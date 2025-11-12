SOMA聯名山海豆花！山海豆花中山快閃店開賣，SOMA奶茶免費加豆花。

山海豆花進駐SOMA中山店，開賣聯名款絹豆花茶歐雷、觀日茶香絹豆花，豆花加奶茶必吃！

SOMA聯名山海豆花！人氣飲料店SOMA特別與文青豆花店「山海豆花」聯名，結合豆花與奶茶，推出聯名版豆花、聯名版茶歐雷，在中山站限定販售。除此之外，「山海豆花」也以快閃店的形式進駐SOMA中山站，讓粉絲們吃豆花、喝飲料一站滿足。



▲SOMA與山海豆花合作，打造秋日茶與豆花的限定相遇。（攝影：張人尹）



▲SOMA中山店快閃登場，邀請粉絲喝一口剛剛好的甜。（攝影：張人尹）

SOMA飲品超值優惠 絹豆花茶歐雷限時65元

這次聯名，SOMA把經典茶歐雷，加入山海豆花以天然鹽滷製作的細緻豆花，推出限定飲品「絹豆花茶歐雷」，以菁茶歐雷作為基底，加入山海豆花，除了增加豆香味之外，也讓飲料控喝到滑順綿密的口感層次。除了聯名飲品之外，飲料控也可以選擇歐蕾系列飲品，加20元就能加一份豆花作為飲料配料。



▲SOMA絹豆花茶歐雷，11/14起限時三天享65元優惠。（攝影：張人尹）

山海豆花甜品 限定觀日茶香絹豆花

這次「山海豆花」也為這次快閃活動推出了中山店限定甜品「觀日茶香絹豆花」。以經典的招牌豆花為基底，加入冰球、珍珠，以及SOMA菁茶，打造滑順典雅的口感。此外，山海豆花也以快閃店的方式進駐SOMA中山店，在門市現場不只能吃到聯名款「觀日茶香絹豆花」，還有經典招牌絹豆花、海藻糖火龍果醬絹豆花等口味，讓粉絲外帶在中山站公園享受下午茶。



▲山海豆花限定觀日茶香絹豆花，在SOMA中山店限定開賣。（攝影：張人尹）

SOMA飲品加碼 免費加豆花活動

配合本次聯名，SOMA特別加碼推出「免費加豆花」的優惠活動。在11/15-11/17三天限定，粉絲們可以在指定飲品中，免費加入絹豆花，讓整體口感更升級。指定飲品包含「義式鴛鴦、黑芝麻茶歐雷、杏仁茶歐雷、非洲可可茶歐雷、原味茶歐雷」奶茶控、豆花控都能趁機喝起來。



▲山海豆花進駐SOMA中山店，經典豆花口味吃得到。（攝影：張人尹）

▲山海豆花即日起進駐SOMA中山店，經典口味、聯名口味同步販售。（攝影：張人尹）

SOMA聯名山海豆花

活動期間：2025/11/10起

活動地點：SOMA中山店（台北市中山區中山北路二段20巷23號）

聯名活動：

1、山海豆花快閃店進駐，現場販售SOMA聯名豆花「觀日茶香絹豆花（120元）」。

2、SOMA推出山海豆花聯名飲品「絹豆花茶歐雷（85元）」。3、SOMA推出限定「飲品免費加豆花」活動。





SOMA X 山海豆花聯名優惠活動



活動期間：2025/11/15-11/17

活動內容：

1、買SOMA 絹豆花茶歐雷，享快閃優惠$65元（原價$85元）

2、點歐雷系列飲品，享免費加豆花（原價加料20元）活動品項：義式鴛鴦、黑芝麻茶歐雷、杏仁茶歐雷、非洲可可茶歐雷、原味茶歐雷。



飲料控必喝飲料話題推薦

推薦閱讀：COMEBUY終於出新品！COMEBUY黑糖奶茶1門市獨家賣，雙11飲料免費喝。

推薦閱讀：11月飲料新品7間！茶湯會香柚鐵觀音 龜記普洱咖啡奶茶，可不可迷客夏加碼買一送一。

推薦閱讀：迷客夏買11送11杯！迷客夏新品桂香粉粿，冬季限定迷客夏可可 迷客夏焙茶回歸。