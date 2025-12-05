板橋海底撈麻辣燙新開！易歡美麻辣燙50元開吃，一人份紅糖糍粑 蝦滑超推。

板橋又多一個麻辣控必衝新據點。海底撈旗下「易歡美麻辣燙」正式亮相，主打50元自由配麻辣燙，加上一人份紅糖糍粑、蝦滑等小吃銅板價就有。

板橋人都要衝去吃！海底撈繼信義區推出全新麻辣燙品牌「圈粉舖子」，掀起信義區上班族搶吃熱潮。近日在板橋再重磅推出全新概念「易歡美麻辣燙」，店內主打平價、快速且一個人也能輕鬆吃的用餐模式，麵類價格從99元起跳，想吃豪華版酸辣粉或米線也能一次滿足。除了酸辣粉、乾拌麵、米線與麻辣燙自由搭配之外，「易歡美麻辣燙」最特別的是把海底撈必點招牌滑牛肉、蝦滑、紅糖糍粑等變成一人份銅板價，就算一個人來吃也可以大快朵頤。

▲板橋海底撈麻辣燙「易歡美麻辣燙」新鮮時蔬、火鍋料、肉類想吃多少夾多少。(攝影：編輯 鄭雅之) ▲板橋新開店「易歡美麻辣燙」是海底撈在台灣的第二個麻辣燙品牌。(攝影：編輯 鄭雅之)





海底撈新品牌 「易歡美麻辣燙」開在板橋！

店內主打的酸辣粉系列共有元味、酸辣肥腸、酸辣牛肉與豪華酸辣粉，喜歡香辣厚實或是酸度更明顯的都能找到自己心頭好。若偏愛乾拌類，也能選擇乾拌麵、乾拌米線、酸辣乾拌麵或酸辣乾拌米線，帶點麻香的風味配上滑順口感，十分適合天氣微冷時補一下元氣。米線控也能鎖定元味、雞肉、牛肉、肥腸到豪華款，價格從親民到豐盛路線一次備齊，讓不同口味需求的人都能輕鬆點單。

▲板橋海底撈麻辣燙「易歡美麻辣燙」有酸辣粉、乾拌麵等系列麵食選擇。(攝影：編輯 鄭雅之)





自由配麻辣燙最便宜50元就有！一人份蝦滑、 紅糖糍粑超推薦

除了麵點系列，現場還推出可自行搭配的麻辣燙，有濃香蕃茄、原味骨湯、經典麻辣與乾拌麻辣四款湯底能選，搭配自助吧食材秤重計價，每100g只要50元，想吃肉多、菜多或海鮮多都能依照心情調整。就連海底撈必吃滑牛肉、蝦滑都有個人份選擇。小吃種類也很完整，包括煉乳銀絲捲、紅糖糍粑、黃金酥肉、涼拌泡椒魚皮與蒜香鱈魚香絲，只要39元起，很適合補點罪惡小食的搭餐選擇。飲品方便又多樣，從王老吉涼茶、無糖綠茶到可樂都能一次搞定。

▲板橋海底撈麻辣燙「易歡美麻辣燙」配料自由夾取，秤重計算。(攝影：編輯 鄭雅之)

易歡美麻辣燙 店家資訊

地址：新北市板橋區館前東路63-3號

訂購專線：0911-155-612

更多海底撈「易歡美麻辣燙」新開店照片：

▲板橋「易歡美麻辣燙」隨個人喜愛夾取，有濃香蕃茄、原味骨湯、經典麻辣與乾拌麻辣口味可選。(攝影：編輯 鄭雅之) ▲板橋「易歡美麻辣燙」一人份紅糖糍粑才59元。(攝影：編輯 鄭雅之)