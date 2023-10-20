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旭集桃園店訂位資訊！饗賓集團「旭集中茂店」開幕日期、訂位方法一次看，桃園第一間「旭集」吃到飽控不用衝台北。

2023-10-20 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 人氣：1,331
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編輯 張人尹

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旭集桃園店開放訂位！饗賓集團超人氣「旭集」主打日料百匯，一直收到許多吃到飽控歡迎，這次宣布在桃園「中茂新天地」打造全新分店，也是桃園人的第一間「旭集」，終於不用再跑台北搶吃。旭集中茂店開幕日期、訂位方法，窩客島一次帶你看。

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旭集中茂店 營業資訊 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
旭集新開店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

饗賓集團「旭集中茂店」是全台第五間門市、也是旭集桃園一號店，地點位在桃園藝文特區「中茂新天地」，餐廳面積500坪、可容納300個座位，並且以新風格設計餐台與餐區，讓桃園人期待。在餐點上更預告將有2款「旭集中茂店限定料理」，延續饗賓集團近年以「在地食材」發想概念，也是本次值得期待的亮點之一。
旭集餐點特色 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
旭集桃園店 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

本次「旭集中茂店」將在10/27正式開幕，並且在10/21(六)上午9:00起開放網路訂位，同一天上午10:00起開放網路訂位，可預訂時間都是一個月內的用餐時段，分為午餐、下午餐、晚餐共3餐期，並且比照集團規定須支付每位定金500元，手刀訂位前也一定要注意。
旭集 吃到飽 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
旭集定位 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載


 

旭集中茂店

開幕日期：2023/10/27
地址：桃園市桃園區同德五街61號12樓 (中茂新天地12樓)
電話：03-355-3505
 

旭集中茂店 訂位方式

網路訂位
開放時間：2023/10/21 上午09:00起
可訂位期間：一個月內
網址：https://reurl.cc/6Qy9pM

電話訂位
開放時間：2023/10/21 上午10:00起
可訂位期間：一個月內
電話：03-355-3505

詳細活動規範及供應情形，依 旭集 官方公告為準。

 

 

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文章關鍵字
旭集 饗賓 桃園 吃到飽
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