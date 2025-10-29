Mister Donut x 寶可夢回歸了！皮卡丘尾巴甜甜圈必吃、日本限定，謎擬Q、哎呀球菇也都有。

Mister Donut × 寶可夢冬季限定開賣！11月5日起全新皮卡丘尾巴甜甜圈登場，還有謎擬Q、哎呀球菇造型可愛爆表，日本旅遊必吃聯名甜點。

日本國民甜甜圈品牌「Mister Donut」再度攜手「寶可夢」推出冬季聯名活動，今年以「驚呆了！冬季寶可夢企劃」為主題，將從11月5日起，限量開賣全新造型甜甜圈與聯名周邊。台灣旅客年底赴日旅遊時，別錯過這場視覺與味覺兼具的可愛盛宴。





Mister Donut x 寶可夢回歸了！日本冬季限定開賣

Mister Donut x 寶可夢回歸了！活動期間預計至12月下旬，各地分店陸續販售，數量有限售完為止。今年主打商品「毛茸茸皮卡丘甜甜圈」，以鬆軟麵團包裹鮮奶油，外層覆上卡士達風味穀片與巧克力碎，營造出皮卡丘毛茸茸的可愛質感。還有外型酷似精靈球的「哎呀球菇甜甜圈」，以及灑滿金色糖粒「酥脆皮卡丘尾巴甜甜圈」。



皮卡丘、霹靂電球都有！Mister Donut x 寶可夢強勢登場

同時還推出以「謎擬Ｑ」與「霹靂電球」為主題的巧克力與白巧克力口味甜甜圈，分別放入專屬設計的包裝套中販售。除了甜點外，聯名周邊也令人期待。購買任一「寶可夢甜甜圈組合」即可獲得限定紙袋包裝，無論自用或送禮都相當吸睛。周邊產品也包含「皮卡丘毛毯」、「寶可夢玻璃杯」等，粉絲可別錯過。



日本 Mister Donut × 寶可夢

日本 Mister Donut x 寶可夢冬季活動充滿驚喜，不論是甜甜圈造型還是聯名周邊，都充滿節慶氛圍。活動將於2025年11月5日開跑，預計持續至12月底前後，日本全國多數門市皆可購得，部分店舖除外。若計畫冬季赴日旅遊，不妨親自品嚐萌度滿點的皮卡丘甜甜圈吧。

販售時間：11月5日起

販售地點：全日本Mister Donut門市皆有販售，部分門市除外。

