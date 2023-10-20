旭集桃園店開放訂位！饗賓集團超人氣「旭集」主打日料百匯，一直收到許多吃到飽控歡迎，這次宣布在桃園「中茂新天地」打造全新分店，也是桃園人的第一間「旭集」，終於不用再跑台北搶吃。旭集中茂店開幕日期、訂位方法，窩客島一次帶你看。



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饗賓集團「旭集中茂店」是全台第五間門市、也是旭集桃園一號店，地點位在桃園藝文特區「中茂新天地」，餐廳面積500坪、可容納300個座位，並且以新風格設計餐台與餐區，讓桃園人期待。在餐點上更預告將有2款「旭集中茂店限定料理」，延續饗賓集團近年以「在地食材」發想概念，也是本次值得期待的亮點之一。







本次「旭集中茂店」將在10/27正式開幕，並且在10/21(六)上午9:00起開放網路訂位，同一天上午10:00起開放網路訂位，可預訂時間都是一個月內的用餐時段，分為午餐、下午餐、晚餐共3餐期，並且比照集團規定須支付每位定金500元，手刀訂位前也一定要注意。





旭集中茂店

開幕日期：2023/10/27

地址：桃園市桃園區同德五街61號12樓 (中茂新天地12樓)

電話：03-355-3505



旭集中茂店 訂位方式

網路訂位

開放時間：2023/10/21 上午09:00起

可訂位期間：一個月內

網址：https://reurl.cc/6Qy9pM



電話訂位

開放時間：2023/10/21 上午10:00起

可訂位期間：一個月內

電話：03-355-3505



詳細活動規範及供應情形，依 旭集 官方公告為準。