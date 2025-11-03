貓貓吸管套必收！COMEBUY聯名and ST TAIWAN，買小葉紅茶送餃貓吸管套。

貓貓吸管套，飲料控要搶！主打現萃茶的COMEBUY，這次與日本時尚服飾品牌「and ST TAIWAN」跨界合作，聯手萌系插畫「餃貓FAMILY」換上超萌限定杯身、還有限量周邊「and ST餃貓吸管套」，只要買5杯飲料直接免費送，飲後控、貓奴都要搶。



小葉紅茶蜜香溫潤 展現台茶層次之美

COMEBUY主打茶飲「杯杯現萃」的精神，從茶葉檢驗到泡製都層層把關。秋冬主打推薦「小葉紅茶」，採用名間鄉四季春茶種，經重度發酵產生自然蜜香，茶湯富含果膠質，口感滑順且耐回沖。隨著溫度變化能感受到不同層次的果蜜香與茶韻，是秋冬最適合細品的暖心飲品，也是本次聯名活動必喝飲品。



COMEBUY聯名and ST TAIWAN

這次COMEBUY特別日本ADASTRIA集團的「and ST TAIWAN」合作，and ST TAIWAN旗下匯集GLOBAL WORK、niko and …、LOWRYS FARM等12個人氣品牌。品牌於2025年全新更名後，與超人氣插畫角色「餃貓FAMILY」攜手合作，這次也與COMEBUY合作推出全新造型聯名杯身。



COMEBUY飲料周邊必入手

不只全新限定杯，COMEBUY與「and ST TAIWAN、餃貓FAMILY」也一起推出限定周邊小物「餃貓吸管套」，在11/1-11/30期間，至全台COMEBUY現場門市，購買「小葉紅茶系列」任五杯，就送一個餃貓吸管套，全台限量2000個，單筆限贈1個，粉絲一定要先衝。



COMEBUY聯名and ST TAIWAN 餃貓吸管套活動方式

活動時間：2025/11/01(六)-2024/11/30(日)

活動方式：至全台COMEBUY現場門市，購買「小葉紅茶系列」任五杯，就送一個餃貓吸管套，全台限量2000個，贈完為止。

注意事項：單筆最多贈送乙個，不可累計贈送。



飲料控必喝新品 必搶周邊

推薦閱讀：11月CoCo買一送一清單！CoCo最划算優惠整理，日焙珍奶買一送一 粉角奶茶買一送一。

推薦閱讀：迷客夏買11送11杯！迷客夏新品桂香粉粿，冬季限定迷客夏可可 迷客夏焙茶回歸。

推薦閱讀：可不可買一送一！可不可新品烏龍冬瓜喝起來，外送喝可不可買一送一。