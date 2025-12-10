桃園吃到飽控搶訂位！島語台茂訂位規則先看，刷新桃園吃到飽清單。

島語桃園台茂店宣布開幕與訂位細節，從搶位時間、春節預約到訂金規則一次公開，吃到飽控準備筆記好。

桃園吃到飽控等到了！漢來島語即將在12/29正式登場桃園台茂店，消息一出便讓許多吃到飽愛好者摩拳擦掌準備搶訂位。目前島語已公告將於12/11上午11點開放電話與線上訂位，並可預約至2026年2月底前的用餐時段，春節期間則另訂預約日。自2026年1月9日起更會增設下午餐，讓想避開熱門時段的民眾多一個選擇。由於島語一直有「最難訂的Buffet」之稱，開幕前便掀起不少討論，許多桃園人也把這天列為必衝清單，準備搶先體驗這間人氣吃到飽新據點。

▲漢來島語台茂將於12/11上午11點開放電話與線上訂位。(攝影：編輯 鄭雅之)

▲最難訂的Buffet之一「漢來島語」即將插旗桃園台茂。(攝影：編輯 鄭雅之)





桃園台茂島語吃到飽12/29正式開幕

島語是漢來美食打造的Buffet新品牌，以「一餐檯一Fine Dining」概念展現餐飲細節，強調每個餐區就像一間小型餐館般完整。桃園台茂店將同步呈現八大餐區，從海鮮、日料到冷盤甜點都能一次吃到，總料理數超過200道，每一個餐檯還會搭配相應佐餐酒，讓整體風味更完整。這種將吃到飽升級成精品餐飲的做法也讓島語屢屢成為熱門焦點。此次，首度插旗桃園，讓桃園吃到飽控免奔波北高就能吃到高人氣Buffet，成為年底桃園人最受期待的開幕新開店。



▲漢來島語台茂以「一餐檯一Fine Dining」概念打造頂級吃到飽體驗。(攝影：編輯 鄭雅之)





島語台茂 訂位規則、訂金一次看懂

島語桃園台茂店訂位採線上與電話並行，現場訂位將從12月29日起才開放。每月1日會釋出未來兩個月的訂位名額，八人以上須以電話預約。為維持公平性，不接受修改訂位姓名或電話，也禁止轉售，一旦查到將取消訂位資格。訂金為成人每位500元，可折抵當日消費，付款期限依預訂日遠近而異；若需取消訂位，須在48小時前提出才可全額退費。用餐當日記得準時報到，座位僅保留10分鐘，逾時則會取消並沒收訂金，建議民眾事先確認好規則避免權益受影響。



▲漢來島語即將在12/29正式登場桃園台茂店，自製gelato冰淇淋推薦必吃。(攝影：編輯 鄭雅之)







島語桃園台茂店

開幕日：2025/12/29

地點：桃園市蘆竹區南崁路一段112號6樓，桃園台茂購物中心

開放訂位時間：2025/12/11 上午11點開放電話與線上訂位







島語桃園台茂店 價位

週一至週四

午餐 11:30–14:30 1490元

下午餐 無供應

晚餐 17:30–21:00 1790元



週五

午餐 11:30–14:00 1490元

下午餐 14:30–17:00 1490元

晚餐 18:00–21:30 1790元



假日

午餐 11:30–14:00 1790元

下午餐 14:30–17:00 1490元

晚餐 18:00–21:30 2090元



以上需額外加含一成服務費。





島語桃園台茂店 訂位辦法

一、訂位方式

線上訂位：於指定時間開放，可直接選取時段

電話訂位：桃園台茂店專線另行公告

現場訂位：自 12／29 開幕日起提供

若線上無法選擇該時段，代表名額已滿



二、開放時間與可預約區間

12／11 上午11:00 起開放預約開幕日（12／29）至 2026／2／28 用餐

春節期間（2／16～2／21） 訂位另於 2026／1／6 開放

下午餐 自 2026／1／9 起開始供應

每月1日 上午11:00 開放預約未來兩個月場次



三、訂位限制與規範

同一姓名每月限訂 2 組（含電話、線上、EZTable）

8 位以上需以電話預約

不接受更改訂位姓名與電話

禁止轉讓／買賣訂位，違反者將取消訂位與用餐資格

未獲授權的平台不得代購訂位



四、訂金制度

成人每位酌收 NT$500 訂金，可於用餐當日折抵

訂位日 ≥ 8日後：需於 7 日內付款

訂位日 1～7日內：需於 2 日內付款

未於期限內付款，訂位將自動取消



五、取消與退費規則

用餐日 48 小時前取消 → 訂金全額退還

用餐日 48 小時內取消 → 訂金不退

退款需 14～30 個工作天

團體訂位另有規範



六、用餐當日規範

訂位時間 保留 10 分鐘

逾時未到 → 訂位取消，訂金不退





