假日就帶小孩衝7個花蓮親子景點！玩花蓮景點除了到太平洋看無敵海景放空，或是去遠雄海洋公園看海豚，也有適合帶小孩、親友去的花蓮農場、花蓮景點，窩客島整理7個花蓮親子景點，像是可以近距離接觸羊駝、水豚、梅花鹿的花蓮親子農場，有可以騎沙灘車、拍天空之鏡網美照的特色農場，還有日式宿舍老宅建築群的觀光景點等，每個都很適合帶小孩放電、跟親友踏青出遊，假日就來花蓮玩個過癮。



▲花蓮7大親子景點推薦，花蓮親子農場、花蓮日式老宅打卡景點，假日帶小孩就衝/ WalkerLand窩客島整理



▲花蓮親子景點推薦7選，帶小孩玩花蓮農場也能拍網美照 / WalkerLand窩客島整理



花蓮親子農場日系打卡點：張家の樹園、月崖灣親子農場

穿和服拍美照、餵小動物！花蓮超人氣農場必去「張家の樹園」，園內有園羊駝、梅花鹿、水豚、土撥鼠、狐獴等可愛小動物，園區還有廣大的日式庭、提供各種和服可以免費穿，讓你一邊餵小動物，還能一邊拍美照；「月崖灣親子農場」園內不僅和服租借，還有紅色鳥居、櫻花樹等佈景，讓你輕鬆拍出日本出遊感，兩個農場也都有提供餐點，小朋友玩到肚子餓，也不怕找不到東西吃。



▲花蓮親子農場日系打卡點：張家の樹園，可以免費換和服、餵小動物 /大手牽小手。玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理



▲花蓮親子農場日系打卡點：月崖灣親子農場 /小詠 提供、WalkerLand窩客島整理



花蓮特色親子農場推薦：媽媽農場MaMa Farm、崇德瑩農場

除了可以拍出日式打卡美照的農場外，花蓮也有其他獨具特色的農場，像是前身為「台開心農場」，經過整修後，近期改名為「媽媽農場」重新開放，廣大園區免費就能入場，可以來踏青、野餐、近距離接觸梅花鹿、小羊、小馬，還提供騎馬體驗，玩完還能順路逛逛一旁的花蓮貨櫃屋星巴克；有著台版紐西蘭之稱的「崇德瑩農場」，有湖畔露營車、沙灘車可以盡情玩，還能拍出海天相連的天空之鏡，餵小動物、美拍、玩一次滿足。



▲花蓮特色親子農場推薦：媽媽農場MaMa Farm /潔絲蜜 提供、WalkerLand窩客島整理



▲花蓮特色親子農場推薦：崇德瑩農場，不只可愛小動物，還有沙灘車可以玩 /章魚娜娜 提供、WalkerLand窩客島整理



花蓮親子景點推薦：花蓮將軍府1936、林田山林業產業園區、花蓮觀光糖廠

花蓮有不少日治時期遺留下的建築景點，像是日式軍官宿舍群的「花蓮將軍府1936」，有著各種美食、小物品牌店家進駐，是去年才開幕的花連新景點；「林田山林業產業園區」作為日治時期為伐木、搬運木材的伐木基地，現在仍保留了當時搬運木材的火車、鐵道，一旁還有米店、醫務室等日式檜木房屋，可以窺見當時人們生活的樣貌；另外也有「花蓮觀光糖廠」可以吃冰、看鐵道火車；日式木屋建築加上周圍綠意環繞，都很適合一家人來散步打卡。



▲花蓮親子景點推薦：花蓮將軍府1936，為日治時期軍官宿舍保存區 /撒野樂活小村婦 提供、WalkerLand窩客島整理



▲花蓮親子景點推薦：林田山林業產業園區，日治時期東部三大林場之一 /機車仁妻 提供、WalkerLand窩客島整理



張家の樹園 位置資訊

地址：花蓮縣吉安鄉慶豐四街200之一號

電話：0900-519-868

完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：花蓮縣吉安鄉張家の樹園｜免費和服體驗！還有可愛小動物互動的超好拍日式莊園



月崖灣親子農場 位置資訊

地址：花蓮縣壽豐鄉179號

電話：03-867-1108

完整介紹由部落客「小詠」於窩客島分享：花蓮縣壽豐鄉花蓮。壽豐》月崖灣親子農場。水豚、笑笑羊、和服體驗



媽媽農場MaMa Farm（前身為台開心農場，近期改名重新開放） 位置資訊

地址：花蓮縣吉安鄉華中路100號

完整介紹由部落客「潔絲蜜」於窩客島分享：台開心農場-花蓮吉安/騎馬x餵食小動物x風箏大草原.免門票免費親子農場



崇德瑩農場 位置資訊

地址：花蓮縣秀林鄉

電話：0978-902-172

完整介紹由部落客「章魚娜娜」於窩客島分享：花蓮景點》崇德瑩農場 全面再進化│天空之鏡、最美湖畔露營車、沙灘車、獨木舟、蒙古包、可愛動物區



花蓮將軍府1936 位置資訊

地址：花蓮縣花蓮市中正路622巷6號

電話：03-831-6272

完整介紹由部落客「撒野樂活小村婦」於窩客島分享：美崙溪畔日式宿舍群【花蓮將軍府1936】結合生態＋建築＋歷史＋藝文的園區，讓你輕鬆散步又美拍｜花蓮新景點



林田山林業產業園區 位置資訊

地址：花蓮縣鳳林鎮林森路99巷99號

電話：03-875-1703

完整介紹由部落客「機車仁妻」於窩客島分享：[東部] 花蓮鳳林 林田山林業產業園區



花蓮觀光糖廠 位置資訊

地址：花蓮縣光復鄉糖廠街19號

電話：03-870-4125

完整介紹由部落客「jacklsy」於窩客島分享：220625花蓮-光復糖廠