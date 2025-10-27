買一送一CoCo必喝！冬韻擂焙珍奶買一送一，加碼新品紅柚香檸美式買一送一。

CoCo買一送一，珍奶、咖啡都要喝！秋冬限定的CoCo冬韻擂焙珍奶，這次搭上10/29CoCo好友日，推出一日限定買一送一優惠。同時，還有全新「果咖」系列水果咖啡，也推出週二優惠買一送一，不論是奶茶控、咖啡控都要趁CoCo買一送一優惠喝起來。





CoCo都可週二週三買一送一

CoCo都可 這次回歸的「冬韻擂焙珍奶」，源自鹿兒島焙茶佐以馬玉山客家擂茶粉配方，在10/29週三好友日當天，透過線上平台領券，可享「冬韻擂焙珍奶」第二杯0元的超殺優惠。此外，CoCo更推出全新「Cafeholic果咖自由系列」，將榮獲國際金獎認證的現磨咖啡豆、結合天然水果。第一波推出「西西里手搗檸檬美式、紅柚香檸美式」在每週二都享同價位買一送一，還可客製化加點配料珍珠、爽椰果，同時滿足飲料控與咖啡控。





CoCo都可熟客必喝 8選2杯99元

除了新品與買一送一，CoCo都可這次也針對飲料控揪團喝的需求，推出「任選2杯99元」秋冬暖心版飲料組合。其中包含芋圓地瓜圓的暢銷品「QQ奶茶」、果茶清爽熱門品「21歲輕檸烏龍」、無咖啡因首選「手作仙草凍乳」等熱門飲品都可以選擇。粉絲們可以從8種品項中任選2杯，不論是臨櫃或在都可訂線上點購都適用，飲料控揪團喝、自己喝都超省。



CoCo都可10/29週三好友日買一送一

活動日期：2025/10/29 00：00後即可在線上平台領券預訂

活動內容：透過CoCo官方LINE或在都可訂線上點購，領券可享「冬韻擂焙珍奶(L)」第二杯0元優惠，每人可享2組。



CoCo都可週二咖啡日買一送一

活動說明：11/4起，每週二咖啡日，咖啡全品項(包含職人拿鐵、美式、西西里手搗檸檬美式、紅柚香檸美式)同價位買一送一。



CoCo 2杯99元優惠組合

活動日期：即日起至2025/11/30依各街邊店營業時間

活動內容：指定飲品8款任選2杯享99元組合價。

活動品項：

QQ奶茶(L) 、21歲輕檸烏龍（L）、手作仙草凍乳（L）、28茉輕乳茶（L）、28茉粉角輕乳茶(L)、綠茶養樂多(L)、葡萄柚果粒茶(L)、珍珠奶茶(L)





