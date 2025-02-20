花蓮新景點【花蓮將軍府1936】是縣級古蹟，經過多年整修於2024年重新對外開放了，俗稱「將軍府」的「美崙溪畔日式宿舍群」位於花蓮市區、美崙溪旁，附近有知名景點_松園別館，花蓮將軍府建於日治時期昭和11年(西元1936年)，全為檜木搭建而成，風貌獨特，園區保留有歷史建築的軌跡，不但有樹齡超過150年的大樹和生態池，隨後進駐了餐飲美食、伴手禮、文創商品店，是一個結合了生態＋建築＋歷史＋藝文的園區，走進這裡彷彿進入時光隧道，不僅有日本小京都的氛圍，漫步其中輕鬆愜意又可以美拍，這麼棒的免門票景點趕快跟著我來遊歷

花蓮將軍府1936｜由 來

【花蓮將軍府1936】佔地約4600坪，園區外側就緊鄰著美崙溪，建於日治時期昭和11年(西元1936年)，是有獨立花園和圍牆的日式宿舍，也是當時花蓮地區軍事指揮官中村大佐和各階級軍官的宿舍，整齊劃一的建築群形成了小型的住宅區，據說以前附近居民只知道有一位官階很大的軍官住在此處，於是便將此地稱為「將軍府」

花蓮將軍府1936｜交通與停車

花蓮將軍府 位置在花蓮市區的中正路上，附近還有知名景點松園別館，導航即可抵達。園區的旁邊就是停車場，建議這兩個景點可以一起順遊

花蓮將軍府1936｜園區環境分享

說真的，走進花蓮將軍府就會被美到，整齊排列的日式房舍與美麗的庭園造景，讓人彷佛置身在日本京都的錯覺，園區的氛圍幽靜雅致，不禁心情也變得輕鬆，來到這邊整個身心和步調都緩慢了起來

花蓮將軍府有八幢日式木造宿舍，包括單幢與雙拼的格局，其中一棟為縣定古蹟，另外七棟為歷史建築，建築特色為木造黑瓦，四周水泥單斜坡式排水溝、磚砌煙囪等等，全區也保留四座消防沙池及一座防空洞，具有歷史文化和建築特色的價值

戶外的空間舒服悠閒，步道寬敞平坦，不管是攜老帶幼都很適合到這裡散步，完全都不像是在花蓮市區，木造的日式建築被大樹與草坪環繞，充滿了綠意和古意

庭院與池塘的造景也相當漂亮

經過花蓮縣府三年多的整修，又引進經營團隊進駐美食與文創品牌將此處活化，打造出現代與歷史感兼具的文創園區，這些店家包括了伴手禮店、和服體驗、咖哩餐廳、定置漁場三代目、冰店…，遊客除了散步拍照了解歷史文化背景，也可以享用美食，我覺得這些店家在日本味的建築裡特別有意思，氛圍肯定超棒，不過因為外觀上都是日式宿舍的建築，如果不是外面招牌，還真的很難辨別裡面是哪一種性質的店耶

▲「OOA」烘焙坊，是將軍府主理人與陳耀訓攜手創造的品牌，以在地農產品 (吉安鄉的芋頭) 為核心並推廣，明星商品就是「金沙芋泥可頌」，可惜此次臨時到訪我們沒有提前做功課蒐集資訊，也恰巧已經在市區吃完中餐，所以來到園區逛的時候都沒有再用餐或買點心了

▲花凜和服屋 如果想體驗穿和服拍照，可以來這裡預約

▲DOGA DoGa香酥脆椒是來自台南的知名辣椒伴手禮店

進駐店家的門前都有燈箱的品牌標誌

▲家咖哩 花蓮品牌的咖哩店，有機會我也想進去日式宿舍裡用餐，感覺一定很特別

每一個角落都充滿了日式風情，黑色的屋瓦、木門木窗與灰色石階，閣樓…還有那些蒼綠的古樹，微風搖曳，或倚坐在大樹下，或漫步街道中，都有一種份外慵懶閑逸的好心情，第一次初訪就好喜歡這裡唷

走走逛逛大約可以停留一小時，唯美的建築有濃濃的日式風情，這麼優美的場景隨手拍都是漂亮的照片，當天沒看見遊客穿和服拍照，不然搭配起來一定會更有味道

▼保留日治時期宿舍的附屬設施「消防沉砂池」

▼百年大樹下的餐廳，這棵樹好巨大好壯觀，應該是園區裡面最大的

▼復古文青的小店「有檸真好」

▼黑燻瓦的介紹，黑燻瓦是日式建築的經典元素，透過燻燒高溫技術製成，耐寒耐鹽蝕，色澤穩重且有良好的防水與抗風性，也是古蹟修復常用的材料

▼走到園區後方的小丘上(靠近美崙溪) 往回看

花蓮將軍府1936｜入園需知

➡️ 開放入園時間 10:00，目前已經不需要預約了

➡️ 全面禁菸，全區為行人徒步區，禁止腳踏車、滑板車

➡️ 戶外空間為寵物友善，惟須置於寵物籃、推車或繫繩

➡️ 園區屬歷史建築並以「文化資產保存法」規範

➡️ 敬請維護公共秩序安全與維持環境衛生

花蓮將軍府1936｜訪後心得

花蓮經歷了地震與風災，重創旅遊業很長一段時間，2025年初到訪時已逐漸恢復交通和往日熱鬧景象，這個免費新景點花蓮將軍府推薦給大家，園區幽靜美麗，日式建築房舍也很有風情，可以看看歷史古蹟，不管是到這裡享用美食或者只是漫步其中，都能擁有輕鬆愜意的情懷，還能盡情拍美照呢，希望有機會再來欣賞將軍府的夜晚景色

花蓮將軍府1936｜景點資訊

■ 地址 : 花蓮市中正路622巷6號

■ 電話 : 03 8316272

■ 營業時間 10:00-22:30

■ 公休日: 無

■ 免門票、附近有停車場

■ FB臉書: 花蓮將軍府1936

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●食記為本人親自品嚐的感受，每個人口味感覺不相同，僅提供您做為參考

●內容、價格、菜單皆有時效性，請依店家公告或實際供應為主

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