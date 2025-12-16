信義區矮袋鼠快閃店！超呆萌「勾卡KKOTKA」韓國角色首次來台，70款快閃店限定周邊必買。

韓國矮袋鼠「 勾卡KKOTKA快閃店」於台北Dream Plaza登場，結合大型打卡裝置與70款限定周邊，從生活小物到穿搭用品一次集齊，挑選聖誕禮物先衝。

▲勾卡KKOTKA快閃店以吃播秀大型裝置呈現角色日常，關東煮與零食場景讓拍照畫面更有故事感。（攝影：張人尹）



▲勾卡KKOTKA快閃店入口設置200公分高的愛心勾卡KKOTKA，成為粉絲一進場就會停下拍照的打卡焦點。（攝影：張人尹）

勾卡KKOTKA 大型裝置打卡點

韓國矮袋鼠再加一！萌系角色「勾卡KKOTKA」這次正式來台開設快閃店，用呆萌系、逗趣表情的貪吃矮袋鼠擄獲粉絲。這次「勾卡KKOTKA快閃店」自12/15起於台北Dream Plaza登場，設置大型裝置、並且帶來70款豐富周邊，從角色日常情境延伸出的商品設計，讓粉絲在逛展要拍、要打卡，還能挑聖誕節交換禮物。

這次「勾卡KKOTKA快閃店」設置以三大打卡點，入口處200公分高的愛心勾卡KKOTKA率先迎接粉絲，成為現場最醒目的拍照焦點。此外還有一字排開的勾卡KKOTKA吃播秀圖案，搭配關東煮、零食與購物車情境，完整呈現角色貪吃又悠閒的日常模樣，更設有拍貼機等互動機台，粉絲們必玩。



▲勾卡KKOTKA快閃店周邊設計貼近日常使用情境，從桌面到包包都能輕鬆融入生活。（攝影：張人尹）

必買矮袋鼠生活周邊 聖誕禮物必買

這次快閃店內集結超過70款限定周邊，從玩偶、造型磁鐵到鑰匙圈與貼紙，皆以勾卡KKOTKA不同表情與動作設計。其中推薦必買可愛「勾卡KKOTKA變裝玩偶」，還有圓潤可愛的「立體造型鑰匙圈」、觸感療癒的「毛毛徽章」等可愛小物，讓粉絲們也能趁機挑選聖誕禮物萌一波。



▲勾卡KKOTKA快閃店集結多款玩偶與徽章別針，外型可愛又實用，成為交換禮物清單中的熱門選項。（攝影：張人尹）





勾卡矮袋鼠 穿搭與居家用品推薦

除了小型周邊，勾卡KKOTKA也延伸至穿搭與居家用品系列，包含T-shirt、帆布包、針織包、飲料提袋等配件小物，居家用品則推薦超療癒「絨毛杯墊」以及勾卡KKOTKA圖案的抱枕與等品項。整體設計以簡單配色搭配角色插圖，不論外出穿搭或居家使用，不論送禮或自用都適合。



▲勾卡KKOTKA快閃店推出抱枕與杯墊等品項，結合角色插圖與實用設計，適合日常使用。（攝影：張人尹）



▲勾卡KKOTKA快閃店抱枕與飲料提袋以簡單配色呈現，讓居家與外出都能感受到角色陪伴。（攝影：張人尹）









勾卡KKOTKA快閃店

展覽日期：2025年12月15日 - 2026年1月25日

展覽地點：台北Dream Plaza 5F (地址：臺北市信義區松高路11號5樓)









看更多 勾卡KKOTKA快閃店 推薦必買周邊小物

▲勾卡KKOTKA快閃店集結多款周邊，交換禮物推薦必買眼罩與洗臉髮帶。（攝影：張人尹）



▲勾卡KKOTKA快閃店集結多款周邊，交換禮物推薦必買表情包折疊鏡子。（攝影：張人尹）



▲勾卡KKOTKA快閃店集結多款周邊，交換禮物推薦必買針織袋與徽章。（攝影：張人尹）









