，印有愛情魔藥31風格的Hello Kitty原創圖案。大小適中方便收納化妝品或小物，質感精緻實用性高。



▲隨附的「Hello Kitty化妝包」採用粉紅緞面車縫布料製作。



這次聯名不只是商品本身可愛，贈品的實用性及質感也同樣出色，無論是冰淇淋吊飾、杯套、毛毯還是化妝包，每一樣都讓人想收藏。趁著這個限定期間，快去31冰淇淋與Hello Kitty一起享受甜蜜時光吧!





販售資訊

販售日期：即日起～11月27日

販售店鋪：日本31冰淇淋店舖







