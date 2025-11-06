11月飲料新品7間！茶湯會香柚鐵觀音 龜記普洱咖啡奶茶，可不可迷客夏加碼買一送一。

11月飲料新品7間一次看！秋冬飲料新品陸續在11月回歸，飲料控又能趁這一波新品話題喝起來。本月新品包含迷客夏推出全新桂花主題，可不可主打烏龍基底，還有茶湯會使用韓國柚子醬、龜記聯名推出咖啡奶茶，都適合秋冬開喝。此外還有聯名話題COMEBUY「餃貓吸管套」、清心「變種吉娃娃」立體杯套，以及一沐日台灣感性周邊小物，都讓飲料控喝爆、買爆。





迷客夏11月新品：桂香粉粿

迷客夏下殺5折，買11杯送11杯！這次迷客夏11月總共多達9款飲品登場，包含全新桂花系列「桂香青檸粉粿、桂香拿鐵」等，結合花香與茶香喝法。還有強勢回歸「法芙娜可可系列、迷客夏焙茶系列」冬天一次喝到翻。同時迷客夏針對雙11優惠，線上點餐平台推出「買11送11」超狂優惠，飲料控優惠必須搶到手。

迷客夏新品資訊

上市日期：2025/11/5 (三) 上市

全文介紹：迷客夏買11送11杯！迷客夏新品桂香粉粿，冬季限定迷客夏可可 迷客夏焙茶回歸。





可不可11月新品：半熟烏龍系列

可不可買一送一喝起來！這次可不可在11/4起推出新品「半熟烏龍系列」純茶、奶茶、烏龍冬瓜3種喝法，用焙火茶香搶攻粉絲新歡，同時可不可加碼推出新品限時「第二杯6折」的門市優惠，並在UberEats推出指定飲品買A送B限定活動，飲料控買一送一要喝到。

可不可新品資訊

上市日期：2025/11/4起

全文介紹：可不可買一送一！可不可新品烏龍冬瓜喝起來，外送喝可不可買一送一。





茶湯會11月新品：柚虎系列

茶湯會攜手台灣虎航推出「柚虎系列」聯名飲品，使用韓國蜂蜜柚子醬打造冬季限定香氣。系列包含「香柚鐵觀音」以焙火鐵觀音的厚實茶韻融合柚香果甜，另一款「香柚翡翠綠」則以清香綠茶搭配蜂蜜柚子醬，風味清爽不膩，包裝上也使用台灣虎航網紅「虎將」推出聯名杯造型。配合新品上市，11/1至11/9期間購買柚虎系列任兩杯，即享整單88折優惠。

茶湯會新品資訊

上市日期：11/1起上市

香柚鐵觀音：$60 （中南區） $65（北區/百貨）

香柚翡翠綠：$60 （中南區） $65（北區/百貨）

新品優惠：11/1-11/9，購買柚虎系列飲品任兩杯，整單享88折

茶湯會ｘ台灣虎航寵粉送機票活動

活動時間：11/1-11/23

活動內容：購買任一款茶湯會飲品，並持茶湯會x台灣虎航聯名杯在門市拍照，上傳茶湯會FB粉絲團活動貼文，並完成指定任務，就有機會獲得台灣虎航不限航點來回機票。





龜記11月新品：普洱咖啡奶茶

手搖杯龜記這次攜手新世代咖啡品牌「lebrewlife 樂步」，即日起推出冬季限定「普洱咖啡系列」，以龜記經典茶底「碎銀普洱」融合樂步濃縮咖啡原液，打造溫潤又濃郁的全新風味。系列包含「普洱咖啡奶茶」，以滑順茶韻交織咖啡香氣，帶出柔滑太妃糖般甜韻，另一款「普洱咖啡鮮乳」則以醇厚的鮮乳襯托普洱與咖啡的深層香氣，打造冬日限定的暖心風味。

龜記新品資訊

上市日期：2025/11/01

售價：

普洱咖啡奶茶：85元

普洱咖啡鮮乳茶：90元





COMEBUY 11月新品：and ST TAIWAN聯名周邊

貓貓吸管套，飲料控要搶！主打現萃茶的COMEBUY，這次與日本時尚服飾品牌「and ST TAIWAN」跨界合作，聯手萌系插畫「餃貓FAMILY」換上超萌限定杯身、還有限量周邊「and ST餃貓吸管套」，只要買5杯飲料直接免費送，飲後控、貓奴都要搶。

COMEBUY活動資訊

活動時間：2025/11/01(六)-2024/11/30(日)

活動方式：至全台COMEBUY現場門市，購買「小葉紅茶系列」任五杯，就送一個餃貓吸管套，全台限量2000個，贈完為止。

全文介紹：貓貓吸管套必收！COMEBUY聯名and ST TAIWAN，買小葉紅茶送餃貓吸管套。





清心福全11月新品：吉佬杯套

清心福全再度攜手人氣圖文 IP「變種吉娃娃」，推出第四波「吉佬」聯名紙杯系列，這次以「台式諧音梗」為主題，共有九款全新設計，將外星萌角「吉佬」化身為各種趣味角色與生活情境，像是「吉霸芬」象徵考試滿分、「好旺」鳳梨杯傳遞好運氣，每款都充滿台味笑點。同時還推出獨家吉佬杯套開放預購，即日起全台門市陸續登場，為手搖飲增添滿滿玩梗樂趣。

清心福全新品資訊

活動期間：即日起登場

吉佬杯套：預計11月開放預購





一沐日11月新品：逮丸感性系列周邊

一沐日台灣感性！一沐日近期因為「不跟風」在Threads受到網友們讚賞，喊著要用新台幣下架支持。其實「一沐日」不只有「逮丸」在地特色主題飲品「草仔粿奶茶、雙粉奶茶」，這次更推出全新「逮丸感性」系列周邊商品，無論是碗公餐具，或是潮流配件毛巾、折疊傘，還有磁鐵文具等小物，鐵粉們直接買爆。

一沐日新品資訊

供應期間：即日起，售完為止。

兌換方式：部分為會員限定商品，採用點數兌換或加價購模式。

全文介紹：一沐日台灣感性！一沐日不只草仔粿，全新一沐日周邊碗公 不鏽鋼Shot杯買爆。

