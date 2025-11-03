迷客夏買11送11杯！迷客夏新品桂香粉粿，冬季限定迷客夏可可 迷客夏焙茶回歸。

迷客夏下殺5折，買11杯送11杯！這次迷客夏11月總共多達9款飲品登場，包含全新桂花系列「桂香青檸粉粿、桂香拿鐵」等，結合花香與茶香喝法。還有強勢回歸「法芙娜可可系列、迷客夏焙茶系列」冬天一次喝到翻。同時迷客夏針對雙11優惠，線上點餐平台推出「買11送11」超狂優惠，飲料控優惠必須搶到手。





金桂入茶香氣綻放 桂香粉粿成冬日焦點配料

這次迷客夏新品「桂香茶境」系列，使用選用香氣最為馥郁的桂花「金桂」入茶，純茶控推薦「桂香原片青」以及無咖啡因的「桂香輕蕎麥」，冰飲熱飲都超療癒。還有奶茶控喝法「娜杯桂香拿鐵」增添柔潤細滑口感。特別的是這次迷客夏推出新配料「桂香粉粿」吃得到滑嫩口感與微甜香氣，加入新品飲料「桂香青檸粉粿」中，還喝得到微酸檸檬超解膩。





迷客夏加料新品 香芋仙草綠茶拿鐵

新品不只桂花系列，迷客夏這次更推出飽足感滿分的「香芋仙草綠茶拿鐵」，以迷客夏超高人氣芋頭鮮奶延伸出加料版喝法，使用芋頭、加入嫩仙草凍，搭配鮮奶與綠茶，攪打細緻增添口感，讓冬季手搖飲也能喝出層次與幸福感。



冬季菜單同步更新 經典焙茶與法芙娜可可回歸

迷客夏冬季菜單同步換季，鐵粉喝爆的「可可、焙茶」經典組合4款回歸。使用靜岡特選焙茶製成的「靜岡焙焙鮮奶、靜岡焙焙烏龍拿鐵」，以濃厚焙香搭配綠光鮮奶，此外「法芙娜可可鮮奶、可可伯爵拿鐵」這次也重磅回歸，苦甜平衡是冬季暖心首選。



迷客夏新品優惠開跑 1111買11送11

迎接新品上市，迷客夏推出三波優惠活動，第一波在2025/11/5至11/10，購買「桂香茶境」指定新品即可免費加料「桂香粉粿」乙份。第二重在11/11雙11當天限定，出示活動截圖，現場購買享每杯折11元，線上點餐平台「迷點」再加碼「買11送11」任買11杯、送11杯飲料兌換券。第三重優惠在11/12-11/18，購買任3杯桂花系列飲品即可獲贈「桂花朵朵香氛片」乙片。



迷客夏秋冬飲料新品整理

上市日期：2025/11/5 (三) 上市

全新桂香茶境系列

桂香原片青：$50元 (L)

桂香輕蕎麥：$55元(L)

娜杯桂香拿鐵：$65元(M) / $75元(L)

桂香青檸粉粿：$65元(L)

桂香粉粿：$15元(份)

冬季菜單新品

香芋仙草綠茶拿鐵：北部$65元(M) / $75元(L)、中南部$60元(M) / $70元(L)

靜岡焙焙鮮奶：$70元(M) / $90元(L)

靜岡焙焙烏龍拿鐵：$65元(M) / $75元(L)

法芙娜可可鮮奶：北部$80元(M) / $100元(L)

可可伯爵拿鐵：北部$75元(M) / $85元(L)、中南部$70元(M) / $80元(L)



飲料新品 飲料優惠帶你喝

